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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95439544954595469547>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 66
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
15
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 15:22

  Игорь Алексеевич написав:Прем'єр Індії оголосив свою позицію відносно війни в Україні
https://ua.news/ua/war-vs-rf/prem-yer-i ... v-ukrayini

Более 30 лет не ездили в Украину и Польшу. И типа невзначай надумали приехать.
Значит есть реально какие то планы

Йдуть переговори.
Ось Орбан був в РФ, Україні потім в Китаї і США. Що це було? Ну цілком очевидно - переговори чи переговори для початку переговорів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 15:23

  BIGor написав:Як так вийшло, що до січня 2023 року Арестович був радником президента Зеленського, а після він вже швиденько переметнувся на бік оркостану? І якщо навіть переметнувся, то що тоді робить ручна генпрокуратура? Ці люди змогли посадити Стерненка за патрон, а Арестовича випустили з України... Щось тут не те. :D

Ошибка. Как-то же выходит что человек кричал что в Киеве пипец как дорого, а потом уехал в Польшу и... Кричит то же самое. От себя не убежишь ))) выводы: виноват Киев и Польша, а человек просто предсказывает что будет со 100% вероятностью )))
Пиздобольство во всех странах не преследуется законодательно.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Денис Казанский опубликовал пост об этом вчера в 18:25

Оригинал этого видео имеет дату от 20-го числа и имеет имя:
Зображення

У меня есть другие. Но хотя да, ты прав, растянули уже. Но что-то по ТГ каналам переможным я такого не наблюдаю...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:02

Днём 21 августа в районе военного аэродрома Оленья в Мурманской области впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину сбили беспилотник самолётного типа. Это увеличило потенциально уязвимую территорию России для ударов украинских БПЛА на 46% или 830 тысяч квадратных километров, подсчитала «Вёрстка».

Аэродром Оленья стал самой удалённой целью от фронта, которая подвергалась ударам на территории России – расстояние от аэродрома до границы с Украиной около 1800 километров. Таким образом, по подсчётам «Вёрстки», площадь территории России, которая может подвергаться атакам БПЛА теперь составляет около 2 млн 612 тысяч квадратных километров. На ней находятся десять городов-миллионников.

Из-за подлёта БПЛА аэропорты Мурманска и Апатитов были вынуждены на три часа отменить вылёты и приём самолетов. В свою очередь на самом военном аэродроме в воздух пришлось поднимать все стратегические бомбардировщики, пишет z-блогер Alex Parker Returns.

По данным Mash, для атаки в Мурманской области использовался беспилотник A22 «Летучая лисица». Его базовая дальность 1100 километров, однако новая модификация с дополнительными топливными баками позволяет пролетать около 2000 километров. Ранее такие БПЛА использовались для ударов по целям в Татарстане.

На аэродроме Оленья базируются бомбардировщики Ту-22М3, которые используют для ударов по Украине. До настоящего момента он считался безопасным для российских военных самолётов.

По состоянию на начало июня, площадь потенциально уязвимой территории России для беспилотников составляла 1 млн 780 тысяч квадратных километров.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:04

  andrijk777 написав:
  Бетон написав:https://youtu.be/rwSWsQsMHGA?feature=shared
Я не знаю, что ещё можно показать

Так це ж офіційна позиція влади(Зеленського) в січні 2022. Арестович просто озвучував цю позицію. Влада(Зеленський) просто скинула цю функцію на нього.
А у вас крайній Арестович... Хочете знайти крайнього? Успіхів.

Звісно не хочу. Я з цього і почав.
І про це і пишу, що влада спочатку ставить арестовича, а після звільнення, робить його крайнім
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:09

  Бетон написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"?
Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.


так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.


https://youtu.be/rwSWsQsMHGA?feature=shared

Я не знаю, что ещё можно показать

Інша точка зору, та попередження від Байдена
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:14

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  maxprofit написав:Знов афєрістовіча сюда тягнуть акаунти узкоязичні- нєспроста ...

Гораздо опаснее "узкоязичних" узкомыслящие.

ЛАД, то есть кто не желает слушать очередное враньё Арестовича - узкомыслящий ? )

Потужно, потужно )

Узкомислячий це той хто не розглядає альтернативні точки зору, і має тунельний погляд на ситуацію.
Ось була альтернативна, але її ж узкомислячі відкидали.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:40

  BIGor написав:stm ну від Вас крім "сечі" нічого і не очікував почути.

Так не важно что вы слышите, важно сможем ли мы вас привлечь на возмещение разницы в стоимости в случае если кто-то вас послушал и не купил, а оно подорожало. Понимаете к чему я веду?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:43

  _Mykola_ написав:Узкомислячий це той хто не розглядає альтернативні точки зору, і має тунельний погляд на ситуацію.
Ось була альтернативна, але її ж узкомислячі відкидали.

ще раз, Арестович - не альтернативна точка зору.
Це брехун. Він сам зізнавався, що брехав
Який перевзувався вже багато разів.

То він проти Зеленського, то він за Зеленського
То він розвідник, то він льотчик
То він каже, що піде воювати, але сидить за кордоном
То розповідає про якісь ДРГ на Банковій

То він роздає інтерв"ю Собчак.
Я не вірю, що без дозволу ФСБ, Собчак згодилась на таке інтерв"ю

Навіть якщо він десь, колись сказав правду, це взагалі не відміняє його брехню.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 16:55

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Денис Казанский опубликовал пост об этом вчера в 18:25

Оригинал этого видео имеет дату от 20-го числа и имеет имя:
Зображення

У меня есть другие. Но хотя да, ты прав, растянули уже. Но что-то по ТГ каналам переможным я такого не наблюдаю...

Не меліть дурниць. Коли хочуть вразити, то атакують десятками. Сподіваючись що хоч 10-20% прорве ппо і реб, і викличе детонацію. (Якщо що, то атакують в першу чергу склади бк і пмм, як стаціонарні обʼєкти.. а літаки якщо пофартить то дістане ударна хвиля..)
А ось це була проба пера, Перевіряли чи долетить , ну і дії противника (підняти всіх стратегів це також чимало вартує..) Або зараз змусять підтягнути туди ппо з інших місць. Невідомі справжні наміри. Але не знищення точно.

Ну і в цілому незрозумілі претензії «а чому ви не смакуєте свої невдачі?»
А треба смакувати? Мазохисти, чи що?
Hotab
 
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