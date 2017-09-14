BIGor написав:Як так вийшло, що до січня 2023 року Арестович був радником президента Зеленського, а після він вже швиденько переметнувся на бік оркостану? І якщо навіть переметнувся, то що тоді робить ручна генпрокуратура? Ці люди змогли посадити Стерненка за патрон, а Арестовича випустили з України... Щось тут не те.
Ошибка. Как-то же выходит что человек кричал что в Киеве пипец как дорого, а потом уехал в Польшу и... Кричит то же самое. От себя не убежишь ))) выводы: виноват Киев и Польша, а человек просто предсказывает что будет со 100% вероятностью ))) Пиздобольство во всех странах не преследуется законодательно.
Днём 21 августа в районе военного аэродрома Оленья в Мурманской области впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину сбили беспилотник самолётного типа. Это увеличило потенциально уязвимую территорию России для ударов украинских БПЛА на 46% или 830 тысяч квадратных километров, подсчитала «Вёрстка».
Аэродром Оленья стал самой удалённой целью от фронта, которая подвергалась ударам на территории России – расстояние от аэродрома до границы с Украиной около 1800 километров. Таким образом, по подсчётам «Вёрстки», площадь территории России, которая может подвергаться атакам БПЛА теперь составляет около 2 млн 612 тысяч квадратных километров. На ней находятся десять городов-миллионников.
Из-за подлёта БПЛА аэропорты Мурманска и Апатитов были вынуждены на три часа отменить вылёты и приём самолетов. В свою очередь на самом военном аэродроме в воздух пришлось поднимать все стратегические бомбардировщики, пишет z-блогер Alex Parker Returns.
По данным Mash, для атаки в Мурманской области использовался беспилотник A22 «Летучая лисица». Его базовая дальность 1100 километров, однако новая модификация с дополнительными топливными баками позволяет пролетать около 2000 километров. Ранее такие БПЛА использовались для ударов по целям в Татарстане.
На аэродроме Оленья базируются бомбардировщики Ту-22М3, которые используют для ударов по Украине. До настоящего момента он считался безопасным для российских военных самолётов.
По состоянию на начало июня, площадь потенциально уязвимой территории России для беспилотников составляла 1 млн 780 тысяч квадратных километров.
Так це ж офіційна позиція влади(Зеленського) в січні 2022. Арестович просто озвучував цю позицію. Влада(Зеленський) просто скинула цю функцію на нього. А у вас крайній Арестович... Хочете знайти крайнього? Успіхів.
Звісно не хочу. Я з цього і почав. І про це і пишу, що влада спочатку ставить арестовича, а після звільнення, робить його крайнім
ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"? Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.
так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.
pesikot написав:Денис Казанский опубликовал пост об этом вчера в 18:25
Оригинал этого видео имеет дату от 20-го числа и имеет имя:
У меня есть другие. Но хотя да, ты прав, растянули уже. Но что-то по ТГ каналам переможным я такого не наблюдаю...
Не меліть дурниць. Коли хочуть вразити, то атакують десятками. Сподіваючись що хоч 10-20% прорве ппо і реб, і викличе детонацію. (Якщо що, то атакують в першу чергу склади бк і пмм, як стаціонарні обʼєкти.. а літаки якщо пофартить то дістане ударна хвиля..) А ось це була проба пера, Перевіряли чи долетить , ну і дії противника (підняти всіх стратегів це також чимало вартує..) Або зараз змусять підтягнути туди ппо з інших місць. Невідомі справжні наміри. Але не знищення точно.
Ну і в цілому незрозумілі претензії «а чому ви не смакуєте свої невдачі?» А треба смакувати? Мазохисти, чи що?