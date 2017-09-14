В принципі, можна робити все перелічене. Але це будуть по суті скарги на начальників, що він порушує порядок роботи з рапортами, зверненнями підлеглих. Тобто дрібниця... Яйця викуштованого не варта. В порівнянні з іншими зашкварами будь-якого командира. Хоча може і спрацювати. Цілком. Якщо хтось вище має зуба на командира.
Заява в ТЦК - ? Він ніяким боком вже до вашої вслужби. Єдиний інструмент - суд. Звернення в суд на порушення ваших прав. Рішення приймає суд і іменем України зобов'язує посадових осіб (особу) діяти згідно закону і реалізувати ваше законне право. Адвокат правильно сформулює позов і т.д.
Судова система. Роль її. Захист саме прав громадянина. Головне місце серед усіх реформ. Привіт ПАПу.
whois2010 написав:Нещодавно була озвучена можливість оформленя рапортів через застосунок для військових Армія+. Цей варіант не підходить?
Кажуть, що цей застосунок ще дуже-дуже сирий...
А на що він впливає? Ну був, є рапорт. Ну нема рішення по ньому. Ну нє харошій, рєдіска, начальник, його не підписавший. Ну максимум, догану може отримати. Хоча ймовірність близько нуля.
Тільки суд або домовляння з цим командиром.
В 2000-х чи тринадцяту не виплачували. При наявності обов'зку виплатити. Просто не виплачували. Командир прямо всім публічно заявляв, закликав навіть -- через суд без проблем. Держава сплачувала ще й судові витрати ...
По суті, так і тут у вас виходить -- через суд. Без проблем (стосовно законності).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 сер, 2024 08:18, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Єдиний інструмент - суд. Звернення в суд на порушення ваших прав.
Та суд - це вже самий крайній варіант. Самі знаєте, скільки менінгіту і тяганини...
Але то хіба і рапорт через адвоката тоді і подавати)) - бо ще раз хочу наголосити на тому, якщо самому рапорт подавати - що вони скажуть "нам ніякий рапорт не надходив/ніхто не подавав"!
Але чому не видати закон, щоб комбат(до якого є доступ у солдата, бо вище - вже доступу немає) під підпис приймав рапорт? Тобто видавав папірець зі своїм підписом солдату, що він рапорт такогото числа - "отримав до розгляду "!?
Успіх написав:Але чомусь не видати закон, щоб комбат(до якого є доступ у солдата, бо вище - вже доступу немає) під підпис приймав рапорт? Тобто видавав папірець зі своїм підписом солдату, що він рапорт такогото числа - "отримав до розгляду "!?
Да хто ж особисто волу інструмент-то в руки надасть?)) Прямого інструменту громадянам не дають... навіть по дрібницях.
Ну і буде такий закон і що? А комбат все рівно не прийме рапорту. І що йому?
Там в статуті (а це самий, що не є, Закон) визначено -- всі всл звертаються на "ви"; і порядок військового вітання чітко визначений. І що? Хто виконує?))
По законах в нас найкраща Держава. Закони на папері дійсно на 100% на боці громадянина.
Навіть рішення суду не є панацеєю. Бо є, наприклад, рішення суду іменем України перерахувати пенсію Пенсійному фонду. А він не виконує це рішення і що? Так само і інші можуть...
detroytred написав:Ну і буде такий закон і що? А комбат все рівно не прийме рапорту. І що йому?
А отут вже відкривається широке поле дій, коли до тією людини є "доступ"! - на#р@ти під порогом/на ліжко))) - ой, а в комбата автомат десь пропав, або ще якась особиста річ))) - ой, а п'ятеро набухались і захотіли помститись за побратима і зробили "тьомную"...))) - ой, виїхав комбат на бойову і десь пропав... ))) - і т.д, і т.п.
detroytred написав:По законах в нас найкраща Держава. Закони на папері дійсно на 100% на боці громадянина.
Бо якщо все отак на папері, а воли і далі ревуть, бо на ділі - пшик.... - то знову питання по колу: "А для чого ми воюємо?" Накуя, якщо все НЕ для людей?
Успіх написав:Бо якщо все отак на папері, а воли і далі ревуть, бо на ділі - пшик.... - то знову питання по колу: "А для чого ми воюємо?" Накуя, якщо все НЕ для людей?
Щоб не було гірше - це загальна відповідь.
А так кожен визначає особисто сам за що він воює. Варіантів море: за Батьківщину, за свій дім, за побратима, за гроші, за подобається справа, за і т.д. Хоча більш точним було б формулювання питання не "за що?", а "чому?". __________________________________ А для країни відповідь отут. Бо ціна. Ціна вибору. Феррарі. Вибор Жигулів теж би призвів до війни. А для нейтралітету треба було і власний інтерес в можновладців мати, і клепку в їх головах; і ціну теж сплати чималу, але хоча б не людьми...
*Україна – це найбільша держава, що розташована в ключовій точці Євразії на перетині європейського і азійського світів і водночас – на перетині півночі і півдня, тобто християнського і мусульманського світу. Це фактично серце Євразії. Той, хто володіє Україною, матиме змогу впливати на долю як Європи, так і Азії. Якби війська НАТО розташовувались на східному кордоні нашої держави, то це був би страшний сон для Московії, адже звідти дуже близько до всіх її стратегічно важливих пунктів, в тому числі й до столиці. Водночас війська РФ на західному кордоні України – це уже екзистенційна загроза для Європи* https://ukrnationalism.com/publications ... viina.html Це корінець корінців.
Кравчуки, кучми, ющенки і тд. з Ко повинні були б знати,що сидітимуть в бліндажі разом з вами... може тоді б вони приймали інші рішення, а не гралися б наче в шахи. Але кесарю кесарєве.