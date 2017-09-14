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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95339534953595369537>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 65
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:42

  холява написав:
  Schmit написав:



.... таке враження що ви берете інтервью у хуямера ....
..... хтось , ось бачите , це неправільно , треба було колись ,,,, ЄЄЄЄЄ......

купаємся в теплій ванні від БТС
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:52

  Ukrainian написав:
  vitaliiangel написав:

  detroytred написав:Він також розповів, чим може закінчитися війна
"Справедливий мир, якщо уявити його в категорії 100 відсотків або нічого, означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включаючи Крим. Це передбачало б відшкодування збитків від війни за рахунок агресора. Але, як ми, напевно, всі відчуваємо, це скоріше ілюзія. Реальність буде трохи іншою. Треба говорити про те, що ми хочемо максимально наблизитися до справедливого миру", - зазначив Павел.

Він наголосив, що Україна має звільнити якомога більшу частину своєї території. Але, ймовірно, внаслідок переговорів повернення окупованих територій назад не відбудеться.

"З іншого боку, ми всі усвідомлюємо, що Росія – це не якась країна, це країна, яка має величезний ядерний арсенал, величезні військові та матеріальні ресурси. Росія могла б вести війну такої інтенсивності багато-багато років, і, звичайно, ніхто в цьому не зацікавлений. Тож якщо ціною за припинення конфлікту є якесь тимчасове рішення, яке буде компромісом, то я вважаю, що це хороший шлях", - каже він.
https://www.unian.ua/world/yak-zakinchi ... 34556.html

Якось не вяжется інфляція 70% з величезними ресурсами кацапів :lol:

Саме так!
Точ саме не в'язався повномасштабний напад оркостану у 2022 році з сподіваннями на санкції, які вводили у 2014 році з майже запевненням, що від отих (навіть отих перших санкцій) оркостан загнеться і змушений буде віддати Крим та ордло.
Точ саме, як партнери перед повномасштабним щось гутарили про перспективи а-ля партизанський опір.

Тому й незрозуміло, які реальні розклади та плани.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 21:05

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  vitaliiangel написав:Ото бы ты завыл. Воспринимай обучение как приятный отпуск с друзьями у моря.
А я так і намагаюсь))
Хоч кажу, що голову завантажують зранку і до 18ї вечора.
І взагалі, за 2,5р - це перший раз, що мене не запхали в якусь з@#лупу(як це робили завжди :) - от типу, як останній раз прикомандирували до піхоти🤦🏻 а там ще як на зло, не пісок, а твердюча земля попалась, що аж киркою треба довбати було🤦🏻)
І тут бац - мене забирають на навчання... Питаю -"яке навчання?" у командира піхоти.
А він каже - "я не знаю. Казали тебе відвезти до твоїх, бо ти їдеш на якесь навчання"
Приїзджаю до своїх... - мені кажуть, що їдеш вчитись на оператора бпла!
Мені щелепа відвисає... - а мій командир додає - "Ну це краще, ніж копати...")))

п.с.
І тут справді "як на морі" ;)
Тільки замість моря тут .... - але мовчу мовчу, бо будуть знову мене дратувати деякі персонажі, як за бажання викласти фото "пожежі якогось поля"🤦🏻🤦🏻🤦🏻

Лише натякну, що тут лише область, де реве ревучий)) - а так, то тут інша тихо собі петляє ;)
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 21:18

  Успіх написав:І тут справді "як на морі" ;)
Тільки замість моря тут .... - але мовчу мовчу, бо будуть знову мене дратувати деякі персонажі, як за бажання викласти фото "пожежі якогось поля"

Тю, ну виклади фото з геолокацією кар`єра, потім не дивуйся якщо москалі передадуть привіт.
Лише натякну, що тут лише область, де реве ревучий)) - а так, то тут інша тихо собі петляє ;)

Так насолоджуйся суровою шахтарською батьківщиною преЗЕдента.
PS: Шось останній раз це місто мене трішки здивувало, мабуть з усіх присутніх тверезим був один я. :|
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 21:20

  Water написав:
  Успіх написав:І тут справді "як на морі" ;)
Тільки замість моря тут .... - але мовчу мовчу, бо будуть знову мене дратувати деякі персонажі, як за бажання викласти фото "пожежі якогось поля"

Тю, ну виклади фото з геолокацією кар`єра, потім не дивуйся якщо москалі передадуть привіт.
Лише натякну, що тут лише область, де реве ревучий)) - а так, то тут інша тихо собі петляє ;)

Так насолоджуйся суровою шахтарською батьківщиною преЗЕдента.
PS: Шось останній раз це місто мене трішки здивувало, мабуть з усіх присутніх тверезим був один я. :|

треба шукати у всьому позитив, напр., "хто бухає той не колеться"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 21:20

Рубрика «узодят», или когда Хантер прекратит врать

  _hunter написав:>>> Є дронщики, багато різних
узодят маньше, чем за неделю...


