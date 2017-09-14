Я сам планував купляти до ковіду, потім всіх відмовляв, втч Сержика коли рили-продавани його підначивали купити на піку цін восени 2021 року, прямо перед війною. Жаль його що вляпався.
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Додано: Чет 22 сер, 2024 19:40
Я сам планував купляти до ковіду, потім всіх відмовляв, втч Сержика коли рили-продавани його підначивали купити на піку цін восени 2021 року, прямо перед війною. Жаль його що вляпався.
Додано: Чет 22 сер, 2024 19:41
Додано: Чет 22 сер, 2024 20:02
dimo_0n
Слыш , димоОн , почитай последние сводки с Краснодарского края , Харькова , Курска .
Я не склонен преувеличивать победы , потому что видел их результат , но на всякий случай хотя бы веТика почитай .
Это тебе не с Пензы , с кафэ писульки писать .
.... идут бои на смерть и твои братья из росии несут ощутимые потери .
Хоть ты там подскажи , что пора покаяться .
Додано: Чет 22 сер, 2024 20:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трампона понесло ...
Додано: Чет 22 сер, 2024 21:00
Ізмишлізми Файтербомбера
Лячно кацапам стало, вялічіє вже не те:
"По атаке "Мариновки".
Мы сейчас вывозим на "выводах из под удара" только по той причине, что БПЛА хохлов летят так медленно и долго, что мы успеваем поднять авиацию и хохлы попадают по пустому аэродрому. Яяяяяссен хуй все на свете сбито и только лишь обломки, чисто случайно разносят то что осталось "ненужного" и "неважного".
Тут возникают логичные вопросы.
Почему у нас один аэродром два года сносит нахер все летающее и никакие обломки на него так и не упали за всю СВО? Почему другие аэродромы (даже самые именитые) так прикрывать мы не можем?
Почему с него убрали авиацию на аэродромы где нет и немогут практически нихуя?
Ну и второй вопрос. Завтра хохлам разрешат использовать дальнобойные ракеты всех типов и видов. Которые летят не 120 км/ч и шансов на вывод не дадут. И разумеется хохлы постараются неожиданно влупить сразу на все деньги.
Тогда что? Там уже гильзы собирай не собирай...
Надеюсь на второй вопрос решение уже где-то есть."
Отже, у Файтербомбера теж вже з'явилося розуміння того, що завтра може бути для кацапії ще гіршим, ніж сьогодні. Прозрівають на рф.
Востаннє редагувалось fler в Чет 22 сер, 2024 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 сер, 2024 21:31
ВВС - росіянська служба
Колаборантство.. Краще не жити під окупацією взагалі..
Додано: Чет 22 сер, 2024 22:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бажаю небажанного, здоров'я собі.
Україна - вільна європейська країна, нагадую, що є не тільки права, а й обов'язки, тому жителі курської області - від завтра чекаємо у військоматах. буде потужний експірієнс.
погуляли пару днів - досить, всі - у віськомати віддавати громадянський борг
Додано: Чет 22 сер, 2024 22:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На придіку приїхав та уїхав. Не полюбляю той двіж у Київі на власному авто. Простіше заплатити мисцевим таксистам. До речі один попася с Луганщіни.
А ти вже у резерві зареєструвався? Чи досі ухиляєся, синку? )))
Холява, перестань чуш молоть.... Я ж никому не говорю что ти полюбляешь маленьких мльчиков.... От и ты не выдумуй...
Додано: Чет 22 сер, 2024 22:50
У нас очень легко объявляют человека предателем и врагом народа.
И эти же люди говорят о жестокости большевиков и лично товарища Сталина.
Сильно подозреваю, что дай им волю, 30-е годы покажутся детскими шутками.
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