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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9536953795389539>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 65
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:39

flyman

забивати цвяхи мікроскопом, то це як воно?


А якщо у мікроскопа лінза мутна і розклеїлась, то може туди його? :mrgreen:

Там більш-менше годне лише штатив, який якраз для цвяхів підійде .. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:43

  flyman написав:
  Успіх написав:Флай - приходь вчитись на оператора бпла і в тебе все получіцццо!)))

запитай завтра на заняттях, забивати цвяхи мікроскопом, то це як воно?

Так ти ж в цьому ас - хіба нє?
Налаштовувати/прошивати...паяти, якщо що))

Це ж твоя військова МРІЯ!!!

(бо цивільна мрія - то філіпінка) :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:43

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:47

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Флай - приходь вчитись на оператора бпла і в тебе все получіцццо!)))

запитай завтра на заняттях, забивати цвяхи мікроскопом, то це як воно?

Так ти ж в цьому ас - хіба нє?
Налаштовувати/прошивати...паяти, якщо що))

Це ж твоя військова МРІЯ!!!

(бо цивільна мрія - то філіпінка) :D

от дивись, звичайна задачка (для блондінки stm із зірочкою) на IQ нижче середнього. Дано: хотаб офіцер і мікроскоп, але в штурмовики його не беруть, навіть якщо в нього штатив поізносілся, з чого б це?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 21 сер, 2024 22:50, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:48

Зашморг стискається: ЗСУ лишилося 2,6 кілометра для створення "котла" під Курськом (мапа)

https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 33266.html
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 22:49

flyman
Так а у тебе то штатив ще трохи ж «горяч»? 😅
І поки не охолонув, що філіпінка не зможе розігріти, треба поспішити кувати перемогу! Бо так і не розпочнеш своє парне статеве життя (інші види вірю що були)..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 23:07

Машина, которая выдерживает подрыв на противотанковой мине, сохраняя жизнь экипажу и десанту, а также стойко сносит прилеты FPV-дронов, будучи спроектированной таким образом, чтобы на 360° оберегать своих пассажиров от самодельных взрывных устройств и РПГ. Правда у этого "слона" (а именно так и называют MaxxPro оккупанты) есть и свои минусы. Так, ввиду своей трехметровой высоты и веса в 15 тонн - броневик легко заваливается на бок из-за инерции, если на скорости входить в крутые повороты. При этом, скорости этому MRAPу не занимать: до 120 км в час по трассе. Крыша оборудована гнездом с 12,7-мм пулеметом Browning M2, что в принципе очень неплохо, однако рабочее место стрелка - неудобное, да и современное поле боя все же, требует от подобной техники автоматических турелей.
https://t.me/yigal_levin/71220
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 23:13

  stm написав:
  flyman написав:"нє настаястщій мужтчіна"

Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?

протестую. прорабом не был. в бытовках не сидел, на планёрках не трындел.
переименуйте в инвестора, пож-ста
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 23:16

  Hotab написав:_hunter
Да, бывало обновлял объявы - когда аналогичных объяв сотни были :D
В случае АЖ 3х вакансий

Оголошень по дронщикам 300+.

Так само як і коли оголошення дає ТЦК (таких там теж повно). Тобто шукають не «3 дронщика»
, а сотні. Шукають різні в/ч і ТЦК, і це конкуренція. А у конкуренції оголошення всі намагаються «підняти» . Ви все ж настирно не бажаєте виходити з образу чи дальнебоя, чи з ментальними проблемами. :D Я знаю, ви не такий)) це ви вимушено на кордоні притворялись, переживали за своє життя))


Конкуренція - це коли ринок спеціаліста, а пошуком займаються професійні та вмотивовані рекрутери, які за кожного успішно найденого кандидата отримують суттєвий %% його місячної оплати - буває і 50%, і навіть 500%.

В даному випадку - оголошень від професіоналів типу LobbyХ там кілька процентів, та і для них це не основна робота, а чисто волонтерська допомога.

А більшість - це або тьотка із ТЦК, яка пішла туди працювати по тій-же причині, що і ти колись в ЗСУ, на фіксованій зарплаті і з відповідною мотивацією (вірніш її повною відсутністю) на яку скинули ще одну сторонню задачу - опублікувати оголошення.

Або оператор зв"язку/апаратної/штабу/чорта лисого, яка вже 100500 раз пожаліла про те, що 3-5 років назад замість того щоб знайти пристойну роботу - підписала контракт з ЗСУ, строк дії якого вже давно закінчився. У якої не вистачає часу навіть на те, щоб помитися, виспатися та поспілкуватися з близькими.

При цьому всім , хтось не втік в Німеччину з початку війни зрозуміло, що коли бригада дає оголошення на дронщика то навряд чи у неї потреба в одному дронщику.

Прочитай повільно та вдумчиво сьогодняшні повідомлення Успіха - свою "потребу" бригада закриє в будь-якому випадку, а от платоспроможного попиту на вже готових спеціалістів - там немає, професійних рекрутерів які будуть "піднімати" оголошення - теж.
3ОШБ, Азов, Птахи Мадяра і т.п. - це такі ж винятки як і LobbyX і на загальну картину вони не впливають.
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 23:21

  stm написав:
  _hunter написав:>>> На вашу думку їх не існує ,
Ложь. - не существует ДЕФИЦИТА этих вакансий. Каждая из них без проблем закрывается. В отличии от штурмовиков.

Успиха после лопаты перевели на дроны. Штурмовиков предлагают. Или вы считаете что Бетона окружат 150кг ТЦК и сразу с автоматом в посадку?

не, я гетеросексуал )
Бетон
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