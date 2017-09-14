Додано: Сер 21 сер, 2024 23:16

Hotab написав: _hunter



В случае АЖ 3х вакансий

Да, бывало обновлял объявы - когда аналогичных объяв сотни былиВ случае АЖ 3х вакансий

Оголошень по дронщикам 300+.



Так само як і коли оголошення дає ТЦК (таких там теж повно). Тобто шукають не «3 дронщика»

, а сотні. Шукають різні в/ч і ТЦК, і це конкуренція. А у конкуренції оголошення всі намагаються «підняти» . Ви все ж настирно не бажаєте виходити з образу чи дальнебоя, чи з ментальними проблемами. Я знаю, ви не такий)) це ви вимушено на кордоні притворялись, переживали за своє життя)) Оголошень по дронщикам 300+.Так само як і коли оголошення дає ТЦК (таких там теж повно). Тобто шукають не «3 дронщика», а сотні. Шукають різні в/ч і ТЦК, і це конкуренція. А у конкуренції оголошення всі намагаються «підняти» . Ви все ж настирно не бажаєте виходити з образу чи дальнебоя, чи з ментальними проблемами.Я знаю, ви не такий)) це ви вимушено на кордоні притворялись, переживали за своє життя))

При цьому всім , хтось не втік в Німеччину з початку війни зрозуміло, що коли бригада дає оголошення на дронщика то навряд чи у неї потреба в одному дронщику.

Конкуренція - це коли ринок спеціаліста, а пошуком займаються професійні та вмотивовані рекрутери, які за кожного успішно найденого кандидата отримують суттєвий %% його місячної оплати - буває і 50%, і навіть 500%.В даному випадку - оголошень від професіоналів типу LobbyХ там кілька процентів, та і для них це не основна робота, а чисто волонтерська допомога.А більшість - це або тьотка із ТЦК, яка пішла туди працювати по тій-же причині, що і ти колись в ЗСУ, на фіксованій зарплаті і з відповідною мотивацією (вірніш її повною відсутністю) на яку скинули ще одну сторонню задачу - опублікувати оголошення.Або оператор зв"язку/апаратної/штабу/чорта лисого, яка вже 100500 раз пожаліла про те, що 3-5 років назад замість того щоб знайти пристойну роботу - підписала контракт з ЗСУ, строк дії якого вже давно закінчився. У якої не вистачає часу навіть на те, щоб помитися, виспатися та поспілкуватися з близькими.Прочитай повільно та вдумчиво сьогодняшні повідомлення Успіха - свою "потребу" бригада закриє в будь-якому випадку, а от платоспроможного попиту на вже готових спеціалістів - там немає, професійних рекрутерів які будуть "піднімати" оголошення - теж.3ОШБ, Азов, Птахи Мадяра і т.п. - це такі ж винятки як і LobbyX і на загальну картину вони не впливають.