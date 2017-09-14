Додано: Чет 22 сер, 2024 18:27

sergey_sryvkin написав: _Mykola_ написав: pesikot написав: ЛАД, то есть кто не желает слушать очередное враньё Арестовича - узкомыслящий ? )



Потужно, потужно ) , то есть кто не желает слушать очередное враньё Арестовича - узкомыслящий ? )Потужно, потужно )

Узкомислячий це той хто не розглядає альтернативні точки зору, і має тунельний погляд на ситуацію.

Ось була альтернативна , але її ж узкомислячі відкидали. Узкомислячий це той хто не розглядає альтернативні точки зору, і має тунельний погляд на ситуацію., але її ж узкомислячі відкидали.

Ви готові розглядати двогодинні відосіки мого сусіда Забуховіча, та усіх його родичів, знайомих та колег? Ні? А як же розглянути альтернативні точки зору? Там сплошна альтернатива...



Арестович професійно бреше за гроші. Слухати його, це те саме, що віддавати гроші циганам Ви готові розглядати двогодинні відосіки мого сусіда Забуховіча, та усіх його родичів, знайомих та колег? Ні? А як же розглянути альтернативні точки зору? Там сплошна альтернатива...Арестович професійно бреше за гроші. Слухати його, це те саме, що віддавати гроші циганам

Ви прикалуєтесь?От беремо хоч вас, хоч мене, вже не кажучи про вашого сусіда Забуховича і дивимось на наявність інфо, знання чи дійсно думки з історії, науки філософії, психології і до чисто військової науки --- там різниця космос. Тобто в Арестовича космос, а у нас )))Інша справа, що він цими знаннями маніпулює і іноді робить прямо ложні (брехливі) свої висновки - це да.Але висновки кожен має робити сам, якщо вміє сам користуватися інструментами.Головне, що оцей Арестович дає інструменти. Інструменти з його відосиків треба брати.А як ви ними будете користуватися, то вже ваша справа.Від Забуховича інструментів ви не отримаєте ніяких...І чим більше інструментів для пізнання світу ви візьмете (хоч від Арестовича, хоч від Кейнса, хоч від Карнегі і т.д.) тим більш глибшу і точну до реалій картину ви самі собі зможете створювати.Скільки слухачів зможе утримувати Забухович або ви, або я?Отож...А Арестовичу щоб створювати отакі картини апріорі необхідно оволодіти широкими та глибокими знаннями...А інакше це неможливо.Тому є в мене підозра, що отакі реально відмінно підготовлені, сплановані "лекції" робить не те що хтось йому, а цілі команди.Бо на це потрібен час. Купа, велика купа часу...Арестович же, маючи непагану свою базу знань, да ще й здібності артиста віртуозно грає роль.Але нам-то що до причин?Беріть на халяву потрібне. Користуйтесь.Або самі перелопатьте оті гори літератури по всім напрямкам...А так якісь відділ, група це зробила за вас.З.и. ні. Ну можна Казанського дивитися. Там рівень --- що бачу, про те й пою))А Портніков і т.д. - як раз і будуть давати іншу інфу та свої інструменти.Чим більше, тим краще.Ви будете бачите де обидва намагаються маніпулювати.Бо без цього теж їм ніяк)) не обійтись.