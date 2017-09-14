Впервые в центре Бучи российские военные появились 27 февраля — их колонна пыталась пройти из Гостомеля до Ирпеня и была уничтожена на улице Вокзальной.

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Сергей видел, как остатки разбитой колонны россиян на БМД и БТР с бойцами на броне пытались выехать из Бучи в направлении Ворзеля и Бородянки [расположенные рядом населенные пункты — Ред.].

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В тот день Буче удалось отбиться.

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3 марта возле горсовета Бучи подняли украинский флаг, но одновременно с этим с запада, со стороны Бородянки, в город начала заходить большая колонна россиян.



В районе отеля «Вилла Сан-Марино» возле населенного пункта Ворзель ее пыталась остановить группа украинских бойцов, но силы были неравными — тот бой подробно описал белорусский доброволец, а ныне командир полка им. Кастуся Калиновского Денис «Кит» Прохоров.

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В Viber-группе пишет женщина из Киева, что в этом доме живет ее мать, 91 год, слепая и с диабетом. Что она с сумкой сейчас сидит под забором. А идет жесткий обстрел. Страшно даже в коридор выйти».



Сергей дождался, пока обстрел немного стих, вышел и забрал женщину к себе: «Там несколько десятков метров, но дались они очень тяжело». (Насколько понял, это уже 5 марта)



Через несколько дней пожилая женщина с его помощью покинула Бучу вместе с одной из групп эвакуировавшихся, но сам Сергей с семьей остался: они не хотели покидать дом.