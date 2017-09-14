RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9545954695479548

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 67
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 19:40

  stm написав:
  BIGor написав:stm ну від Вас крім "сечі" нічого і не очікував почути.

Так не важно что вы слышите, важно сможем ли мы вас привлечь на возмещение разницы в стоимости в случае если кто-то вас послушал и не купил, а оно подорожало. Понимаете к чему я веду?

Я сам планував купляти до ковіду, потім всіх відмовляв, втч Сержика коли рили-продавани його підначивали купити на піку цін восени 2021 року, прямо перед війною. Жаль його що вляпався.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9271
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 1758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 19:41

  detroytred написав:Хоча в деталях ні)), бо ті мабуть прискипаються однаково до хоч короткого, хоч довгого; хоч повного, хоч обрізаного викладання відео подій.
наверное даже фсб не станет прикапываться к видео на котором ничё не понятно.
я сначала подумал на 2й фото на горизонте гигантский дельфин :D
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24637
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 20:02

dimo_0n

Слыш , димоОн , почитай последние сводки с Краснодарского края , Харькова , Курска .

Я не склонен преувеличивать победы , потому что видел их результат , но на всякий случай хотя бы веТика почитай .
Это тебе не с Пензы , с кафэ писульки писать .
.... идут бои на смерть и твои братья из росии несут ощутимые потери .
Хоть ты там подскажи , что пора покаяться .
холява
2
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4124 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп заявил, что Харрис встречалась с Путиным накануне войны: CNN это опровергает
В то же время журналисты отмечают, что слова Трампа не соответствуют действительности. По их информации, Харрис никогда не встречалась с Путиным.

Трампона понесло ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10141
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 21:00

Ізмишлізми Файтербомбера

Лячно кацапам стало, вялічіє вже не те:
"По атаке "Мариновки".
Мы сейчас вывозим на "выводах из под удара" только по той причине, что БПЛА хохлов летят так медленно и долго, что мы успеваем поднять авиацию и хохлы попадают по пустому аэродрому. Яяяяяссен хуй все на свете сбито и только лишь обломки, чисто случайно разносят то что осталось "ненужного" и "неважного".

Тут возникают логичные вопросы.

Почему у нас один аэродром два года сносит нахер все летающее и никакие обломки на него так и не упали за всю СВО? Почему другие аэродромы (даже самые именитые) так прикрывать мы не можем?
Почему с него убрали авиацию на аэродромы где нет и немогут практически нихуя?
Ну и второй вопрос. Завтра хохлам разрешат использовать дальнобойные ракеты всех типов и видов. Которые летят не 120 км/ч и шансов на вывод не дадут. И разумеется хохлы постараются неожиданно влупить сразу на все деньги.
Тогда что? Там уже гильзы собирай не собирай...
Надеюсь на второй вопрос решение уже где-то есть."

Отже, у Файтербомбера теж вже з'явилося розуміння того, що завтра може бути для кацапії ще гіршим, ніж сьогодні. Прозрівають на рф.
Востаннє редагувалось fler в Чет 22 сер, 2024 21:11, всього редагувалось 1 раз.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5201
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 21:31

ВВС - росіянська служба

Колаборантство.. Краще не жити під окупацією взагалі..

Hotab
 
Повідомлень: 13052
З нами з: 15.02.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 2265 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бажаю небажанного, здоров'я собі.
Україна - вільна європейська країна, нагадую, що є не тільки права, а й обов'язки, тому жителі курської області - від завтра чекаємо у військоматах. буде потужний експірієнс.
погуляли пару днів - досить, всі - у віськомати віддавати громадянський борг
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3189
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:що так ? Де ж Прадік, де ж Edge дружини ? )

На придіку приїхав та уїхав. Не полюбляю той двіж у Київі на власному авто. Простіше заплатити мисцевим таксистам. До речі один попася с Луганщіни.

А ти вже у резерві зареєструвався? Чи досі ухиляєся, синку? )))

Холява, перестань чуш молоть.... Я ж никому не говорю что ти полюбляешь маленьких мльчиков.... От и ты не выдумуй...
dimo_0n
 
Повідомлень: 481
З нами з: 21.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 22:43

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24637
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 22:50

  BIGor написав:.............
Як так вийшло, що до січня 2023 року Арестович був радником президента Зеленського, а після він вже швиденько переметнувся на бік оркостану? І якщо навіть переметнувся, то що тоді робить ручна генпрокуратура? Ці люди змогли посадити Стерненка за патрон, а Арестовича випустили з України... Щось тут не те. :D

У нас очень легко объявляют человека предателем и врагом народа.
И эти же люди говорят о жестокости большевиков и лично товарища Сталина.
Сильно подозреваю, что дай им волю, 30-е годы покажутся детскими шутками.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29808
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 9545954695479548
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63938
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 710141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.