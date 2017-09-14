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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9536953795389539

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 65
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 23:25

Що там у вас знов не так?))

candle645


А більшість - це або тьотка із ТЦК, яка пішла туди працювати по тій-же причині, що і ти колись в ЗСУ, на фіксованій зарплаті і з відповідною мотивацією (вірніш її повною відсутністю) на яку скинули ще одну сторонню задачу - опублікувати оголошення.

Або оператор зв"язку/апаратної/штабу/чорта лисого, яка вже 100500 раз пожаліла про те, що 3-5 років назад замість того щоб знайти пристойну роботу - підписала контракт з ЗСУ, строк дії якого вже давно закінчився. У якої не вистачає часу навіть на те, щоб помитися, виспатися та поспілкуватися з близькими.

Тому «тьотка»один раз на тиждень не здатна на Ворк зайти і поновити оголошення від своєї бригади (батальйону?) . Чи все ж здатна і знов незрозуміло проти чого ви вирішили посперечатись?
Мотивація для тітки ніяка не потрібна. Вона (хай поштарка, або це психолог в управлінні бригади, чи діловод з кадрів) отримала задачу це робити щопонеділка о 10.00 і робить. А замполіт чи кадровик має задачу по щопонеділка об 17.00 дивитись, чи зроблено це чи ні. У кожного затрат часу це по 1 хвилині в тиждень. Під час перекуру в курилці.
Прочитай повільно та вдумчиво сьогодняшні повідомлення Успіха - свою "потребу" бригада закриє в будь-якому випадку,


У бригаді Успіха ця вакансія далеко не одна і не факт що там не буде в ній потреби на постійній основі. Бо не встигнуть успіха навчити, а він вже з планом «Б». А нового вчити мінімум місяць, і це буде ще «плафон» а не спец.
І це я не кажу про те, що спосіб, яким «закривають» нестачу дронщиків у в/ч Успіха доволі нездоровий: тепер у бригади є ще не навчений дронщик успіх, зате вже нема (а зʼявилась нова вакансія) «бусоліста/заряджальника рацій/мийщика снарядів. Це точно здоровий спосіб вирішення проблеми? Чи не від того так зробили, що «з вулиці» ніхто не спішить відгукуватись?? (Що знов розбиває маячню Хантер, що вакансії розхапують як пиріжки)


А що це за чергова маячня про мене «пішов на фіксовану зарплату без мотивації».
Це там чергове загострення пафосу у крупного айтішного спеціаліста?))
А крім зарплати , (яка доречі не фіксована, бо як мінімум її можна отримати менше за щось, або піднятись на посаді за успіхи) нема більш мотиваторів? Можна бути відстороненим від польотів, наприклад. А це основа вибору професії. Можна потрапити або не потрапили в цікаві відрядження. Як всередині країни, так і поза. Якщо у тебе там депресуха і ти без мотивації, це не у всіх так))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 23:58, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 23:28

  flyman написав:
  pesikot написав:------------------------
Banderlog
ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш?
У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля :lol:
за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?
-----------------------
Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...

У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати

бо тебе церква=держава,
отже католики=поляки,
баптисти=американці,
протестанти=німці,
і т.д.
нагадаю, що ще 2 століття тому націй як таких не було, а чужий/свій визначалося по вірі,
тепер крім дрібних церков маєм 3 основних, стіна на стіну

Почему "2 століття"?
В России до революции не было графы "национальность", было - "вероисповедание". Всего 107 лет тому. Не уверен, что только в России.
Тут Арестовича не уважают, но посмотрите https://t.me/O_Arestovich_official/6092 - он ссылается на статью ВВС, там подробнее - https://www.bbc.com/russian/articles/c8xlvk0rlnzo.
А это прикольно: https://t.me/O_Arestovich_official/6093?single и https://t.me/O_Arestovich_official/6094?single, - у него это в одном посте, но у меня почему-то выходят отдельные ссылки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 23:29

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:...........
Західне.
А от на Укрзалізниці багато запчастин - кацапські

А какие ж они должны быть?
У нас всё ещё советское/российское - и локомотивы, и вагоны, и ещё много чего.
Западного относительно немного.
И росс. запчасти, как правило, дешевле западных
Понимаю.
Интеграция привела к войне.
Польша и Прибалтика почему-то не покупают их запчасти, правильно?
И в НАТО вступили, да?

Не передёргивайте.
Во-первых, не интеграция, а кооперация, а ещё точнее, торговля.
Во-вторых, не привела, а не помешала.
В-третьих, не знаю, как запчасти, не интересовался, но газ, например, они до 24.02.22 прекрасно покупали. И нефть (или нефтепродукты) тоже.


хорошо, не буду передёргивать. напишу прямо. власть 30 лет шла к интеграции. майдан всё изменил.

Влияние России на украинскую политику, особенно в начале 2000-х годов, также способствовало тому, что российские компании могли легче входить на украинский рынок и скупать активы. Поддержка пророссийских политиков и правительств в Украине создавала благоприятные условия для российских инвестиций.

Слабость украинской экономики и коррупция: Украинская экономика на протяжении долгого времени страдала от структурных проблем и коррупции. Это позволяло российским компаниям использовать слабости украинской системы для захвата активов по заниженной стоимости или через сомнительные схемы приватизации. Российские инвесторы могли получать контроль над стратегическими предприятиями, используя свои связи и влияние.

Эти факторы в совокупности привели к тому, что российские компании и инвесторы получили значительную долю активов в Украине до начала конфликта в 2014 году


не понятно, кто заставлял украинскую власть интегрировать в росию. создавать и выбирать проросийские партии. а кравчук топил против нато.
Бетон
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  #<1 ... 9536953795389539
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