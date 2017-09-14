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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9538953995409541

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 65
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 09:28

  detroytred написав:Що там за віконцем? Екзистенційна війна?


війна війною, а гроші самі себе не зароблять.
Обсяги транзиту російської нафти до країн Євросоюзу через українську частину нафтопроводу "Дружба" у липні збільшилися вдвічі
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 09:30

китайский удар в псину





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 09:50

  Бетон написав:не понятно, кто заставлял украинскую власть интегрировать в росию. создавать и выбирать проросийские партии.

Що ж тут не зрозуміло? Кацапія працювала десятиліттями над цим. І батогом, і плюшками. Цілими делегаціями (десь по 20 осіб кожна) їздили до Києва з агітацією щодо вступу у "Таможений союз". Лобіювали на всіх гілках влади, задовбували Національну академію наук (щоб дали наукове обгрунтування, що це мегавигідно. Не дали.) і т.д. Однак, "продажних шкур" вистачило, щоб завадити вступу до ЄС та вдало просунутися через кордони. Тепер воюємо.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ готує удари по урядових об'єктах України найближчими днями, — посольство США

Посольство, з одного боку, закликає своїх громадян залишити Україну, з іншого — дбати про заходи безпеки на території країни
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 09:55

  maxprofit написав:Знов афєрістовіча сюда тягнуть акаунти узкоязичні- нєспроста ...

Гораздо опаснее "узкоязичних" узкомыслящие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 10:01

  Бетон написав:
  maxprofit написав:Знов афєрістовіча сюда тягнуть акаунти узкоязичні- нєспроста ...

Не попутав? Забув хто його припер на телебачення? І від кого він вякав, надуривши мільони людей, а сотні тисяч попали в окупацію?

Не попутали?
Арестович начал "дурити мільони людей" рассказами о "двух неделях", когда они уже были в оккупации. И тогда это было необходимо, чтобы успокоить людей и погасить панику.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 10:09

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