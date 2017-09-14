🔥 Вибухи та пожежа на військовому летовищі «Маринівка» у Волгоградській області. Пишуть про тривалу детонацію боєприпасів на аеродромі (наче Фаби та ракети), жителів військового містечка вже евакуювали.
Карта пожеж показує, що на аеродромі можуть горіти не тільки боєприпаси, а й літаки. Супутниковий знімок від 19 серпня показує, що там було близько 14x Су-24 та 15хСу-34. https://t.me/riamelitopolua/42261?single
Banderlog написав: ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш? У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?
Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...
У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати
у цього (ч)удака (а він саме (ч)удак рідкісний після того як називає українську церкву "гадиною розкольницьтва") досі бродить в голові те вино, яку він колись десь там пив з онуфрієм, ніяк не попустить. нехай краще згадає, яким саме чином москальська церква отримала свій томос від константинополя в 1600хх, вона теж "гадина розкольницьтва"? чи онуфрій про таке не розказував за розпиттям?
Бетон написав:Для этого, вам нужно было бы приехать в Бучу. Наша подруга наслушавшись Арестовича еле жива осталась. Выбралась коридором эвакуации. Так шо я не попутав, шановный
Знову якійсь казки вигадки притрушені пропагандою і міфічними знайомими???!!!! Рашисти вже 24-го були в Бучі, люди самі не вірили в звірства і не хотіли виїзжати з Бучі, в ніч з 24-го на 25-те вже був спалений перший БТР на мосту з Ірпеня до Романівки, міст був теж був підірван, корки були страшенні, в другій половині дня 25-го був підірваний міст в Стоянці. В сторону Гостомеля було важко навіть повернути голову, там громихало і вибухало все цілодобово. Кого і коли там було слухати. Люди були відрізані моментально, віїхати відносно спокійно можна було тільки в першій половині дня 24-го. Над головою пачками літали суши рашистів, я був там, один рашист сушист якось невдало розвертався для захода на Гостомель 24-го числа, що ледь не влетів в мій будинок, саме був дуже вдалий час з чаєм в кріслі спокійно послухати арес-ча? Ви точно були в столиці 24-го числа? Чи вам знову якась міфічна знайома наспівала як все було???
Вам не потрібно довести нічого. Вам треба трохи вийти з образу і згадати як весь ОЛХ і РІА намагається тримати своє оголошення в топі. Навіть доплачують за це. Якщо ви не здатні це зрозуміти, то ви не притворяєтесь, і це погана новина
Ну нет у вас доказательств, что вакансии перепубликуют - имейте смелость признаться То, что кто-то/где-то/на совсем других ресурсах что-то похожее делает - вообще ничего не доказывает. Якщо ви не здатні це зрозуміти, то ви не притворяєтесь, і це погана новина
А вот вакансия "на ми8" - которая "пропала" - вот это хороший показатель незаменимости
Бетон написав:Для этого, вам нужно было бы приехать в Бучу. Наша подруга наслушавшись Арестовича еле жива осталась. Выбралась коридором эвакуации. Так шо я не попутав, шановный
Знову якійсь казки вигадки притрушені пропагандою і міфічними знайомими???!!!! Рашисти вже 24-го були в Бучі, люди самі не вірили в звірства і не хотіли виїзжати з Бучі, в ніч з 24-го на 25-те вже був спалений перший БТР на мосту з Ірпеня до Романівки, міст був теж був підірван, корки були страшенні, в другій половині дня 25-го був підірваний міст в Стоянці. В сторону Гостомеля було важко навіть повернути голову, там громихало і вибухало все цілодобово. Кого і коли там було слухати. Люди були відрізані моментально, віїхати відносно спокійно можна було тільки в першій половині дня 24-го. Над головою пачками літали суши рашистів, я був там, один рашист сушист якось невдало розвертався для захода на Гостомель 24-го числа, що ледь не влетів в мій будинок, саме був дуже вдалий час з чаєм в кріслі спокійно послухати арес-ча? Ви точно були в столиці 24-го числа? Чи вам знову якась міфічна знайома наспівала як все було???
Я й бачу, де ти був. Якщо моя знайома міфічна, яка без будинку залишилася, то ти ховався в Карпатах. Орки зайшли в бучу 27 числа.