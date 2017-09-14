купаємся в теплій ванні від БТС
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Додано: Сер 21 сер, 2024 20:42
Додано: Сер 21 сер, 2024 20:52
Саме так!
Точ саме не в'язався повномасштабний напад оркостану у 2022 році з сподіваннями на санкції, які вводили у 2014 році з майже запевненням, що від отих (навіть отих перших санкцій) оркостан загнеться і змушений буде віддати Крим та ордло.
Точ саме, як партнери перед повномасштабним щось гутарили про перспективи а-ля партизанський опір.
Тому й незрозуміло, які реальні розклади та плани.
Додано: Сер 21 сер, 2024 21:05
Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))
А я так і намагаюсь))
Хоч кажу, що голову завантажують зранку і до 18ї вечора.
І взагалі, за 2,5р - це перший раз, що мене не запхали в якусь з@#лупу(як це робили завжди - от типу, як останній раз прикомандирували до піхоти🤦🏻 а там ще як на зло, не пісок, а твердюча земля попалась, що аж киркою треба довбати було🤦🏻)
І тут бац - мене забирають на навчання... Питаю -"яке навчання?" у командира піхоти.
А він каже - "я не знаю. Казали тебе відвезти до твоїх, бо ти їдеш на якесь навчання"
Приїзджаю до своїх... - мені кажуть, що їдеш вчитись на оператора бпла!
Мені щелепа відвисає... - а мій командир додає - "Ну це краще, ніж копати...")))
п.с.
І тут справді "як на морі"
Тільки замість моря тут .... - але мовчу мовчу, бо будуть знову мене дратувати деякі персонажі, як за бажання викласти фото "пожежі якогось поля"🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Лише натякну, що тут лише область, де реве ревучий)) - а так, то тут інша тихо собі петляє
Додано: Сер 21 сер, 2024 21:18
Тю, ну виклади фото з геолокацією кар`єра, потім не дивуйся якщо москалі передадуть привіт.
Так насолоджуйся суровою шахтарською батьківщиною преЗЕдента.
PS: Шось останній раз це місто мене трішки здивувало, мабуть з усіх присутніх тверезим був один я.
Додано: Сер 21 сер, 2024 21:20
треба шукати у всьому позитив, напр., "хто бухає той не колеться"
Додано: Сер 21 сер, 2024 21:20
Рубрика «узодят», или когда Хантер прекратит врать
«Узодят»
Там варіантів більше, але не будемо про це. ))
Головне хтось же мабуть сказав, що через місяць кожен з них подорожчає в кілька разів і тріпатись де школа - не треба. Бо в день екзамену прилетить щось.
«Тилові», які шукав Хантер, які по його версії висять «роками», і які він не міг знайти.. . Про які я казав, що бажаючі може і є, але цим посадам треба відповідати…
5 сторінок флуду, бо Хантер з першого ж посту просто брехав.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 21:42, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 21 сер, 2024 21:23
Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))
Окуляри, то ми лише біля дронів надіваємо - конектимо... - а біля ноутів - лише джойстиками вчимось керувати.
Та тут різних етапів - капецний капець 🤦🏻
І як прошивати, і як ремонтувати, і як налаштовувати під різні штуки, і як бомбочки/скиди прикріплювати/приєднувати, і як антену виставляти/конектити і.... і ще 100500 всього різного 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Та я ще раз кажу, що це капецний капець)))
Тут є, які шарять в тому, а є такі - як я)) - що для них що дрони, а що вивчення космічних ракет = однаково)))
Таке враження, що вчорашнього бариста/тракториста хочуть навчити( майже за 1 місяць - ремонтувати телевізори/пульти і налаштовувати їх на різні частоти/сигнали + ще навики сапера/вибухотехніка навчити...🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Додано: Сер 21 сер, 2024 21:27
Та все ясно як білий день Дивимось голосувалку.
Верхній рядок - найперелякані, які чекають, що ось-ось по них прийде ТЦК. В цій групі також Бетон, який зібрався виїхати до кінця року
Другий рядок - секта "Трамп прийде і все порішає".
Нижні рядки голосувалки - ті, що сидять за кордоном і отримують виплати. Вони звісно очікують їх отримувати якнайдовше.
Інші рядки (середні) - секта "зійдемось посередині" або помірні оптимісти.
Звісно, я жартую, бо сама ще не голосувала.
Щодо кацапії моя думка не нова - зростає їх залежність від Хазяїна та інших партнерів. Сі продовжує висувати вимоги щодо ціни на нафту і т.д. Як довго рф "терпітиме" хз, однак тиск на пу з усіх боків (внутрі рф та зовні) лише посилюватиметься. Бачу безвихідь для кацапії. Застосування ЯЗ не вирішить нічого, лише погіршить їх жалюгідне становище та наблизить кінець пуйла і кацапстану разом з ним.
Додано: Сер 21 сер, 2024 21:28
Сни, байки, казки на ніч))
Ні, це не Батьківщина Зе))
Але і добре, що я трохи вас тут позаплутував - а то кажете, що ще в кар'єр прилетить)) - але я б про кар'єр так би не писав - "тут справді, майже як на морі..."
Та й накуя дронщиків в кар'єр - в нас що "стрільбища"?
Та й аж через тиждень-півтора, на практику в поля/посадки будемо виїжджати
Додано: Сер 21 сер, 2024 21:36
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