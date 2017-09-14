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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9545954695479548

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 66
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
15
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 19:40

  stm написав:
  BIGor написав:stm ну від Вас крім "сечі" нічого і не очікував почути.

Так не важно что вы слышите, важно сможем ли мы вас привлечь на возмещение разницы в стоимости в случае если кто-то вас послушал и не купил, а оно подорожало. Понимаете к чему я веду?

Я сам планував купляти до ковіду, потім всіх відмовляв, втч Сержика коли рили-продавани його підначивали купити на піку цін восени 2021 року, прямо перед війною. Жаль його що вляпався.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 19:41

  detroytred написав:Хоча в деталях ні)), бо ті мабуть прискипаються однаково до хоч короткого, хоч довгого; хоч повного, хоч обрізаного викладання відео подій.
наверное даже фсб не станет прикапываться к видео на котором ничё не понятно.
я сначала подумал на 2й фото на горизонте гигантский дельфин :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 20:02

dimo_0n

Слыш , димоОн , почитай последние сводки с Краснодарского края , Харькова , Курска .

Я не склонен преувеличивать победы , потому что видел их результат , но на всякий случай хотя бы веТика почитай .
Это тебе не с Пензы , с кафэ писульки писать .
.... идут бои на смерть и твои братья из росии несут ощутимые потери .
Хоть ты там подскажи , что пора покаяться .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп заявил, что Харрис встречалась с Путиным накануне войны: CNN это опровергает
В то же время журналисты отмечают, что слова Трампа не соответствуют действительности. По их информации, Харрис никогда не встречалась с Путиным.

Трампона понесло ...
pesikot
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