«Узодят»

Зображення

https://www.work.ua/jobs-%D0%BE%D0%BF%D ... %BB%D0%B0/


Так насолоджуйся суровою шахтарською батьківщиною преЗЕдента.


Там варіантів більше, але не будемо про це. ))
Головне хтось же мабуть сказав, що через місяць кожен з них подорожчає в кілька разів і тріпатись де школа - не треба. Бо в день екзамену прилетить щось.


«Тилові», які шукав Хантер, які по його версії висять «роками», і які він не міг знайти.. . Про які я казав, що бажаючі може і є, але цим посадам треба відповідати…
https://www.work.ua/jobs/5437804/

https://www.work.ua/jobs/5704095/

5 сторінок флуду, бо Хантер з першого ж посту просто брехав.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 21:42, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 21:23

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  _Mykola_ написав:На ноуті ти не навчишся, треба окуляри, які підключаються до симулятора на ноуті
Окуляри, то ми лише біля дронів надіваємо - конектимо... - а біля ноутів - лише джойстиками вчимось керувати.
  _Mykola_ написав:ще один з важливих моментів, не ігноруйте та якісно пройдіть цей етап.
Та тут різних етапів - капецний капець 🤦🏻
І як прошивати, і як ремонтувати, і як налаштовувати під різні штуки, і як бомбочки/скиди прикріплювати/приєднувати, і як антену виставляти/конектити і.... і ще 100500 всього різного 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
  _Mykola_ написав:Цікавий досвід отримувати будете, переходите на новий рівень з отримання технічних навичок
Та я ще раз кажу, що це капецний капець)))
Тут є, які шарять в тому, а є такі - як я)) - що для них що дрони, а що вивчення космічних ракет = однаково)))

Таке враження, що вчорашнього бариста/тракториста хочуть навчити( майже за 1 місяць - ремонтувати телевізори/пульти і налаштовувати їх на різні частоти/сигнали + ще навики сапера/вибухотехніка навчити...🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 21:27

  detroytred написав:Тому й незрозуміло, які реальні розклади та плани.

Та все ясно як білий день :mrgreen: Дивимось голосувалку.
Верхній рядок - найперелякані, які чекають, що ось-ось по них прийде ТЦК. В цій групі також Бетон, який зібрався виїхати до кінця року :wink:
Другий рядок - секта "Трамп прийде і все порішає".
Нижні рядки голосувалки - ті, що сидять за кордоном і отримують виплати. Вони звісно очікують їх отримувати якнайдовше.
Інші рядки (середні) - секта "зійдемось посередині" або помірні оптимісти.
Звісно, я жартую, бо сама ще не голосувала.

Щодо кацапії моя думка не нова - зростає їх залежність від Хазяїна та інших партнерів. Сі продовжує висувати вимоги щодо ціни на нафту і т.д. Як довго рф "терпітиме" хз, однак тиск на пу з усіх боків (внутрі рф та зовні) лише посилюватиметься. Бачу безвихідь для кацапії. Застосування ЯЗ не вирішить нічого, лише погіршить їх жалюгідне становище та наблизить кінець пуйла і кацапстану разом з ним.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 21:28

Сни, байки, казки на ніч))

  Water написав:Так насолоджуйся суровою шахтарською батьківщиною преЗЕдента
Ні, це не Батьківщина Зе))
Але і добре, що я трохи вас тут позаплутував ;) - а то кажете, що ще в кар'єр прилетить)) - але я б про кар'єр так би не писав - "тут справді, майже як на морі..." ;)

Та й накуя дронщиків в кар'єр - в нас що "стрільбища"?

Та й аж через тиждень-півтора, на практику в поля/посадки будемо виїжджати :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 21:36

  Успіх написав:Лише натякну, що тут лише область, де реве ревучий)) - а так, то тут інша тихо собі петляє
когда ты уже поймешь всем пофиг где ты находишься) пиши свои мысли и ощущения. а координаты, явки, пароли, позывные командиров, номера банковских карточек оставь для мемуаров.
vitaliiangel
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