dimo_0n написав:Флер, песикот, холява, и кто там еще. Для вас тоже есть новости. Инсайдные. Вчера днем на Ольнью был совершен налет наших БПЛА самолетного типа. 4 шт, но все збили. По новосятм и в каналах этого ессно нет.
Ну да, ну да. Ок, поржали.
dimo_0n написав: Это я к тому, что про неудачи, даже такие не разгоняют по каналам и группам в ТГ. Не принято. Нужна ток потужна перемога. Как умалчиваются более серьезные вещи - сами можете догадаться )))
Тобто з нашого боку ви очікуєте новини про невдачі? Зрозуміло. Погляньте, як про невдачі пишуть кацапи - на прикладі Курської обл. Щодня одне й те саме: "Наступ ЗСУ зупинено". Так само вони пишуть про наші дрони, ракети: "все збило ППО". А потім ми бачимо супутникові фото та карти просування у Курській обл. і розуміємо шо до чого.
Hotab написав:А ось це була проба пера, Перевіряли чи долетить ,
Це вже третя чи четверта спроба. Вже було ураження, коли на Ольньи тусили всі на пляжу та тоді подряпало ТУ22-М3... Було десь місяць тому, коли в нас спека була, та світло рубали погодинно....
Hotab написав:Ну і в цілому незрозумілі претензії «а чому ви не смакуєте свої невдачі?» А треба смакувати? Мазохисти, чи що?
Коли разгоняється лише одна перемога - це пропаганда. Коли разсказується все - це інформування. На жаль в нас актуальне лише перше.
fler написав:Погляньте, як про невдачі пишуть кацапи - на прикладі Курської обл. Щодня одне й те саме: "Наступ ЗСУ зупинено". Так само вони пишуть про наші дрони, ракети: "все збило ППО". А потім ми бачимо супутникові фото та карти просування у Курській обл. і розуміємо шо до чого.
Тоді виходе, що ми робимо все те саме, та нічім не відрізняємося від рашистів? )) Зачот.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Чет 22 сер, 2024 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав: ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш? У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?
Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...
У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати
у цього (ч)удака (а він саме (ч)удак рідкісний після того як називає українську церкву "гадиною розкольницьтва") досі бродить в голові те вино, яку він колись десь там пив з онуфрієм, ніяк не попустить. нехай краще згадає, яким саме чином москальська церква отримала свій томос від константинополя в 1600хх, вона теж "гадина розкольницьтва"? чи онуфрій про таке не розказував за розпиттям?
Може все простіше, і бандерлог - звичайний кацап? Як от лад чи буратіно
fler написав:Погляньте, як про невдачі пишуть кацапи - на прикладі Курської обл. Щодня одне й те саме: "Наступ ЗСУ зупинено". Так само вони пишуть про наші дрони, ракети: "все збило ППО". А потім ми бачимо супутникові фото та карти просування у Курській обл. і розуміємо шо до чого.
Тоді виходе, що ми робимо все те саме, та нічім не відрізняємося від рашистів? )) Зачот.
ну так вся пропаганда - пусть и во благо - работает абсолютно одинаково...
sergey_sryvkin написав:Арестович професійно бреше за гроші. Слухати його, це те саме, що віддавати гроші циганам
Слушать надо всех, а вот кто их них прав, то каждый самостоятельно выбирает для себя информацию. Про войну в 22г. ещё в мае 21 году говорил Илларионов. Одни смеялись, др. готовились к войне. Время потом показало кто был прав.
dimo_0n написав:Эх, Успіх... Розсказую новини. Є в мене знайомий, з так званого Марсу. Вин недоСЗЧ. Як це? Просто. Будучі на нулі, цих марсіан кілька разів засилали в сраку. Після другого разу, той кто кмітливиший - підійшов до командуючого та домовився наступнім чином: командуючий отримує всі виплати марсіаніна, а марсіанін їде до дому та тихенько сидить. І так вже пів року...
Флер, песикот, холява, и кто там еще. Для вас тоже есть новости. Инсайдные. Вчера днем на Ольнью был совершен налет наших БПЛА самолетного типа. 4 шт, но все збили. По новосятм и в каналах этого ессно нет. У меня даже эксклюзивное видео есть )) Это я к тому, что про неудачи, даже такие не разгоняют по каналам и группам в ТГ. Не принято. Нужна ток потужна перемога. Как умалчиваются более серьезные вещи - сами можете догадаться )))
Дімчік , не всі операції вдаються . Навіть у шпиталі , коли задіяна найкраща анестєзія , найкращі хірурги .... буває що все іде шкереберть . Йде душа за обрій , а ти виходиш на 15-20 хвилин щоб душа чи вернулась , чи спокійно пішла .
Те як сбили беспилотник було з самого ранку і в тік-току і в інших СМІ ,так що несподіванки нема .
Сама файна частина вашего повідомлення , що ви не приховуете свої " душевні пориви ".
Ну і разом з хуянтерами , шмітом , уа , ,,,,,, їх за горизонт , туда і ідіть . Давнесенько вас десь носило , як у Пензі ?
Про войну в 22г. ещё в мае 21 году говорил Илларионов.
Так а коли «Зеленського виштовхають на сцену прочитати з написаного для нього папірця умови нового миру»? Є термін?
Чи ви як в анекдоті про Рабіновича, якого запросили на роботу на Спаську вежу спостерігати з неї , чи не наближається комунізм. Його намагались переманити американці, щоб той передбачав економічні кризи. Рабінович відмовив зі словами «ні, мені потрібна постійна робота».
Ваша робота «Прогнозувати скорі перемовини про мир» - це на роки?
холява написав:Ну і разом з хуянтерами , шмітом , уа , ,,,,,, їх за горизонт , туда і ідіть . Давнесенько вас десь носило , як у Пензі ?
Та шож ви все про Пензу.... Я ж вже і бронювання своє показував до літа 2024-го... Та мотався тут по рідненький, звісно по роботі. Київ живе та пахне, війну геть не відчутно там. Таксі правда дорогувате, та ціна залежить від часу.... та синя гілка андерграунда частково закрита... Но на ВДНГ все супер, народ гуляє та кайфує.... Як до війни... На хрещатіку молодь пиво пьє, навіть не дивлячись на те, що периодично штрафи дежурні поліцаї пишуть за разпиття у громадському місці... Богато строєк їде, куча кранів... Куди та кому це все будуть продавати... мабуть під Є-Оселю...
холява написав:Ну і разом з хуянтерами , шмітом , уа , ,,,,,, їх за горизонт , туда і ідіть . Давнесенько вас десь носило , як у Пензі ?
Та шож ви все про Пензу.... Я ж вже і бронювання своє показував до літа 2024-го... Та мотався тут по рідненький, звісно по роботі. Київ живе та пахне, війну геть не відчутно там. Таксі правда дорогувате, та ціна залежить від часу....
А що так ? Де ж Прадік, де ж Edge дружини ? )
До речі, як твій тесть в Мурманську ? Багато портків вже поміняв ? )