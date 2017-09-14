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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9540954195429543

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 66
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
15
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 12:09

  ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"?
Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.


так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 12:25

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"?
Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.


так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.

Насколько помню, Арестович никогда не агитировал против эвакуации, единственное обещал быструю победу.
Сегодня Арестовича на ТВ нет, а многие эвакуироваться не хотят, хотя власти чуть ли не заставляют. Кто им виноват?

P.s. Мне это напоминает ситуации на валютной ветке, когда кто-то уверенно прогнозировал курс, а потом на него сыпались шишки: "Вот из-за тебя мы не поменяли!" Жить надо своим умом. Советы слушать надо, но решение для себя каждый принимает сам и винить за свои решения можно только самого себя.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 22 сер, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 12:26

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"?
Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.


так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.

Когда Вас обманули как минимум вы чувствуете себя неумным и потом не будете голосовать за арестовича сколько бы денег в него не влил оркостан. Ну и стараетесь лучше для себя, а не находите кто опять виноват в вашей непутёвой жизни...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:08

  Успіх написав:
  whois2010 написав:Нещодавно була озвучена можливість оформленя рапортів через застосунок для військових Армія+. Цей варіант не підходить?
Кажуть, що цей застосунок ще дуже-дуже сирий...

Але там є дуже цікава функціональність як регламенти на розгляд рапортів, тому це дієвий механізм, спробуйте. :)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:11

  stm написав:Когда Вас обманули как минимум вы чувствуете себя неумным и потом не будете голосовать за арестовича


это все в теории. на практике люди продолжают верить лгунам.
по факту например можно взять другого басноактера. все ли из тех 73% стали как вы говорите "чувствуете себя неумным и потом не будете голосовать" не будут голосовать повторно?
Востаннє редагувалось tester7336 в Чет 22 сер, 2024 13:11, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 13:11

  Успіх написав:А то тут підкралась біда непомітно!

Рапорти на звільнення "за сімейними обставинами" почали "загублюватись" :shock: :twisted:

Навіть, не те щоб загублюватись, а їх тупо відкидають в "стопку на пізніший розгляд"...(зі слів того, хто особисто заносить всі рапорти на стіл комбригу)

От на Марсі:
Отак вже 3міс не може звільнитись один(правда не з нашої батареї) батько з трьома неповнолітніми дітьми...
Вже 2міс не може звільнитись марсіанський комбат по догляду за мамою в якої рак кісток...
І ще один по догляду теж не може вже звільнитись 5міс.

А тепер питання до знавців!
Які є варіанти боротьби з цією куєтою:
(так, як я розумію, що ті рапорти ніхто не реєструє, хоч і повинні/зобов'язані)

Що скажете панове?


Читати та діяти згідно 531-го наказу МО

Забороняється:
1) встановлювати будь-які інші вимоги щодо форми та змісту паперового рапорту, що не передбачені цим Порядком, у тому числі стосовно:

подання рапортів з окремих питань виключно написаними власноруч або друкованим способом;

недотримання вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу тощо, які не передбачені цим Порядком;

наявності граматичних, синтаксичних чи інших помилок, які не впливають на суть рапорту;

2) відмовляти у розгляді рапорту у разі відсутності доданих документів або інформації, які є або повинні бути в наявності у розпорядженні командира (начальника), створюються/формуються/видаються самим підрозділом та/або можуть бути витребувані підрозділом в іншого підрозділу та/або відповідного закладу охорони здоров'я тощо;

3) вимагати від військовослужбовця попереднього усного погодження паперового або електронного рапорту із безпосереднім або прямим командиром (начальником) перед його фактичним поданням відповідно до положень цього Порядку;

4) відмовляти у прийнятті (реєстрації) власноруч написаних рапортів військовослужбовців.

Початок перебігу строку розгляду паперового рапорту розпочинається із часу подання рапорту, а не часу його реєстрації в службі діловодства.

У разі направлення рапорту засобами поштового зв'язку часом подання рапорту є дата надходження рапорту до поштового відділення за місцем знаходження відповідного підрозділу.


- Рапорт відправляти Укрпоштою, заказним листом з описом вкладення на "офіційний" адрес бригади, бажано так щоб до відділенні укрпошти він дійшов в п"ятницю вечером.
- Підтвердженням факту подання рапорту та дати початку його розгляду буде відповідна квитанція від Укрпошти.
- На 15 день - письмова (знову Укрпоштою) скарга в ВСП. Після чого в частину повинні приїхати спеціально навчені люди, які "доможуть знайти" рапорт, та проведуть "розяснювальну роботу" з командирами.
candle645
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