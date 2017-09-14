Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Чет 22 сер, 2024 19:40
stm написав: BIGor написав: stm
ну від Вас крім "сечі" нічого і не очікував почути.
Так не важно что вы слышите, важно сможем ли мы вас привлечь на возмещение разницы в стоимости в случае если кто-то вас послушал и не купил, а оно подорожало. Понимаете к чему я веду?
Я сам планував купляти до ковіду, потім всіх відмовляв, втч Сержика коли рили-продавани його підначивали купити на піку цін восени 2021 року, прямо перед війною. Жаль його що вляпався.
BIGor
Повідомлень: 9271
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 1758 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 22 сер, 2024 19:41
detroytred написав:
Хоча в деталях ні)), бо ті мабуть прискипаються однаково до хоч короткого, хоч довгого; хоч повного, хоч обрізаного викладання відео подій.
наверное даже фсб не станет прикапываться к видео на котором ничё не понятно.
я сначала подумал на 2й фото на горизонте гигантский дельфин
vitaliiangel
Повідомлень: 24636
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
Профіль
3
Додано: Чет 22 сер, 2024 20:02
dimo_0n Слыш , димоОн , почитай последние сводки с Краснодарского края , Харькова , Курска . Я не склонен преувеличивать победы , потому что видел их результат , но на всякий случай хотя бы веТика почитай . Это тебе не с Пензы , с кафэ писульки писать . .... идут бои на смерть и твои братья из росии несут ощутимые потери . Хоть ты там подскажи , что пора покаяться .
холява
2
Повідомлень: 4741
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4124 раз.
Подякували: 4506 раз.
Профіль
5
22
1
Додано: Чет 22 сер, 2024 20:31
Трамп заявил, что Харрис встречалась с Путиным накануне войны: CNN это опровергает
В то же время журналисты отмечают, что
слова Трампа не соответствуют действительности. По их информации, Харрис никогда не встречалась с Путиным.
Трампона понесло ...
pesikot
Повідомлень: 10141
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
Профіль
2
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
16
63938
1493
223813
6076
710141