RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9540954195429543>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 66
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
15
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:18

  Бетон написав:................
хорошо, не буду передёргивать. напишу прямо. власть 30 лет шла к интеграции. майдан всё изменил.

Влияние России на украинскую политику, особенно в начале 2000-х годов, также способствовало тому, что российские компании могли легче входить на украинский рынок и скупать активы. Поддержка пророссийских политиков и правительств в Украине создавала благоприятные условия для российских инвестиций.

Слабость украинской экономики и коррупция: Украинская экономика на протяжении долгого времени страдала от структурных проблем и коррупции. Это позволяло российским компаниям использовать слабости украинской системы для захвата активов по заниженной стоимости или через сомнительные схемы приватизации. Российские инвесторы могли получать контроль над стратегическими предприятиями, используя свои связи и влияние.

Эти факторы в совокупности привели к тому, что российские компании и инвесторы получили значительную долю активов в Украине до начала конфликта в 2014 году


не понятно, кто заставлял украинскую власть интегрировать в росию. создавать и выбирать проросийские партии. а кравчук топил против нато.

1. Не надо путать понятия.
Значительное присутствие росс. капитала в Украине и интеграция несколько разные вещи.
2. Будивельник правильно писал - в Украине мало денег. И инвестиции нам были крайне нужны. У росс. компаний деньги были. Так же, как у западных.
3. Западные компании не очень были заинтересованы в нашем рынке (относительно небольшом). Им было проще построить завод в РФ и заходить в Украину с товарами, произведенными там.
4. Росс. компаниям было проще входить в Украину - не было языковой проблемы и они привычны к нашим методам "ведения бизнеса" (взятки и всё пр.). Западные компании таких "методов" стараются избегать.
5. Не могу сказать, что присутствие, например, Альфа-банка нанесло ущерб Украине. Насколько знаю, он работал вполне добросовестно. Во всяком случае, не хуже украинских и пр. банков.
6. Создавали проросс. партии не власти. И для их создания были вполне объективные причины.
А выбирали такие партии в ВР и пр. органы власти не власти, а обычные люди - на выборах голосуют именно они. Обсуждать причины здесь не место, поэтому не буду, но причины вполне объективные.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29807
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:24

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:.........
Не попутав? Забув хто його припер на телебачення? І від кого він вякав, надуривши мільони людей, а сотні тисяч попали в окупацію?

Не попутали?
Арестович начал "дурити мільони людей" рассказами о "двух неделях", когда они уже были в оккупации. И тогда это было необходимо, чтобы успокоить людей и погасить панику.

Для этого, вам нужно было бы приехать в Бучу. Наша подруга наслушавшись Арестовича еле жива осталась. Выбралась коридором эвакуации.
Так шо я не попутав, шановный

На какой день была оккупирована Буча? И когда начал выступать Арестович?
Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, это было позже оккупации Бучи. И Арестович, насколько помню, не прогнозировал, где остановят врага.
Кто хотел, из Харькова уехали в 1-2-й день, не слушая никого и никаких прогнозов.

P.s. Не заметил, somilitark вам уже хорошо ответил. Сможете возразить?
Может, всё же не надо выдумывать вопросы и проблемы, их и так хватает?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29807
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:30

_hunter


Ну нет у вас доказательств, ч


Вони не потрібні. Вам ніхто не забороняє корчити дурачка і не вимагає від вас дякувати, що вам відкрили очі на просту річ : оголошення щотижня не розбираються, а рефрешаться..


А вот вакансия "на ми8" - которая "пропала" - вот это хороший показатель незаменимости


Вакансії на двох копайлотів будуть висіти (з періодичними поновненнями, які у приторможених розцінюються як «забрали і зʼявилась нова») до осені, до випуску ХНУПС
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 22 сер, 2024 11:43, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 13044
З нами з: 15.02.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:30

  Hotab написав:Зображення

Так не понял, это сообщение от "помойки" или действительно произошло?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29807
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:32

  Бетон написав:
  somilitark написав:
  Бетон написав:Для этого, вам нужно было бы приехать в Бучу. Наша подруга наслушавшись Арестовича еле жива осталась. Выбралась коридором эвакуации.
Так шо я не попутав, шановный

Знову якійсь казки вигадки притрушені пропагандою і міфічними знайомими???!!!!
Рашисти вже 24-го були в Бучі, люди самі не вірили в звірства і не хотіли виїзжати з Бучі, в ніч з 24-го на 25-те вже був спалений перший БТР на мосту з Ірпеня до Романівки, міст був теж був підірван, корки були страшенні, в другій половині дня 25-го був підірваний міст в Стоянці. В сторону Гостомеля було важко навіть повернути голову, там громихало і вибухало все цілодобово.
Кого і коли там було слухати. Люди були відрізані моментально, віїхати відносно спокійно можна було тільки в першій половині дня 24-го.
Над головою пачками літали суши рашистів, я був там, один рашист сушист якось невдало розвертався для захода на Гостомель 24-го числа, що ледь не влетів в мій будинок, саме був дуже вдалий час з чаєм в кріслі спокійно послухати арес-ча? Ви точно були в столиці 24-го числа? Чи вам знову якась міфічна знайома наспівала як все було???

