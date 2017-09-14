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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9538953995409541>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 65
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 07:53

  Успіх написав:Що скажете панове?

В принципі, можна робити все перелічене. Але це будуть по суті скарги на начальників, що він порушує порядок роботи з рапортами, зверненнями підлеглих.
Тобто дрібниця... Яйця викуштованого не варта.
В порівнянні з іншими зашкварами будь-якого командира.
Хоча може і спрацювати. Цілком. Якщо хтось вище має зуба на командира.

Заява в ТЦК - ? Він ніяким боком вже до вашої вслужби.
Єдиний інструмент - суд. Звернення в суд на порушення ваших прав. Рішення приймає суд і іменем України зобов'язує посадових осіб (особу) діяти згідно закону і реалізувати ваше законне право.
Адвокат правильно сформулює позов і т.д.

Судова система. Роль її. Захист саме прав громадянина. Головне місце серед усіх реформ. Привіт ПАПу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 07:58

Але може скоро його удосконалять/підкрутять

  whois2010 написав:Нещодавно була озвучена можливість оформленя рапортів через застосунок для військових Армія+. Цей варіант не підходить?
Кажуть, що цей застосунок ще дуже-дуже сирий...
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 08:13

  Успіх написав:
  whois2010 написав:Нещодавно була озвучена можливість оформленя рапортів через застосунок для військових Армія+. Цей варіант не підходить?
Кажуть, що цей застосунок ще дуже-дуже сирий...

А на що він впливає?
Ну був, є рапорт. Ну нема рішення по ньому. Ну нє харошій, рєдіска, начальник, його не підписавший.
Ну максимум, догану може отримати.
Хоча ймовірність близько нуля.

Тільки суд або домовляння з цим командиром.

В 2000-х чи тринадцяту не виплачували. При наявності обов'зку виплатити. Просто не виплачували.
Командир прямо всім публічно заявляв, закликав навіть -- через суд без проблем. Держава сплачувала ще й судові витрати ...

По суті, так і тут у вас виходить -- через суд. Без проблем (стосовно законності).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 сер, 2024 08:18, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 08:14

Хіба ревуть воли, як ясла повні?©

  detroytred написав:Єдиний інструмент - суд. Звернення в суд на порушення ваших прав.
Та суд - це вже самий крайній варіант.
Самі знаєте, скільки менінгіту і тяганини...

Але то хіба і рапорт через адвоката тоді і подавати)) - бо ще раз хочу наголосити на тому, якщо самому рапорт подавати - що вони скажуть "нам ніякий рапорт не надходив/ніхто не подавав"!


Але чому не видати закон, щоб комбат(до якого є доступ у солдата, бо вище - вже доступу немає) під підпис приймав рапорт?
Тобто видавав папірець зі своїм підписом солдату, що він рапорт такогото числа - "отримав до розгляду "!?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 08:25

  Успіх написав:Але чомусь не видати закон, щоб комбат(до якого є доступ у солдата, бо вище - вже доступу немає) під підпис приймав рапорт?
Тобто видавав папірець зі своїм підписом солдату, що він рапорт такогото числа - "отримав до розгляду "!?


Да хто ж особисто волу інструмент-то в руки надасть?))
Прямого інструменту громадянам не дають... навіть по дрібницях.

Ну і буде такий закон і що?
А комбат все рівно не прийме рапорту. І що йому?

Там в статуті (а це самий, що не є, Закон) визначено -- всі всл звертаються на "ви"; і порядок військового вітання чітко визначений. І що? Хто виконує?))

По законах в нас найкраща Держава. Закони на папері дійсно на 100% на боці громадянина.

Навіть рішення суду не є панацеєю. Бо є, наприклад, рішення суду іменем України перерахувати пенсію Пенсійному фонду. А він не виконує це рішення і що?
Так само і інші можуть...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З Днем Державного Прапора України !
Всім Здоров,я !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 08:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

холява написав:З Днем Державного Прапора України !
Всім Здоров,я !
День Державного Прапора України - 23 серпня, який відзначається щорічно, встановлено Указом Президента України 23 серпня 2004 року.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 08:36

  maxprofit написав:Знов афєрістовіча сюда тягнуть акаунти узкоязичні- нєспроста ...

Не попутав? Забув хто його припер на телебачення? І від кого він вякав, надуривши мільони людей, а сотні тисяч попали в окупацію?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 08:45

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  detroytred написав:Ну і буде такий закон і що?
А комбат все рівно не прийме рапорту. І що йому?
А отут вже відкривається широке поле дій, коли до тією людини є "доступ"! :)
- на#р@ти під порогом/на ліжко)))
- ой, а в комбата автомат десь пропав, або ще якась особиста річ)))
- ой, а п'ятеро набухались і захотіли помститись за побратима і зробили "тьомную"...)))
- ой, виїхав комбат на бойову і десь пропав... )))
- і т.д, і т.п.
  detroytred написав:По законах в нас найкраща Держава. Закони на папері дійсно на 100% на боці громадянина.
Бо якщо все отак на папері, а воли і далі ревуть, бо на ділі - пшик.... - то знову питання по колу: "А для чого ми воюємо?"
Накуя, якщо все НЕ для людей?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 08:52

  Успіх написав:Бо якщо все отак на папері, а воли і далі ревуть, бо на ділі - пшик.... - то знову питання по колу: "А для чого ми воюємо?"
Накуя, якщо все НЕ для людей?

Щоб не було гірше - це загальна відповідь.

А так кожен визначає особисто сам за що він воює. Варіантів море: за Батьківщину, за свій дім, за побратима, за гроші, за подобається справа, за і т.д.
Хоча більш точним було б формулювання питання не "за що?", а "чому?".
__________________________________
А для країни відповідь отут. Бо ціна. Ціна вибору. Феррарі.
Вибор Жигулів теж би призвів до війни.
А для нейтралітету треба було і власний інтерес в можновладців мати, і клепку в їх головах; і ціну теж сплати чималу, але хоча б не людьми...

*Україна – це найбільша держава, що розташована в ключовій точці Євразії на перетині європейського і азійського світів і водночас – на перетині півночі і півдня, тобто християнського і мусульманського світу. Це фактично серце Євразії. Той, хто володіє Україною, матиме змогу впливати на долю як Європи, так і Азії. Якби війська НАТО розташовувались на східному кордоні нашої держави, то це був би страшний сон для Московії, адже звідти дуже близько до всіх її стратегічно важливих пунктів, в тому числі й до столиці. Водночас війська РФ на західному кордоні України – це уже екзистенційна загроза для Європи*
https://ukrnationalism.com/publications ... viina.html
Це корінець корінців.

Кравчуки, кучми, ющенки і тд. з Ко повинні були б знати,що сидітимуть в бліндажі разом з вами... може тоді б вони приймали інші рішення, а не гралися б наче в шахи.
Але кесарю кесарєве.

https://bastion.tv/yak-nardep-syumar-pr ... tki_n64665
Кожен сам коваль свого щастя.
Що там за віконцем? Екзистенційна війна?
detroytred
 
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