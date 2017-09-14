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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9534953595369537

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 65
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:Тепер і Долярчик шукатиме "окуляри за 350 ойро"
Я знаю, в кого можна позичити їх ;) :)
Ті не підійдуть. Доведеться самому "заробляти"
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:10

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Тепер і Долярчик шукатиме "окуляри за 350 ойро"
Я знаю, в кого можна позичити їх ;) :)
Ті не підійдуть. Доведеться самому "заробляти"

Я в такий спосіб не вмію заробляти))

В нас є в цьому форумна професіоналка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:11

  Hotab написав:_hunter


Там "чуть" ниже читать нужно :D - сразу после шапки :D
До 25й (из 27) страницы - все вакансии младше недели...



Вам нічого не навіяло , коли ви побачили посаду «льотчика-штурмана» , яка дуже свіжа, але яка по вашим словам «давно зайнята»??
Ви ніколи нічого не продавали на олх? Не поновлювали свої оголошення? Дійшло, чи ви ще в образі ??

Это по вашим словам она «давно зайнята» :D

Да, бывало обновлял объявы - когда аналогичных объяв сотни были :D
В случае АЖ 3х вакансий - никакого смысла в этом нет.
Но, повторюсь - можем вместе за вакансиями понаблюдать - если вы так сомневаетесь.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:11

Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Я знаю, в кого можна позичити їх ;) :)
Ті не підійдуть. Доведеться самому "заробляти"

Я в такий спосіб не вмію заробляти))

В нас є в цьому форумна професіоналка :mrgreen:
Гроші не вмієте? Це біда звісно. Ну ж альтернативи, спитайте у комбата
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:17

_hunter


Да, бывало обновлял объявы - когда аналогичных объяв сотни были :D
В случае АЖ 3х вакансий


Оголошень по дронщикам 300+.
При цьому всім , хтось не втік в Німеччину з початку війни зрозуміло, що коли бригада дає оголошення на дронщика то навряд чи у неї потреба в одному дронщику.
Так само як і коли оголошення дає ТЦК (таких там теж повно). Тобто шукають не «3 дронщика»
, а сотні. Шукають різні в/ч і ТЦК, і це конкуренція. А у конкуренції оголошення всі намагаються «підняти» . Ви все ж настирно не бажаєте виходити з образу чи дальнебоя, чи з ментальними проблемами. :D Я знаю, ви не такий)) це ви вимушено на кордоні притворялись, переживали за своє життя))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:23

  Успіх написав:Флай - приходь вчитись на оператора бпла і в тебе все получіцццо!)))

запитай завтра на заняттях, забивати цвяхи мікроскопом, то це як воно?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:28

  _hunter написав:
  Hotab написав:«Тилові», які шукав Хантер, які по його версії висять «роками», і які він не міг знайти.. . Про які я казав, що бажаючі може і є, але цим посадам треба відповідати…
https://www.work.ua/jobs/5437804/

https://www.work.ua/jobs/5704095/

5 сторінок флуду, бо Хантер з першого ж посту просто брехав.

в кого-то сегодня обострение дислексии? 🤔
Я утверждал, что любая из "тыловых" вакансий без проблем закрывается.
Что мы видим в "опровержении"? - одна вакансия - сегодняшняя, второй - 4 дня... - вернемся к ним через неделю :)

на мої пам"яті чертверта обліківка ставить той самий діагноз поцієнту
flyman
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