Я й бачу, де ти був.
Якщо моя знайома міфічна, яка без будинку залишилася, то ти ховався в Карпатах.
Орки зайшли в бучу 27 числа.

Коридори евакуації


МАРШРУТ: Білогородка – Гореничі – Стоянка – Капітанівка – Дмитрівка – Забуччя – Михайлівка-Рубежівка – Ворзель – Буча

Тикайте будь-ласка своїй дружині, якщо є ще сили і бажання, а не знайомим людям треба звертатись на ви, чи треба третій диплом дитячого психолога щоб нарешті збагнути тривіальні речі банальної мінімальної вихованості?
Чисто логічно подумати, як можна було виїхати, коли з усіх боків були взірвани мости, а де не були взірвані мости, то велись активні бойові дії і наступала орда? но реально Бетон віртуальщик все пересказує з якихось розповідей, як пишуть в поліції: з моїх слів записано вірно і цього достатньо для істини, на місті не треба було перебувати, всі багаточисельні знайомі в голові Бетона все розкажуть(((
А вказаний казкар арес-ч тоді казав, що якусь актрису театра, де він грав, просто благав і довго вмовляв виїхати з Бучі, на що та відповіла: громадян не будуть братушечкі чіпати, навіщо мені їхати, но у Бетона і свій арестович, точно якась паралельна реальність.
А що там з виїздом і порушенням прав громадян, вже розібрався Бетон з адекватністю заборони на виїзд чоловікам?)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13340
З нами з: 30.12.09
Подякував: 702 раз.
Подякували: 3847 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:34

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Зображення

Так не понял, это сообщение от "помойки" или действительно произошло?

Скрін з групи пілотів ПС «Соняшник».
Повідомлення від Смеш не відповідає дійсності
Hotab
 
Повідомлень: 13044
З нами з: 15.02.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:40

  Hotab написав:_hunter


Ну нет у вас доказательств, ч


Вони не потрібні. Вам ніхто не забороняє корчити дурачка і не вимагає від вас дякувати, що вам відкрили очі на просту річ : оголошення щотижня не розбираються, а рефрешаться..

Обычно (в приличном обществе?) свои, назовем это "фантазии" - нужно доказывать. Ну не хотите - можете не доказывать. :D

Дата создания от этого "рефрешаться" почему каждый день меняется? 🤔 - на ОЛХ-е раз в месяц переопубликовать можно...
_hunter
 
Повідомлень: 8264
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:49

_hunter


на ОЛХ-е раз в месяц переопубликовать можно...



Для вас ліміт відкриттів поки що вичерпано. З маячнею про «олх раз на місяць» вам доведеться жити далі.
Hotab
 
Повідомлень: 13044
З нами з: 15.02.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 11:53

Бетон
Решил поинтересоваться вопросом Бучи чуть подробнее.
Впервые в центре Бучи российские военные появились 27 февраля — их колонна пыталась пройти из Гостомеля до Ирпеня и была уничтожена на улице Вокзальной.
.......
Сергей видел, как остатки разбитой колонны россиян на БМД и БТР с бойцами на броне пытались выехать из Бучи в направлении Ворзеля и Бородянки [расположенные рядом населенные пункты — Ред.].
.........
В тот день Буче удалось отбиться.
...........
3 марта возле горсовета Бучи подняли украинский флаг, но одновременно с этим с запада, со стороны Бородянки, в город начала заходить большая колонна россиян.

В районе отеля «Вилла Сан-Марино» возле населенного пункта Ворзель ее пыталась остановить группа украинских бойцов, но силы были неравными — тот бой подробно описал белорусский доброволец, а ныне командир полка им. Кастуся Калиновского Денис «Кит» Прохоров.
..........
В Viber-группе пишет женщина из Киева, что в этом доме живет ее мать, 91 год, слепая и с диабетом. Что она с сумкой сейчас сидит под забором. А идет жесткий обстрел. Страшно даже в коридор выйти».

Сергей дождался, пока обстрел немного стих, вышел и забрал женщину к себе: «Там несколько десятков метров, но дались они очень тяжело». (Насколько понял, это уже 5 марта)

Через несколько дней пожилая женщина с его помощью покинула Бучу вместе с одной из групп эвакуировавшихся, но сам Сергей с семьей остался: они не хотели покидать дом.

https://www.bbc.com/russian/articles/c97w8j6j94qo
Даже с 27.02 до 03.03 ещё можно было спокойно выехать. И даже после оккупации 03.03 выезжали.
Кто виноват этому Сергею и вашей знакомой, что они остались, потому что "они не хотели покидать дом"?
И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"?
Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.
Вы решили выехать из Украины. Я могу одобрять или осуждать ваше решение, но это ваше решение, за которое вы несёте ответственность. Так что потом не надо кого-то обвинять, в том, что вы его приняли.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29807
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 12:00

  Hotab написав:..........
Скрін з групи пілотів ПС «Соняшник».
Повідомлення від Смеш не відповідає дійсності

Спасибо, понятно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29807
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 9540954195429543>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63933
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223805
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 710125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.