Успіх написав:Флай - приходь вчитись на оператора бпла і в тебе все получіцццо!)))
запитай завтра на заняттях, забивати цвяхи мікроскопом, то це як воно?
Так ти ж в цьому ас - хіба нє? Налаштовувати/прошивати...паяти, якщо що))
Це ж твоя військова МРІЯ!!!
(бо цивільна мрія - то філіпінка)
от дивись, звичайна задачка (для блондінки stm із зірочкою) на IQ нижче середнього. Дано: хотаб офіцер і мікроскоп, але в штурмовики його не беруть, навіть якщо в нього штатив поізносілся, з чого б це?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 21 сер, 2024 22:50, всього редагувалось 2 разів.
flyman Так а у тебе то штатив ще трохи ж «горяч»? 😅 І поки не охолонув, що філіпінка не зможе розігріти, треба поспішити кувати перемогу! Бо так і не розпочнеш своє парне статеве життя (інші види вірю що були)..
Машина, которая выдерживает подрыв на противотанковой мине, сохраняя жизнь экипажу и десанту, а также стойко сносит прилеты FPV-дронов, будучи спроектированной таким образом, чтобы на 360° оберегать своих пассажиров от самодельных взрывных устройств и РПГ. Правда у этого "слона" (а именно так и называют MaxxPro оккупанты) есть и свои минусы. Так, ввиду своей трехметровой высоты и веса в 15 тонн - броневик легко заваливается на бок из-за инерции, если на скорости входить в крутые повороты. При этом, скорости этому MRAPу не занимать: до 120 км в час по трассе. Крыша оборудована гнездом с 12,7-мм пулеметом Browning M2, что в принципе очень неплохо, однако рабочее место стрелка - неудобное, да и современное поле боя все же, требует от подобной техники автоматических турелей. https://t.me/yigal_levin/71220
Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?
протестую. прорабом не был. в бытовках не сидел, на планёрках не трындел. переименуйте в инвестора, пож-ста
Да, бывало обновлял объявы - когда аналогичных объяв сотни были В случае АЖ 3х вакансий
Оголошень по дронщикам 300+.
Так само як і коли оголошення дає ТЦК (таких там теж повно). Тобто шукають не «3 дронщика» , а сотні. Шукають різні в/ч і ТЦК, і це конкуренція. А у конкуренції оголошення всі намагаються «підняти» . Ви все ж настирно не бажаєте виходити з образу чи дальнебоя, чи з ментальними проблемами. Я знаю, ви не такий)) це ви вимушено на кордоні притворялись, переживали за своє життя))
Конкуренція - це коли ринок спеціаліста, а пошуком займаються професійні та вмотивовані рекрутери, які за кожного успішно найденого кандидата отримують суттєвий %% його місячної оплати - буває і 50%, і навіть 500%.
В даному випадку - оголошень від професіоналів типу LobbyХ там кілька процентів, та і для них це не основна робота, а чисто волонтерська допомога.
А більшість - це або тьотка із ТЦК, яка пішла туди працювати по тій-же причині, що і ти колись в ЗСУ, на фіксованій зарплаті і з відповідною мотивацією (вірніш її повною відсутністю) на яку скинули ще одну сторонню задачу - опублікувати оголошення.
Або оператор зв"язку/апаратної/штабу/чорта лисого, яка вже 100500 раз пожаліла про те, що 3-5 років назад замість того щоб знайти пристойну роботу - підписала контракт з ЗСУ, строк дії якого вже давно закінчився. У якої не вистачає часу навіть на те, щоб помитися, виспатися та поспілкуватися з близькими.
При цьому всім , хтось не втік в Німеччину з початку війни зрозуміло, що коли бригада дає оголошення на дронщика то навряд чи у неї потреба в одному дронщику.
Прочитай повільно та вдумчиво сьогодняшні повідомлення Успіха - свою "потребу" бригада закриє в будь-якому випадку, а от платоспроможного попиту на вже готових спеціалістів - там немає, професійних рекрутерів які будуть "піднімати" оголошення - теж. 3ОШБ, Азов, Птахи Мадяра і т.п. - це такі ж винятки як і LobbyX і на загальну картину вони не впливають.