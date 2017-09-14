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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9532953395349535

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 65
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:42

  холява написав:
  Schmit написав:



.... таке враження що ви берете інтервью у хуямера ....
..... хтось , ось бачите , це неправільно , треба було колись ,,,, ЄЄЄЄЄ......

купаємся в теплій ванні від БТС
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:52

  Ukrainian написав:
  vitaliiangel написав:

  detroytred написав:Він також розповів, чим може закінчитися війна
"Справедливий мир, якщо уявити його в категорії 100 відсотків або нічого, означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включаючи Крим. Це передбачало б відшкодування збитків від війни за рахунок агресора. Але, як ми, напевно, всі відчуваємо, це скоріше ілюзія. Реальність буде трохи іншою. Треба говорити про те, що ми хочемо максимально наблизитися до справедливого миру", - зазначив Павел.

Він наголосив, що Україна має звільнити якомога більшу частину своєї території. Але, ймовірно, внаслідок переговорів повернення окупованих територій назад не відбудеться.

"З іншого боку, ми всі усвідомлюємо, що Росія – це не якась країна, це країна, яка має величезний ядерний арсенал, величезні військові та матеріальні ресурси. Росія могла б вести війну такої інтенсивності багато-багато років, і, звичайно, ніхто в цьому не зацікавлений. Тож якщо ціною за припинення конфлікту є якесь тимчасове рішення, яке буде компромісом, то я вважаю, що це хороший шлях", - каже він.
https://www.unian.ua/world/yak-zakinchi ... 34556.html

Якось не вяжется інфляція 70% з величезними ресурсами кацапів :lol:

Саме так!
Точ саме не в'язався повномасштабний напад оркостану у 2022 році з сподіваннями на санкції, які вводили у 2014 році з майже запевненням, що від отих (навіть отих перших санкцій) оркостан загнеться і змушений буде віддати Крим та ордло.

Тому й незрозуміло, які реальні розклади та плани.
detroytred
 
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