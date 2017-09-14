Додано: Сер 21 сер, 2024 23:25



Конкуренція - це коли ринок спеціаліста, а пошуком займаються професійні та вмотивовані рекрутери, які за кожного успішно найденого кандидата отримують суттєвий %% його місячної оплати - буває і 50%, і навіть 500%





А більшість - це або тьотка із ТЦК, яка пішла туди працювати по тій-же причині, що і ти колись в ЗСУ, на фіксованій зарплаті і з відповідною мотивацією (вірніш її повною відсутністю) на яку скинули ще одну сторонню задачу - опублікувати оголошення.



Або оператор зв"язку/апаратної/штабу/чорта лисого, яка вже 100500 раз пожаліла про те, що 3-5 років назад замість того щоб знайти пристойну роботу - підписала контракт з ЗСУ, строк дії якого вже давно закінчився. У якої не вистачає часу навіть на те, щоб помитися, виспатися та поспілкуватися з близькими.



Прочитай повільно та вдумчиво сьогодняшні повідомлення Успіха - свою "потребу" бригада закриє в будь-якому випадку,





Ви зайшли повумнічати про конкуренцію? Тут не це ключове .Так, це державна структура і тут інструменти заохочень для майбутнього робітника дуже обмежені.Але все одно бригади (в/ч) конкурують між собою і кожна саме вона б хотіла укомплектуватись в першу чергу. Так як зацікавити зарплатою тут неможливо (вона визначена керівними документами зверху) , то майбутній робітник обирає просто серед умов. У погранзастаау Ужгороду підеш на 20 і це буде стеля.,Але без ризиків. В бат ТРО частіше буде премія, але ризики. Вони воюють. Проте бувають дома (мені здається ) трохи частіше ніж мехбригади. А підеш в мех. бригаду - найбільша оплата (за рахунок премій і найвищі ризики.І все-таки це конкуренція.. Примітивна, але ж .. І вона вимагає від комбрига постійно шукати людей. Включно подаючи оголошення на Ворк.Тому «тьотка»один раз на тиждень не здатна на Ворк зайти і поновити оголошення від своєї бригади (батальйону?) . Чи все ж здатна і знов незрозуміло проти чого ви вирішили посперечатись?Мотивація для тітки ніяка не потрібна. Вона (хай поштарка, або це психолог в управлінні бригади, чи діловод з кадрів) отримала задачу це робити щопонеділка о 10.00 і робить. А замполіт чи кадровик має задачу по щопонеділка об 17.00 дивитись, чи зроблено це чи ні. У кожного затрат часу це по 1 хвилині в тиждень. Під час перекуру в курилці.У бригаді Успіха ця вакансія далеко не одна і не факт що там не буде в ній потреби на постійній основі. Бо не встигнуть успіха навчити, а він вже з планом «Б». А нового вчити мінімум місяць, і це буде ще «плафон» а не спец.І це я не кажу про те, що спосіб, яким «закривають» нестачу дронщиків у в/ч Успіха доволі нездоровий: тепер у бригади є ще не навчений дронщик успіх, зате вже нема (а зʼявилась нова вакансія) «бусоліста/заряджальника рацій/мийщика снарядів. Це точно здоровий спосіб вирішення проблеми? Чи не від того так зробили, що «з вулиці» ніхто не спішить відгукуватись?? (Що знов розбиває маячню Хантер, що вакансії розхапують як пиріжки)А що це за чергова маячня про мене «пішов на фіксовану зарплату без мотивації».Це там чергове загострення пафосу у крупного айтішного спеціаліста?))А крім зарплати , (яка доречі не фіксована, бо як мінімум її можна отримати менше за щось, або піднятись на посаді за успіхи) нема більш мотиваторів? Можна бути відстороненим від польотів, наприклад. А це основа вибору професії. Можна потрапити або не потрапили в цікаві відрядження. Як всередині країни, так і поза. Якщо у тебе там депресуха і ти без мотивації, це не у всіх так))