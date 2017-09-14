BIGor написав:Як так вийшло, що до січня 2023 року Арестович був радником президента Зеленського, а після він вже швиденько переметнувся на бік оркостану? І якщо навіть переметнувся, то що тоді робить ручна генпрокуратура? Ці люди змогли посадити Стерненка за патрон, а Арестовича випустили з України... Щось тут не те.
Ошибка. Как-то же выходит что человек кричал что в Киеве пипец как дорого, а потом уехал в Польшу и... Кричит то же самое. От себя не убежишь ))) выводы: виноват Киев и Польша, а человек просто предсказывает что будет со 100% вероятностью ))) Пиздобольство во всех странах не преследуется законодательно.