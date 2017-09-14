Додано: Чет 22 сер, 2024 08:52

Успіх написав: Бо якщо все отак на папері, а воли і далі ревуть, бо на ділі - пшик.... - то знову питання по колу: "А для чого ми воюємо?"

Накуя, якщо все НЕ для людей? Бо якщо все отак на папері, а воли і далі ревуть, бо на ділі - пшик.... - то знову питання по колу: "А для чого ми воюємо?"Накуя, якщо все НЕ для людей?

Щоб не було гірше - це загальна відповідь.А так кожен визначає особисто сам за що він воює. Варіантів море: за Батьківщину, за свій дім, за побратима, за гроші, за подобається справа, за і т.д.Хоча більш точним було б формулювання питання не "за що?", а "чому?".__________________________________А для країни відповідь отут. Бо ціна. Ціна вибору. Феррарі.Вибор Жигулів теж би призвів до війни.А для нейтралітету треба було і власний інтерес в можновладців мати, і клепку в їх головах; і ціну теж сплати чималу, але хоча б не людьми...*Україна – це найбільша держава, що розташована в ключовій точці Євразії на перетині європейського і азійського світів і водночас – на перетині півночі і півдня, тобто християнського і мусульманського світу. Це фактично серце Євразії. Той, хто володіє Україною, матиме змогу впливати на долю як Європи, так і Азії. Якби війська НАТО розташовувались на східному кордоні нашої держави, то це був би страшний сон для Московії, адже звідти дуже близько до всіх її стратегічно важливих пунктів, в тому числі й до столиці. Водночас війська РФ на західному кордоні України – це уже екзистенційна загроза для Європи*Це корінець корінців.Кравчуки, кучми, ющенки і тд. з Ко повинні були б знати,що сидітимуть в бліндажі разом з вами... може тоді б вони приймали інші рішення, а не гралися б наче в шахи.Але кесарю кесарєве.Кожен сам коваль свого щастя.Що там за віконцем? Екзистенційна війна?