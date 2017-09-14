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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 22 сер, 2024 09:28
detroytred написав:
Що там за віконцем? Екзистенційна війна?
війна війною, а гроші самі себе не зароблять.
Обсяги транзиту російської нафти до країн Євросоюзу через українську частину нафтопроводу "Дружба" у липні збільшилися вдвічі
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Додано: Чет 22 сер, 2024 09:30
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Додано: Чет 22 сер, 2024 09:50
Бетон написав:
не понятно, кто заставлял украинскую власть интегрировать в росию. создавать и выбирать проросийские партии.
Що ж тут не зрозуміло? Кацапія працювала десятиліттями над цим. І батогом, і плюшками. Цілими делегаціями (десь по 20 осіб кожна) їздили до Києва з агітацією щодо вступу у "Таможений союз". Лобіювали на всіх гілках влади, задовбували Національну академію наук (щоб дали наукове обгрунтування, що це мегавигідно. Не дали.) і т.д. Однак, "продажних шкур" вистачило, щоб завадити вступу до ЄС та вдало просунутися через кордони. Тепер воюємо.
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Додано: Чет 22 сер, 2024 09:51
РФ готує удари по урядових об'єктах України найближчими днями, — посольство США
Посольство, з одного боку, закликає своїх громадян залишити Україну, з іншого — дбати про заходи безпеки на території країни
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Додано: Чет 22 сер, 2024 09:55
maxprofit написав:
Знов афєрістовіча сюда тягнуть акаунти узкоязичні- нєспроста ...
Гораздо опаснее "узкоязичних" узкомыслящие.
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Додано: Чет 22 сер, 2024 10:01
Бетон написав: maxprofit написав:
Знов афєрістовіча сюда тягнуть акаунти узкоязичні- нєспроста ...
Не попутав? Забув хто його припер на телебачення? І від кого він вякав, надуривши мільони людей, а сотні тисяч попали в окупацію?
Не попутали?
Арестович начал "дурити мільони людей" рассказами о "двух неделях", когда они уже были в оккупации. И тогда это было необходимо, чтобы успокоить людей и погасить панику.
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Додано: Чет 22 сер, 2024 10:09
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