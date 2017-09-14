Додано: Чет 22 сер, 2024 23:52

Бетон написав: tester7336 написав: ЛАД написав: И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"?

Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.

И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"?Будьте взрослее. Не стоит ответственность зарешения перекладывать на других.



так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения. так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.



https://youtu.be/rwSWsQsMHGA?feature=shared



Я не знаю, что ещё можно показать Я не знаю, что ещё можно показать

Нижний можно смело

38:09

делать 20 я знаю это крайне непопулярная мера и многие меня осудят но реально бойцы

38:16

хорошие бойцы Это 2023 25 Это чисто изза физиологии чи

38:22

физиология плюс гормоны плюс там да Давайте прямо говорить

38:28

определённое непонимание до конца последствий того что этот самый как во второй мировой в разведку старались

38:33

после тридцати не брать потому что другой отношение к жизни и смерти поэтому Ну опять же немаловажно

38:40

Детей ещё нет то сирот не остаётся А это

38:45

тяжелейшая нагрузка на Государство и тяжелейший удар по конкретной семье поэтому эту проблему когда-то

38:51

решили ещё древние греки у них призывали в армию 18 лет на 2 года а дальше Ты служил резервист по одной простой

38:57

причине не успевали жениться и детей завести поэтому это звучит крайне цинично но по отношению к каждой

39:03

конкретной судьбе но надо понимать что на государственном уровне приходится при когда мы думаем о национальной безопасности Будет ли Украина в принципе

39:10

приходится увы оперировать такими категориями что поверьте никому не доставляет удовольствие и здесь ни Вася

39:17

ни Я не рассуждаем об этом с с прохладной улыбочкой типа как кого призвать кого освободить и так далее Это вынужденная мера мы говорим об этом не

39:25

от хорошей жизни скажем так вынуждено говорить

В том же видео, ссылку на которое давал- есть такое:Надеюсь, понятно, что я хотел сказать этой цитатой.Не буду гадать. что было бы, если бы Зеленский, а за ним Арестович, за несколько дней до войны объявили о большой войне в ближайшие дни. Кто-то, наверное, пришёл бы в военкомат, кто-то бежал со всех ног куда подальше. А, может, и никак не среагировали бы.Знаете, почему многие евреи во время ВОВ не эвакуировались при наступлении немцев?Старики, помнившие 1 Мировую говорили: "Немцы культурная нация. В 1 мировую ничего страшного в оккупации не было". Они ошибались, и за свою ошибку жестоко поплатились. Но тем не менее. Примерно так же многие могли бы думать в нашем случае: "Они же считают нас братским народом, ничего особенного не будет".