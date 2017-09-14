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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95399540954195429543>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 66
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
15
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ готує удари по урядових об'єктах України найближчими днями, — посольство США

Посольство, з одного боку, закликає своїх громадян залишити Україну, з іншого — дбати про заходи безпеки на території країни
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 09:55

  maxprofit написав:Знов афєрістовіча сюда тягнуть акаунти узкоязичні- нєспроста ...

Гораздо опаснее "узкоязичних" узкомыслящие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 10:01

  Бетон написав:
  maxprofit написав:Знов афєрістовіча сюда тягнуть акаунти узкоязичні- нєспроста ...

Не попутав? Забув хто його припер на телебачення? І від кого він вякав, надуривши мільони людей, а сотні тисяч попали в окупацію?

Не попутали?
Арестович начал "дурити мільони людей" рассказами о "двух неделях", когда они уже были в оккупации. И тогда это было необходимо, чтобы успокоить людей и погасить панику.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 10:09

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 10:22

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  maxprofit написав:Знов афєрістовіча сюда тягнуть акаунти узкоязичні- нєспроста ...

Не попутав? Забув хто його припер на телебачення? І від кого він вякав, надуривши мільони людей, а сотні тисяч попали в окупацію?

Не попутали?
Арестович начал "дурити мільони людей" рассказами о "двух неделях", когда они уже были в оккупации. И тогда это было необходимо, чтобы успокоить людей и погасить панику.

Для этого, вам нужно было бы приехать в Бучу. Наша подруга наслушавшись Арестовича еле жива осталась. Выбралась коридором эвакуации.
Так шо я не попутав, шановный
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 10:29

🔥 Вибухи та пожежа на військовому летовищі «Маринівка» у Волгоградській області.
Пишуть про тривалу детонацію боєприпасів на аеродромі (наче Фаби та ракети), жителів військового містечка вже евакуювали.

Карта пожеж показує, що на аеродромі можуть горіти не тільки боєприпаси, а й літаки.
Супутниковий знімок від 19 серпня показує, що там було близько 14x Су-24 та 15хСу-34.
https://t.me/riamelitopolua/42261?single
fler
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 10:29

  pesikot написав:
  Banderlog написав: ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш?
У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля :lol:
за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?

Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...

У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати


у цього (ч)удака (а він саме (ч)удак рідкісний після того як називає українську церкву "гадиною розкольницьтва") досі бродить в голові те вино, яку він колись десь там пив з онуфрієм, ніяк не попустить. нехай краще згадає, яким саме чином москальська церква отримала свій томос від константинополя в 1600хх, вона теж "гадина розкольницьтва"? чи онуфрій про таке не розказував за розпиттям?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 10:42

  Бетон написав:Для этого, вам нужно было бы приехать в Бучу. Наша подруга наслушавшись Арестовича еле жива осталась. Выбралась коридором эвакуации.
Так шо я не попутав, шановный

Знову якійсь казки вигадки притрушені пропагандою і міфічними знайомими???!!!!
Рашисти вже 24-го були в Бучі, люди самі не вірили в звірства і не хотіли виїзжати з Бучі, в ніч з 24-го на 25-те вже був спалений перший БТР на мосту з Ірпеня до Романівки, міст був теж був підірван, корки були страшенні, в другій половині дня 25-го був підірваний міст в Стоянці. В сторону Гостомеля було важко навіть повернути голову, там громихало і вибухало все цілодобово.
Кого і коли там було слухати. Люди були відрізані моментально, віїхати відносно спокійно можна було тільки в першій половині дня 24-го.
Над головою пачками літали суши рашистів, я був там, один рашист сушист якось невдало розвертався для захода на Гостомель 24-го числа, що ледь не влетів в мій будинок, саме був дуже вдалий час з чаєм в кріслі спокійно послухати арес-ча? Ви точно були в столиці 24-го числа? Чи вам знову якась міфічна знайома наспівала як все було???
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 10:58

  Hotab написав:

который абсолютно ничего не доказывает :D


Вам не потрібно довести нічого. Вам треба трохи вийти з образу і згадати як весь ОЛХ і РІА намагається тримати своє оголошення в топі. Навіть доплачують за це.
Якщо ви не здатні це зрозуміти, то ви не притворяєтесь, і це погана новина :mrgreen:

Ну нет у вас доказательств, что вакансии перепубликуют - имейте смелость признаться :D
То, что кто-то/где-то/на совсем других ресурсах что-то похожее делает - вообще ничего не доказывает.
Якщо ви не здатні це зрозуміти, то ви не притворяєтесь, і це погана новина :mrgreen:

А вот вакансия "на ми8" - которая "пропала" - вот это хороший показатель незаменимости :D
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:11

  somilitark написав:
  Бетон написав:Для этого, вам нужно было бы приехать в Бучу. Наша подруга наслушавшись Арестовича еле жива осталась. Выбралась коридором эвакуации.
Так шо я не попутав, шановный

Знову якійсь казки вигадки притрушені пропагандою і міфічними знайомими???!!!!
Рашисти вже 24-го були в Бучі, люди самі не вірили в звірства і не хотіли виїзжати з Бучі, в ніч з 24-го на 25-те вже був спалений перший БТР на мосту з Ірпеня до Романівки, міст був теж був підірван, корки були страшенні, в другій половині дня 25-го був підірваний міст в Стоянці. В сторону Гостомеля було важко навіть повернути голову, там громихало і вибухало все цілодобово.
Кого і коли там було слухати. Люди були відрізані моментально, віїхати відносно спокійно можна було тільки в першій половині дня 24-го.
Над головою пачками літали суши рашистів, я був там, один рашист сушист якось невдало розвертався для захода на Гостомель 24-го числа, що ледь не влетів в мій будинок, саме був дуже вдалий час з чаєм в кріслі спокійно послухати арес-ча? Ви точно були в столиці 24-го числа? Чи вам знову якась міфічна знайома наспівала як все було???

Я й бачу, де ти був.
Якщо моя знайома міфічна, яка без будинку залишилася, то ти ховався в Карпатах.
Орки зайшли в бучу 27 числа.

Коридори евакуації


МАРШРУТ: Білогородка – Гореничі – Стоянка – Капітанівка – Дмитрівка – Забуччя – Михайлівка-Рубежівка – Ворзель – Буча
Бетон
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