Додано: Чет 22 сер, 2024 21:00

Лячно кацапам стало, вялічіє вже не те:

"По атаке "Мариновки".

Мы сейчас вывозим на "выводах из под удара" только по той причине, что БПЛА хохлов летят так медленно и долго, что мы успеваем поднять авиацию и хохлы попадают по пустому аэродрому. Яяяяяссен хуй все на свете сбито и только лишь обломки, чисто случайно разносят то что осталось "ненужного" и "неважного".



Тут возникают логичные вопросы.



Почему у нас один аэродром два года сносит нахер все летающее и никакие обломки на него так и не упали за всю СВО? Почему другие аэродромы (даже самые именитые) так прикрывать мы не можем?

Почему с него убрали авиацию на аэродромы где нет и немогут практически нихуя?

Ну и второй вопрос. Завтра хохлам разрешат использовать дальнобойные ракеты всех типов и видов. Которые летят не 120 км/ч и шансов на вывод не дадут. И разумеется хохлы постараются неожиданно влупить сразу на все деньги.

Тогда что? Там уже гильзы собирай не собирай...

Надеюсь на второй вопрос решение уже где-то есть."



Отже, у Файтербомбера теж вже з'явилося розуміння того, що завтра може бути для кацапії ще гіршим, ніж сьогодні. Прозрівають на рф.