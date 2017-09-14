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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9542954395449545>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 66
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
15
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Та я ще раз кажу, що це капецний капець)))
Тут є, які шарять в тому, а є такі - як я)) - що для них що дрони, а що вивчення космічних ракет = однаково)))

Учиться, Успіху. Після війни буде прохфесія. Всі хто в охороні працюють будуть дронщиками, навіть в АТБ. Ось побачете )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:12

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"?
Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.


так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.


https://youtu.be/rwSWsQsMHGA?feature=shared

Я не знаю, что ещё можно показать
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Підкидую ідею: на підльоті до об"єкту (поки ще не виявило ПВО і не почало "боротьбу") з БПЛА стартують менші БПЛА, які теж мають за мету атакувати ціль

Вчорашні БПЛА зайшли з боку Кандалакши. Висока вірогідність запузку від фінів...
Остальне - аналог баби яги так не спрацює. Якщо цікаво чому- підписуйся на ФЛеша або Сергія(рашистського розробника БПЛА)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я прошу ВИБАЧЕННЯ у всіх .


..... поїхав у місто , всіх поздоровив з Днем Прапора ...
,,поки мені не намікнули що сьогодні ще не 23 ... і не п,ятниця

От так жити за містом ....
Ще раз прошу пробачення .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:20

  stm написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"?
Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.


так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.

Когда Вас обманули как минимум вы чувствуете себя неумным и потом не будете голосовать за арестовича сколько бы денег в него не влил оркостан. Ну и стараетесь лучше для себя, а не находите кто опять виноват в вашей непутёвой жизни...

Як так вийшло, що до січня 2023 року Арестович був радником президента Зеленського, а після він вже швиденько переметнувся на бік оркостану? І якщо навіть переметнувся, то що тоді робить ручна генпрокуратура? Ці люди змогли посадити Стерненка за патрон, а Арестовича випустили з України... Щось тут не те. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:26

  Бетон написав:https://youtu.be/rwSWsQsMHGA?feature=shared
Я не знаю, что ещё можно показать

Так це ж офіційна позиція влади(Зеленського) в січні 2022. Арестович просто озвучував цю позицію. Влада(Зеленський) просто скинула цю функцію на нього.
А у вас крайній Арестович... Хочете знайти крайнього? Успіхів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:46

  dimo_0n написав:Флер, песикот, холява, и кто там еще. Для вас тоже есть новости. Инсайдные.
Вчера днем на Ольнью был совершен налет наших БПЛА самолетного типа. 4 шт, но все збили. По новосятм и в каналах этого ессно нет. У меня даже эксклюзивное видео есть ))

Конечно же, что нет ))
Север РФ атаковали беспилотники: очевидцы опубликовали видео
Лариса Козовая
19:13, 21.08.24
...
Как пишет "Астра", Мурманская область уже четвертый день подвергается атаке беспилотников.

Денис Казанский опубликовал пост об этом вчера в 18:25

Так что, у тебя такой "эксклюзивище" )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:51

Прем'єр Індії оголосив свою позицію відносно війни в Україні
https://ua.news/ua/war-vs-rf/prem-yer-i ... v-ukrayini

Более 30 лет не ездили в Украину и Польшу. И типа невзначай надумали приехать.
Значит есть реально какие то планы
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:55

  ЛАД написав:
  maxprofit написав:Знов афєрістовіча сюда тягнуть акаунти узкоязичні- нєспроста ...

Гораздо опаснее "узкоязичних" узкомыслящие.

ЛАД, то есть кто не желает слушать очередное враньё Арестовича - узкомыслящий ? )

Потужно, потужно )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 15:15

Игорь Алексеевич


Значит есть реально какие то планы

Нагадайте свої «терміни», коли там мають викатити рішення по мирним домовленостям, про які ви вже кілька місяців нас інформуєте ??
Ну щоб у установлений термін , як з курсом 37.5 (а може і 37.2) ми вас макнули і ви припинили писати безтолкові вангування на цю тему.
Hotab
 
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  #<1 ... 9542954395449545>
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