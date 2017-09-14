pesikot написав:ЛАД, то есть кто не желает слушать очередное враньё Арестовича - узкомыслящий ? )
Потужно, потужно )
Узкомислячий це той хто не розглядає альтернативні точки зору, і має тунельний погляд на ситуацію. Ось була альтернативна, але її ж узкомислячі відкидали.
Ви готові розглядати двогодинні відосіки мого сусіда Забуховіча, та усіх його родичів, знайомих та колег? Ні? А як же розглянути альтернативні точки зору? Там сплошна альтернатива...
Арестович професійно бреше за гроші. Слухати його, це те саме, що віддавати гроші циганам
Ви прикалуєтесь?
От беремо хоч вас, хоч мене, вже не кажучи про вашого сусіда Забуховича і дивимось на наявність інфо, знання чи дійсно думки з історії, науки філософії, психології і до чисто військової науки --- там різниця космос. Тобто в Арестовича космос, а у нас )))
Інша справа, що він цими знаннями маніпулює і іноді робить прямо ложні (брехливі) свої висновки - це да. Але висновки кожен має робити сам, якщо вміє сам користуватися інструментами.
Головне, що оцей Арестович дає інструменти. Інструменти з його відосиків треба брати. А як ви ними будете користуватися, то вже ваша справа.
Від Забуховича інструментів ви не отримаєте ніяких...
І чим більше інструментів для пізнання світу ви візьмете (хоч від Арестовича, хоч від Кейнса, хоч від Карнегі і т.д.) тим більш глибшу і точну до реалій картину ви самі собі зможете створювати.
Скільки слухачів зможе утримувати Забухович або ви, або я? Отож... А Арестовичу щоб створювати отакі картини апріорі необхідно оволодіти широкими та глибокими знаннями... А інакше це неможливо.
Тому є в мене підозра, що отакі реально відмінно підготовлені, сплановані "лекції" робить не те що хтось йому, а цілі команди. Бо на це потрібен час. Купа, велика купа часу... Арестович же, маючи непагану свою базу знань, да ще й здібності артиста віртуозно грає роль.
Але нам-то що до причин? Беріть на халяву потрібне. Користуйтесь. Або самі перелопатьте оті гори літератури по всім напрямкам... А так якісь відділ, група це зробила за вас.
З.и. ні. Ну можна Казанського дивитися. Там рівень --- що бачу, про те й пою)) А Портніков і т.д. - як раз і будуть давати іншу інфу та свої інструменти. Чим більше, тим краще. Ви будете бачите де обидва намагаються маніпулювати. Бо без цього теж їм ніяк)) не обійтись.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 сер, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Ну і разом з хуянтерами , шмітом , уа , ,,,,,, їх за горизонт , туда і ідіть . Давнесенько вас десь носило , як у Пензі ?
Та шож ви все про Пензу.... Я ж вже і бронювання своє показував до літа 2024-го... Та мотався тут по рідненький, звісно по роботі. Київ живе та пахне, війну геть не відчутно там. Таксі правда дорогувате, та ціна залежить від часу.... та синя гілка андерграунда частково закрита... Но на ВДНГ все супер, народ гуляє та кайфує.... Як до війни... На хрещатіку молодь пиво пьє, навіть не дивлячись на те, що периодично штрафи дежурні поліцаї пишуть за разпиття у громадському місці... Богато строєк їде, куча кранів... Куди та кому це все будуть продавати... мабуть під Є-Оселю...
От і добре , що ви побачили молодь . Дай Господь щоб вони ніколи на побачили війни . Будівництво , то найкращий показник суспільства , яке прагне до найкращого .
Може маєте здогадки - видно, що камера не стаціонарна, рухається, але чому оператор нижче не опустив? Чи це отак спеціально відео обрізане? Також по іншим відео (не від вас, а взагалі маю на увазі) - відео про інцидент на 15 сек., наче ще хоча б 5, 10 важко було зняти?
Може маєте здогадки - видно, що камера не стаціонарна, рухається, але чому оператор нижче не опустив? Чи це отак спеціально відео обрізане? Також по іншим відео (не від вас, а взагалі маю на увазі) - відео про інцидент на 15 сек., наче ще хоча б 5, 10 важко було зняти?
Всі канали переповнені цією новиною, а ви чекаєте поки віталя вам принесе сюди?
Рапорти на звільнення "за сімейними обставинами" почали "загублюватись"
Навіть, не те щоб загублюватись, а їх тупо відкидають в "стопку на пізніший розгляд"...(зі слів того, хто особисто заносить всі рапорти на стіл комбригу)
От на Марсі: Отак вже 3міс не може звільнитись один(правда не з нашої батареї) батько з трьома неповнолітніми дітьми... Вже 2міс не може звільнитись марсіанський комбат по догляду за мамою в якої рак кісток... І ще один по догляду теж не може вже звільнитись 5міс.
А тепер питання до знавців! Які є варіанти боротьби з цією куєтою: (так, як я розумію, що ті рапорти ніхто не реєструє, хоч і повинні/зобов'язані)
Забороняється: 1) встановлювати будь-які інші вимоги щодо форми та змісту паперового рапорту, що не передбачені цим Порядком, у тому числі стосовно:
подання рапортів з окремих питань виключно написаними власноруч або друкованим способом;
недотримання вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу тощо, які не передбачені цим Порядком;
наявності граматичних, синтаксичних чи інших помилок, які не впливають на суть рапорту;
2) відмовляти у розгляді рапорту у разі відсутності доданих документів або інформації, які є або повинні бути в наявності у розпорядженні командира (начальника), створюються/формуються/видаються самим підрозділом та/або можуть бути витребувані підрозділом в іншого підрозділу та/або відповідного закладу охорони здоров'я тощо;
3) вимагати від військовослужбовця попереднього усного погодження паперового або електронного рапорту із безпосереднім або прямим командиром (начальником) перед його фактичним поданням відповідно до положень цього Порядку;
4) відмовляти у прийнятті (реєстрації) власноруч написаних рапортів військовослужбовців.
Початок перебігу строку розгляду паперового рапорту розпочинається із часу подання рапорту, а не часу його реєстрації в службі діловодства.
У разі направлення рапорту засобами поштового зв'язку часом подання рапорту є дата надходження рапорту до поштового відділення за місцем знаходження відповідного підрозділу.
- Рапорт відправляти Укрпоштою, заказним листом з описом вкладення на "офіційний" адрес бригади, бажано так щоб до відділенні укрпошти він дійшов в п"ятницю вечером. - Підтвердженням факту подання рапорту та дати початку його розгляду буде відповідна квитанція від Укрпошти. - На 15 день - письмова (знову Укрпоштою) скарга в ВСП. Після чого в частину повинні приїхати спеціально навчені люди, які "доможуть знайти" рапорт, та проведуть "розяснювальну роботу" з командирами.
Дякую!
Саме це(подати рапорт через пошту/заказним листом) і порадив юрист побратима, який теж через місяць-два думає подавати рапорт на звільнення. Тільки в нього вирішується - або по догляду за татом, або по своїй інвалідності(на днях йому зробили операцію на серці, щось там з клапаном...)
vitaliiangel написав:извините их пожалуйста, они ж не знали ваши технические запросы. помните был видос с разбитой колонной в курской области? его автора загребло фсб. теперь сцут выкладывать
Так я їх не звинувачую або претензії висуваю, а намагаюсь зрозуміти чому так. Якщо це з метою уникнення уваги фсб, то зрозуміло в принципі. Хоча в деталях ні)), бо ті мабуть прискипаються однаково до хоч короткого, хоч довгого; хоч повного, хоч обрізаного викладання відео подій.