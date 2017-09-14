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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 сер, 2024 22:04
Успіх написав: Faceless написав:
Тепер і Долярчик шукатиме "окуляри за 350 ойро"
Я знаю, в кого можна позичити їх
Ті не підійдуть. Доведеться самому "заробляти"
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Додано: Сер 21 сер, 2024 22:10
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Тепер і Долярчик шукатиме "окуляри за 350 ойро"
Я знаю, в кого можна позичити їх
Ті не підійдуть. Доведеться самому "заробляти"
Я в такий спосіб не вмію заробляти))
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Додано: Сер 21 сер, 2024 22:11
Hotab написав:_hunter
Там "чуть" ниже читать нужно
- сразу после шапки
До 25й (из 27) страницы - все вакансии младше недели...
Вам нічого не навіяло , коли ви побачили посаду «льотчика-штурмана» , яка дуже свіжа, але яка по вашим словам «давно зайнята»??
Ви ніколи нічого не продавали на олх? Не поновлювали свої оголошення? Дійшло, чи ви ще в образі ??
Это по вашим словам она «давно зайнята»
Да, бывало обновлял объявы - когда аналогичных объяв сотни были
В случае АЖ 3х вакансий - никакого смысла в этом нет.
Но, повторюсь - можем вместе за вакансиями понаблюдать - если вы так сомневаетесь.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 22:11
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Я знаю, в кого можна позичити їх
Ті не підійдуть. Доведеться самому "заробляти"
Я в такий спосіб не вмію заробляти))
В нас є в цьому форумна професіоналка
Гроші не вмієте? Це біда звісно. Ну ж альтернативи, спитайте у комбата
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Faceless
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Додано: Сер 21 сер, 2024 22:17
_hunter
Да, бывало обновлял объявы - когда аналогичных объяв сотни были
В случае АЖ 3х вакансий
Оголошень по дронщикам 300+.
При цьому всім , хтось не втік в Німеччину з початку війни зрозуміло, що коли бригада дає оголошення на дронщика то навряд чи у неї потреба в одному дронщику.
Так само як і коли оголошення дає ТЦК (таких там теж повно). Тобто шукають не «3 дронщика»
, а сотні. Шукають різні в/ч і ТЦК, і це конкуренція. А у конкуренції оголошення всі намагаються «підняти» . Ви все ж настирно не бажаєте виходити з образу чи дальнебоя, чи з ментальними проблемами.
Я знаю, ви не такий)) це ви вимушено на кордоні притворялись, переживали за своє життя))
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Hotab
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Додано: Сер 21 сер, 2024 22:23
Успіх написав:
Флай - приходь вчитись на оператора бпла і в тебе все получіцццо!)))
запитай завтра на заняттях, забивати цвяхи мікроскопом, то це як воно?
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Додано: Сер 21 сер, 2024 22:28
_hunter написав:
в кого-то сегодня обострение дислексии? 🤔
Я утверждал, что любая из "тыловых" вакансий без проблем закрывается.
Что мы видим в "опровержении"? - одна вакансия - сегодняшняя, второй - 4 дня... - вернемся к ним через неделю
на мої пам"яті чертверта обліківка ставить той самий діагноз поцієнту
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