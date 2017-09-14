ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"? Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.
так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.
flyman написав:Підкидую ідею: на підльоті до об"єкту (поки ще не виявило ПВО і не почало "боротьбу") з БПЛА стартують менші БПЛА, які теж мають за мету атакувати ціль
Вчорашні БПЛА зайшли з боку Кандалакши. Висока вірогідність запузку від фінів... Остальне - аналог баби яги так не спрацює. Якщо цікаво чому- підписуйся на ФЛеша або Сергія(рашистського розробника БПЛА)
ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"? Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.
так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.
Когда Вас обманули как минимум вы чувствуете себя неумным и потом не будете голосовать за арестовича сколько бы денег в него не влил оркостан. Ну и стараетесь лучше для себя, а не находите кто опять виноват в вашей непутёвой жизни...
Як так вийшло, що до січня 2023 року Арестович був радником президента Зеленського, а після він вже швиденько переметнувся на бік оркостану? І якщо навіть переметнувся, то що тоді робить ручна генпрокуратура? Ці люди змогли посадити Стерненка за патрон, а Арестовича випустили з України... Щось тут не те.
Так це ж офіційна позиція влади(Зеленського) в січні 2022. Арестович просто озвучував цю позицію. Влада(Зеленський) просто скинула цю функцію на нього. А у вас крайній Арестович... Хочете знайти крайнього? Успіхів.
dimo_0n написав:Флер, песикот, холява, и кто там еще. Для вас тоже есть новости. Инсайдные. Вчера днем на Ольнью был совершен налет наших БПЛА самолетного типа. 4 шт, но все збили. По новосятм и в каналах этого ессно нет. У меня даже эксклюзивное видео есть ))
Нагадайте свої «терміни», коли там мають викатити рішення по мирним домовленостям, про які ви вже кілька місяців нас інформуєте ?? Ну щоб у установлений термін , як з курсом 37.5 (а може і 37.2) ми вас макнули і ви припинили писати безтолкові вангування на цю тему.