Додано: Сер 21 сер, 2024 21:05

vitaliiangel написав: Ото бы ты завыл. Воспринимай обучение как приятный отпуск с друзьями у моря. Ото бы ты завыл. Воспринимай обучение как приятный отпуск с друзьями у моря.

А я так і намагаюсь))Хоч кажу, що голову завантажують зранку і до 18ї вечора.І взагалі, за 2,5р - це перший раз, що мене не запхали в якусь з@#лупу(як це робили завжди- от типу, як останній раз прикомандирували до піхоти🤦🏻 а там ще як на зло, не пісок, а твердюча земля попалась, що аж киркою треба довбати було🤦🏻)І тут бац - мене забирають на навчання... Питаю -"яке навчання?" у командира піхоти.А він каже - "я не знаю. Казали тебе відвезти до твоїх, бо ти їдеш на якесь навчання"Приїзджаю до своїх... - мені кажуть, що їдеш вчитись на оператора бпла!Мені щелепа відвисає... - а мій командир додає - "Ну це краще, ніж копати...")))п.с.І тут справді "як на морі"Тільки замість моря тут .... - але мовчу мовчу, бо будуть знову мене дратувати деякі персонажі, як за бажання викласти фото "пожежі якогось поля"🤦🏻🤦🏻🤦🏻Лише натякну, що тут лише область, де реве ревучий)) - а так, то тут інша тихо собі петляє