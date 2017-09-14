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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9542954395449545

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 66
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
15
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 15:22

  Игорь Алексеевич написав:Прем'єр Індії оголосив свою позицію відносно війни в Україні
https://ua.news/ua/war-vs-rf/prem-yer-i ... v-ukrayini

Более 30 лет не ездили в Украину и Польшу. И типа невзначай надумали приехать.
Значит есть реально какие то планы

Йдуть переговори.
Ось Орбан був в РФ, Україні потім в Китаї і США. Що це було? Ну цілком очевидно - переговори чи переговори для початку переговорів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 15:23

  BIGor написав:Як так вийшло, що до січня 2023 року Арестович був радником президента Зеленського, а після він вже швиденько переметнувся на бік оркостану? І якщо навіть переметнувся, то що тоді робить ручна генпрокуратура? Ці люди змогли посадити Стерненка за патрон, а Арестовича випустили з України... Щось тут не те. :D

Ошибка. Как-то же выходит что человек кричал что в Киеве пипец как дорого, а потом уехал в Польшу и... Кричит то же самое. От себя не убежишь ))) выводы: виноват Киев и Польша, а человек просто предсказывает что будет со 100% вероятностью )))
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stm
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Денис Казанский опубликовал пост об этом вчера в 18:25

Оригинал этого видео имеет дату от 20-го числа и имеет имя:
Зображення

У меня есть другие. Но хотя да, ты прав, растянули уже. Но что-то по ТГ каналам переможным я такого не наблюдаю...
dimo_0n
 
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