detroytred написав:Він також розповів, чим може закінчитися війна "Справедливий мир, якщо уявити його в категорії 100 відсотків або нічого, означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включаючи Крим. Це передбачало б відшкодування збитків від війни за рахунок агресора. Але, як ми, напевно, всі відчуваємо, це скоріше ілюзія. Реальність буде трохи іншою. Треба говорити про те, що ми хочемо максимально наблизитися до справедливого миру", - зазначив Павел.
Він наголосив, що Україна має звільнити якомога більшу частину своєї території. Але, ймовірно, внаслідок переговорів повернення окупованих територій назад не відбудеться.
"З іншого боку, ми всі усвідомлюємо, що Росія – це не якась країна, це країна, яка має величезний ядерний арсенал, величезні військові та матеріальні ресурси. Росія могла б вести війну такої інтенсивності багато-багато років, і, звичайно, ніхто в цьому не зацікавлений. Тож якщо ціною за припинення конфлікту є якесь тимчасове рішення, яке буде компромісом, то я вважаю, що це хороший шлях", - каже він. https://www.unian.ua/world/yak-zakinchi ... 34556.html
Якось не вяжется інфляція 70% з величезними ресурсами кацапів
Саме так! Точ саме не в'язався повномасштабний напад оркостану у 2022 році з сподіваннями на санкції, які вводили у 2014 році з майже запевненням, що від отих (навіть отих перших санкцій) оркостан загнеться і змушений буде віддати Крим та ордло.
Тому й незрозуміло, які реальні розклади та плани.