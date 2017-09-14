ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"? Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.
так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.
ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"? Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.
так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.
Насколько помню, Арестович никогда не агитировал против эвакуации, единственное обещал быструю победу. Сегодня Арестовича на ТВ нет, а многие эвакуироваться не хотят, хотя власти чуть ли не заставляют. Кто им виноват?
P.s. Мне это напоминает ситуации на валютной ветке, когда кто-то уверенно прогнозировал курс, а потом на него сыпались шишки: "Вот из-за тебя мы не поменяли!" Жить надо своим умом. Советы слушать надо, но решение для себя каждый принимает сам и винить за свои решения можно только самого себя.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 22 сер, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"? Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.
так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.
Когда Вас обманули как минимум вы чувствуете себя неумным и потом не будете голосовать за арестовича сколько бы денег в него не влил оркостан. Ну и стараетесь лучше для себя, а не находите кто опять виноват в вашей непутёвой жизни...
stm написав:Когда Вас обманули как минимум вы чувствуете себя неумным и потом не будете голосовать за арестовича
это все в теории. на практике люди продолжают верить лгунам. по факту например можно взять другого басноактера. все ли из тех 73% стали как вы говорите "чувствуете себя неумным и потом не будете голосовать" не будут голосовать повторно?
Востаннє редагувалось tester7336 в Чет 22 сер, 2024 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Рапорти на звільнення "за сімейними обставинами" почали "загублюватись"
Навіть, не те щоб загублюватись, а їх тупо відкидають в "стопку на пізніший розгляд"...(зі слів того, хто особисто заносить всі рапорти на стіл комбригу)
От на Марсі: Отак вже 3міс не може звільнитись один(правда не з нашої батареї) батько з трьома неповнолітніми дітьми... Вже 2міс не може звільнитись марсіанський комбат по догляду за мамою в якої рак кісток... І ще один по догляду теж не може вже звільнитись 5міс.
А тепер питання до знавців! Які є варіанти боротьби з цією куєтою: (так, як я розумію, що ті рапорти ніхто не реєструє, хоч і повинні/зобов'язані)
Забороняється: 1) встановлювати будь-які інші вимоги щодо форми та змісту паперового рапорту, що не передбачені цим Порядком, у тому числі стосовно:
подання рапортів з окремих питань виключно написаними власноруч або друкованим способом;
недотримання вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу тощо, які не передбачені цим Порядком;
наявності граматичних, синтаксичних чи інших помилок, які не впливають на суть рапорту;
2) відмовляти у розгляді рапорту у разі відсутності доданих документів або інформації, які є або повинні бути в наявності у розпорядженні командира (начальника), створюються/формуються/видаються самим підрозділом та/або можуть бути витребувані підрозділом в іншого підрозділу та/або відповідного закладу охорони здоров'я тощо;
3) вимагати від військовослужбовця попереднього усного погодження паперового або електронного рапорту із безпосереднім або прямим командиром (начальником) перед його фактичним поданням відповідно до положень цього Порядку;
4) відмовляти у прийнятті (реєстрації) власноруч написаних рапортів військовослужбовців.
Початок перебігу строку розгляду паперового рапорту розпочинається із часу подання рапорту, а не часу його реєстрації в службі діловодства.
У разі направлення рапорту засобами поштового зв'язку часом подання рапорту є дата надходження рапорту до поштового відділення за місцем знаходження відповідного підрозділу.
- Рапорт відправляти Укрпоштою, заказним листом з описом вкладення на "офіційний" адрес бригади, бажано так щоб до відділенні укрпошти він дійшов в п"ятницю вечером. - Підтвердженням факту подання рапорту та дати початку його розгляду буде відповідна квитанція від Укрпошти. - На 15 день - письмова (знову Укрпоштою) скарга в ВСП. Після чого в частину повинні приїхати спеціально навчені люди, які "доможуть знайти" рапорт, та проведуть "розяснювальну роботу" з командирами.