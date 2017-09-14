Конкуренція - це коли ринок спеціаліста, а пошуком займаються професійні та вмотивовані рекрутери, які за кожного успішно найденого кандидата отримують суттєвий %% його місячної оплати - буває і 50%, і навіть 500%
Ви зайшли повумнічати про конкуренцію? Тут не це ключове . Так, це державна структура і тут інструменти заохочень для майбутнього робітника дуже обмежені. Але все одно бригади (в/ч) конкурують між собою і кожна саме вона б хотіла укомплектуватись в першу чергу. Так як зацікавити зарплатою тут неможливо (вона визначена керівними документами зверху) , то майбутній робітник обирає просто серед умов. У погранзастаау Ужгороду підеш на 20 і це буде стеля.,Але без ризиків. В бат ТРО частіше буде премія, але ризики. Вони воюють. Проте бувають дома (мені здається ) трохи частіше ніж мехбригади. А підеш в мех. бригаду - найбільша оплата (за рахунок премій і найвищі ризики. І все-таки це конкуренція.. Примітивна, але ж .. І вона вимагає від комбрига постійно шукати людей. Включно подаючи оголошення на Ворк.
А більшість - це або тьотка із ТЦК, яка пішла туди працювати по тій-же причині, що і ти колись в ЗСУ, на фіксованій зарплаті і з відповідною мотивацією (вірніш її повною відсутністю) на яку скинули ще одну сторонню задачу - опублікувати оголошення.
Або оператор зв"язку/апаратної/штабу/чорта лисого, яка вже 100500 раз пожаліла про те, що 3-5 років назад замість того щоб знайти пристойну роботу - підписала контракт з ЗСУ, строк дії якого вже давно закінчився. У якої не вистачає часу навіть на те, щоб помитися, виспатися та поспілкуватися з близькими.
Тому «тьотка»один раз на тиждень не здатна на Ворк зайти і поновити оголошення від своєї бригади (батальйону?) . Чи все ж здатна і знов незрозуміло проти чого ви вирішили посперечатись? Мотивація для тітки ніяка не потрібна. Вона (хай поштарка, або це психолог в управлінні бригади, чи діловод з кадрів) отримала задачу це робити щопонеділка о 10.00 і робить. А замполіт чи кадровик має задачу по щопонеділка об 17.00 дивитись, чи зроблено це чи ні. У кожного затрат часу це по 1 хвилині в тиждень. Під час перекуру в курилці.
Прочитай повільно та вдумчиво сьогодняшні повідомлення Успіха - свою "потребу" бригада закриє в будь-якому випадку,
У бригаді Успіха ця вакансія далеко не одна і не факт що там не буде в ній потреби на постійній основі. Бо не встигнуть успіха навчити, а він вже з планом «Б». А нового вчити мінімум місяць, і це буде ще «плафон» а не спец. І це я не кажу про те, що спосіб, яким «закривають» нестачу дронщиків у в/ч Успіха доволі нездоровий: тепер у бригади є ще не навчений дронщик успіх, зате вже нема (а зʼявилась нова вакансія) «бусоліста/заряджальника рацій/мийщика снарядів. Це точно здоровий спосіб вирішення проблеми? Чи не від того так зробили, що «з вулиці» ніхто не спішить відгукуватись?? (Що знов розбиває маячню Хантер, що вакансії розхапують як пиріжки)
А що це за чергова маячня про мене «пішов на фіксовану зарплату без мотивації». Це там чергове загострення пафосу у крупного айтішного спеціаліста?)) А крім зарплати , (яка доречі не фіксована, бо як мінімум її можна отримати менше за щось, або піднятись на посаді за успіхи) нема більш мотиваторів? Можна бути відстороненим від польотів, наприклад. А це основа вибору професії. Можна потрапити або не потрапили в цікаві відрядження. Як всередині країни, так і поза. Якщо у тебе там депресуха і ти без мотивації, це не у всіх так))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 22 сер, 2024 00:42, всього редагувалось 5 разів.
pesikot написав:------------------------ Banderlog ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш? У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз? ----------------------- Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...
У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати
бо тебе церква=держава, отже католики=поляки, баптисти=американці, протестанти=німці, і т.д. нагадаю, що ще 2 століття тому націй як таких не було, а чужий/свій визначалося по вірі, тепер крім дрібних церков маєм 3 основних, стіна на стіну
Бетон написав:........... Західне. А от на Укрзалізниці багато запчастин - кацапські
А какие ж они должны быть? У нас всё ещё советское/российское - и локомотивы, и вагоны, и ещё много чего. Западного относительно немного. И росс. запчасти, как правило, дешевле западных Понимаю. Интеграция привела к войне. Польша и Прибалтика почему-то не покупают их запчасти, правильно? И в НАТО вступили, да?
Не передёргивайте. Во-первых, не интеграция, а кооперация, а ещё точнее, торговля. Во-вторых, не привела, а не помешала. В-третьих, не знаю, как запчасти, не интересовался, но газ, например, они до 24.02.22 прекрасно покупали. И нефть (или нефтепродукты) тоже.
хорошо, не буду передёргивать. напишу прямо. власть 30 лет шла к интеграции. майдан всё изменил.
Влияние России на украинскую политику, особенно в начале 2000-х годов, также способствовало тому, что российские компании могли легче входить на украинский рынок и скупать активы. Поддержка пророссийских политиков и правительств в Украине создавала благоприятные условия для российских инвестиций.
Слабость украинской экономики и коррупция: Украинская экономика на протяжении долгого времени страдала от структурных проблем и коррупции. Это позволяло российским компаниям использовать слабости украинской системы для захвата активов по заниженной стоимости или через сомнительные схемы приватизации. Российские инвесторы могли получать контроль над стратегическими предприятиями, используя свои связи и влияние.
Эти факторы в совокупности привели к тому, что российские компании и инвесторы получили значительную долю активов в Украине до начала конфликта в 2014 году
не понятно, кто заставлял украинскую власть интегрировать в росию. создавать и выбирать проросийские партии. а кравчук топил против нато.
somilitark написав:detroytred А чехи все безкоштовно віддали? Продав радянський непотріб тридорого нам, взяв гроші у рашистів, крутиться потихеньку Павел. А зараз просто став пропагандистом, напевне увесь мотлох зі складів вигріб і вже може собі дозволити особо не паритись з шифруванням, плюс не знаю що по доходам переважає, не берусь вимірювати(((
На 21 СЕРПНЯ 2024: *Excalibur Army вказала, що у 2024 році виконує постачання зенітних протидронових систем Viktor, модернізованих танків Т-72 та БМП, автомобільних мостів AM 70, евакуаційних машин TREVA-30, значну кількість 155-мм САУ Dita. https://defence-ua.com/people_and_compa ... 16375.html
Для підстав, що продався, треба хоч якась інфа. Та, що є, свідчить протилежне. Тобто не продався. Бо оркостан скоріше заплатив би втридорожче саме не за навіть отакі заяви, а за непостачу збройної допомоги.
Faceless написав:Тепер і Долярчик шукатиме "окуляри за 350 ойро"
Та ні, вони є дешевші, якщо з Китаю замовляти, ще і по поточним знижкам. Якщо брати якісь skyzone. Але є зрада від гетьманцева і ко майже напевно попаде під мито, і затримку з розмитненням на два-чотири тижні.