Додано: Чет 22 сер, 2024 16:02

Днём 21 августа в районе военного аэродрома Оленья в Мурманской области впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину сбили беспилотник самолётного типа. Это увеличило потенциально уязвимую территорию России для ударов украинских БПЛА на 46% или 830 тысяч квадратных километров, подсчитала «Вёрстка».



Аэродром Оленья стал самой удалённой целью от фронта, которая подвергалась ударам на территории России – расстояние от аэродрома до границы с Украиной около 1800 километров. Таким образом, по подсчётам «Вёрстки», площадь территории России, которая может подвергаться атакам БПЛА теперь составляет около 2 млн 612 тысяч квадратных километров. На ней находятся десять городов-миллионников.



Из-за подлёта БПЛА аэропорты Мурманска и Апатитов были вынуждены на три часа отменить вылёты и приём самолетов. В свою очередь на самом военном аэродроме в воздух пришлось поднимать все стратегические бомбардировщики, пишет z-блогер Alex Parker Returns.



По данным Mash, для атаки в Мурманской области использовался беспилотник A22 «Летучая лисица». Его базовая дальность 1100 километров, однако новая модификация с дополнительными топливными баками позволяет пролетать около 2000 километров. Ранее такие БПЛА использовались для ударов по целям в Татарстане.



На аэродроме Оленья базируются бомбардировщики Ту-22М3, которые используют для ударов по Украине. До настоящего момента он считался безопасным для российских военных самолётов.



По состоянию на начало июня, площадь потенциально уязвимой территории России для беспилотников составляла 1 млн 780 тысяч квадратных километров.