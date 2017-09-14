Бетон написав:................ хорошо, не буду передёргивать. напишу прямо. власть 30 лет шла к интеграции. майдан всё изменил.
Влияние России на украинскую политику, особенно в начале 2000-х годов, также способствовало тому, что российские компании могли легче входить на украинский рынок и скупать активы. Поддержка пророссийских политиков и правительств в Украине создавала благоприятные условия для российских инвестиций.
Слабость украинской экономики и коррупция: Украинская экономика на протяжении долгого времени страдала от структурных проблем и коррупции. Это позволяло российским компаниям использовать слабости украинской системы для захвата активов по заниженной стоимости или через сомнительные схемы приватизации. Российские инвесторы могли получать контроль над стратегическими предприятиями, используя свои связи и влияние.
Эти факторы в совокупности привели к тому, что российские компании и инвесторы получили значительную долю активов в Украине до начала конфликта в 2014 году
не понятно, кто заставлял украинскую власть интегрировать в росию. создавать и выбирать проросийские партии. а кравчук топил против нато.
1. Не надо путать понятия. Значительное присутствие росс. капитала в Украине и интеграция несколько разные вещи. 2. Будивельник правильно писал - в Украине мало денег. И инвестиции нам были крайне нужны. У росс. компаний деньги были. Так же, как у западных. 3. Западные компании не очень были заинтересованы в нашем рынке (относительно небольшом). Им было проще построить завод в РФ и заходить в Украину с товарами, произведенными там. 4. Росс. компаниям было проще входить в Украину - не было языковой проблемы и они привычны к нашим методам "ведения бизнеса" (взятки и всё пр.). Западные компании таких "методов" стараются избегать. 5. Не могу сказать, что присутствие, например, Альфа-банка нанесло ущерб Украине. Насколько знаю, он работал вполне добросовестно. Во всяком случае, не хуже украинских и пр. банков. 6. Создавали проросс. партии не власти. И для их создания были вполне объективные причины. А выбирали такие партии в ВР и пр. органы власти не власти, а обычные люди - на выборах голосуют именно они. Обсуждать причины здесь не место, поэтому не буду, но причины вполне объективные.
Бетон написав:......... Не попутав? Забув хто його припер на телебачення? І від кого він вякав, надуривши мільони людей, а сотні тисяч попали в окупацію?
Не попутали? Арестович начал "дурити мільони людей" рассказами о "двух неделях", когда они уже были в оккупации. И тогда это было необходимо, чтобы успокоить людей и погасить панику.
Для этого, вам нужно было бы приехать в Бучу. Наша подруга наслушавшись Арестовича еле жива осталась. Выбралась коридором эвакуации. Так шо я не попутав, шановный
На какой день была оккупирована Буча? И когда начал выступать Арестович? Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, это было позже оккупации Бучи. И Арестович, насколько помню, не прогнозировал, где остановят врага. Кто хотел, из Харькова уехали в 1-2-й день, не слушая никого и никаких прогнозов.
P.s. Не заметил, somilitark вам уже хорошо ответил. Сможете возразить? Может, всё же не надо выдумывать вопросы и проблемы, их и так хватает?
Бетон написав:Для этого, вам нужно было бы приехать в Бучу. Наша подруга наслушавшись Арестовича еле жива осталась. Выбралась коридором эвакуации. Так шо я не попутав, шановный
Знову якійсь казки вигадки притрушені пропагандою і міфічними знайомими???!!!! Рашисти вже 24-го були в Бучі, люди самі не вірили в звірства і не хотіли виїзжати з Бучі, в ніч з 24-го на 25-те вже був спалений перший БТР на мосту з Ірпеня до Романівки, міст був теж був підірван, корки були страшенні, в другій половині дня 25-го був підірваний міст в Стоянці. В сторону Гостомеля було важко навіть повернути голову, там громихало і вибухало все цілодобово. Кого і коли там було слухати. Люди були відрізані моментально, віїхати відносно спокійно можна було тільки в першій половині дня 24-го. Над головою пачками літали суши рашистів, я був там, один рашист сушист якось невдало розвертався для захода на Гостомель 24-го числа, що ледь не влетів в мій будинок, саме був дуже вдалий час з чаєм в кріслі спокійно послухати арес-ча? Ви точно були в столиці 24-го числа? Чи вам знову якась міфічна знайома наспівала як все було???
Я й бачу, де ти був. Якщо моя знайома міфічна, яка без будинку залишилася, то ти ховався в Карпатах. Орки зайшли в бучу 27 числа.
Тикайте будь-ласка своїй дружині, якщо є ще сили і бажання, а не знайомим людям треба звертатись на ви, чи треба третій диплом дитячого психолога щоб нарешті збагнути тривіальні речі банальної мінімальної вихованості? Чисто логічно подумати, як можна було виїхати, коли з усіх боків були взірвани мости, а де не були взірвані мости, то велись активні бойові дії і наступала орда? но реально Бетон віртуальщик все пересказує з якихось розповідей, як пишуть в поліції: з моїх слів записано вірно і цього достатньо для істини, на місті не треба було перебувати, всі багаточисельні знайомі в голові Бетона все розкажуть((( А вказаний казкар арес-ч тоді казав, що якусь актрису театра, де він грав, просто благав і довго вмовляв виїхати з Бучі, на що та відповіла: громадян не будуть братушечкі чіпати, навіщо мені їхати, но у Бетона і свій арестович, точно якась паралельна реальність. А що там з виїздом і порушенням прав громадян, вже розібрався Бетон з адекватністю заборони на виїзд чоловікам?)))
Бетон Решил поинтересоваться вопросом Бучи чуть подробнее.
Впервые в центре Бучи российские военные появились 27 февраля — их колонна пыталась пройти из Гостомеля до Ирпеня и была уничтожена на улице Вокзальной. ....... Сергей видел, как остатки разбитой колонны россиян на БМД и БТР с бойцами на броне пытались выехать из Бучи в направлении Ворзеля и Бородянки [расположенные рядом населенные пункты — Ред.]. ......... В тот день Буче удалось отбиться. ........... 3 марта возле горсовета Бучи подняли украинский флаг, но одновременно с этим с запада, со стороны Бородянки, в город начала заходить большая колонна россиян.
В районе отеля «Вилла Сан-Марино» возле населенного пункта Ворзель ее пыталась остановить группа украинских бойцов, но силы были неравными — тот бой подробно описал белорусский доброволец, а ныне командир полка им. Кастуся Калиновского Денис «Кит» Прохоров. .......... В Viber-группе пишет женщина из Киева, что в этом доме живет ее мать, 91 год, слепая и с диабетом. Что она с сумкой сейчас сидит под забором. А идет жесткий обстрел. Страшно даже в коридор выйти».
Сергей дождался, пока обстрел немного стих, вышел и забрал женщину к себе: «Там несколько десятков метров, но дались они очень тяжело». (Насколько понял, это уже 5 марта)
Через несколько дней пожилая женщина с его помощью покинула Бучу вместе с одной из групп эвакуировавшихся, но сам Сергей с семьей остался: они не хотели покидать дом.
https://www.bbc.com/russian/articles/c97w8j6j94qo Даже с 27.02 до 03.03 ещё можно было спокойно выехать. И даже после оккупации 03.03 выезжали. Кто виноват этому Сергею и вашей знакомой, что они остались, потому что "они не хотели покидать дом"? И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"? Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других. Вы решили выехать из Украины. Я могу одобрять или осуждать ваше решение, но это ваше решение, за которое вы несёте ответственность. Так что потом не надо кого-то обвинять, в том, что вы его приняли.