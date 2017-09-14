Hotab написав:Там варіантів більше, але не будемо про це. )) Головне хтось же мабуть сказав, що через місяць кожен з них подорожчає в кілька разів і тріпатись де школа - не треба. Бо в день екзамену прилетить щось.
Так, зайвий раз про місцезнаходження на Марсі не варто тріпатись))
А от про "подорожчання нас в кілька разів ", то так... - потім тих, хто отримає сертифікат - 99,9%, що вже в свою бригаду не попаде - розхватають, як гарячі пиріжки! Та і з довідкою, мабуть теж довго не дадуть побути у своєму підрозділі
Одним словом, як в тій пісні Професора Лєбєдінского - "Максім нє знал, смеятса, ілі плакать?"
п.с. Кажуть, що для кацапів дронщики - це дуже жирна ціль/дуже полюють за місцями, звідки керують дронами і як вичислять місце, то не жаліють туди нічого кинути...
Але це все сни, казки, і байки!)))
Флай - приходь вчитись на оператора бпла і в тебе все получіцццо!)))
Успіх написав:А від тих ігрових симуляторів на ноутах з справжніми джойстиками до дронів - у марсіан стають і очі квадратні від щоденних навчань...
На ноуті ти не навчишся, треба окуляри, які підключаються до симулятора на ноуті. Щоб очі не вилазили треба відразу підлаштовувати під себе і розслабляти очі при налаштуванні, інакше будуть глюки, ще один з важливих моментів, не ігноруйте та якісно пройдіть цей етап.
Ноут (симулятор) + окуляри + пульт (скоріш за все щось з RadioMaster TХ12, якщо повезе то щось більш якісне та зручне типу Boxer, TX16). Цікаво який із симуляторів будете використовувати liftoff чи щось більш модне? Цікавий досвід отримувати будете, переходите на новий рівень з отримання технічних навичок.
Hotab написав:«Тилові», які шукав Хантер, які по його версії висять «роками», і які він не міг знайти.. . Про які я казав, що бажаючі може і є, але цим посадам треба відповідати… https://www.work.ua/jobs/5437804/
5 сторінок флуду, бо Хантер з першого ж посту просто брехав.
в кого-то сегодня обострение дислексии? 🤔 Я утверждал, что любая из "тыловых" вакансий без проблем закрывается. Что мы видим в "опровержении"? - одна вакансия - сегодняшняя, второй - 4 дня... - вернемся к ним через неделю
Там "чуть" ниже читать нужно - сразу после шапки До 25й (из 27) страницы - все вакансии младше недели...
Дивіться, зараз ви вже не на кордоні. Не потрібно притворятись ні дальнебоєм, ні хворим. Зараз можна аже виходити з образу.
Вам нічого не навіяло , коли ви побачили посаду «льотчика-штурмана» , яка дуже свіжа, але яка по вашим словам «давно зайнята»?? Ви ніколи нічого не продавали на олх? Не поновлювали свої оголошення? Дійшло, чи ви ще в образі ??
Ок. 1. Наче на морі)) 2. Голову занадто всім забивають(наче першокласника зразу хочуть в 11й клас перевести) 3. За бпла - майбутнє у наступних війнах. Можна в такий бізнес вкладатись 4. Багато чого в цьому "сирого"! І якщо допустити до цього інженерів з правильними руками + військових практиків - то можна запустити потужний завод/фабрики по цій тематиці!
Бо те, що клепає Китай(чи хто ще клепає?) - треба переробляти/удосконалювати...
fler написав: Як довго рф "терпітиме" хз, однак тиск на пу з усіх боків (внутрі рф та зовні) лише посилюватиметься. Бачу безвихідь для кацапії. Застосування ЯЗ не вирішить нічого, лише погіршить їх жалюгідне становище та наблизить кінець пуйла і кацапстану разом з ним.
Так отож. Саме отак все виглядає. В оркостану нема шансів проти економічних, технічних, збройних ресурсів майже усього Заходу + людського ресурсу 30+ (або неважливо хто як рахує +- 10 млн.) країни. Ось, наприклад, результати IRIS-T (перевчились після БУКів) https://defence-ua.com/army_and_war/iri ... 16363.html вже й в нас наші КАБи на підході; Хаймерси, Атакамси, дрони і т.д. А в них реальні внутрішні бійки, бо отой г-л Попов, який зірвав наш контрнаступ, й досі не поновлений, не дивлячись на народно-орківську любофф до нього.
Тепер оркостан теоретично в найближчий повинен пасти. Але?
Мені навіть думка спала, що прогнозувати треба на підставі ))) - зібрати й виписати всі заяви, прогнози від хфорумчан до павелів, зеленських, байденів (путинів також) і - оте, що не лунало, оте й наймовірніше і буде.