ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"? Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.
так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.
Нижний можно смело 38:09 делать 20 я знаю это крайне непопулярная мера и многие меня осудят но реально бойцы 38:16 хорошие бойцы Это 2023 25 Это чисто изза физиологии чи 38:22 физиология плюс гормоны плюс там да Давайте прямо говорить 38:28 определённое непонимание до конца последствий того что этот самый как во второй мировой в разведку старались 38:33 после тридцати не брать потому что другой отношение к жизни и смерти поэтому Ну опять же немаловажно 38:40 Детей ещё нет то сирот не остаётся А это 38:45 тяжелейшая нагрузка на Государство и тяжелейший удар по конкретной семье поэтому эту проблему когда-то 38:51 решили ещё древние греки у них призывали в армию 18 лет на 2 года а дальше Ты служил резервист по одной простой 38:57 причине не успевали жениться и детей завести поэтому это звучит крайне цинично но по отношению к каждой 39:03 конкретной судьбе но надо понимать что на государственном уровне приходится при когда мы думаем о национальной безопасности Будет ли Украина в принципе 39:10 приходится увы оперировать такими категориями что поверьте никому не доставляет удовольствие и здесь ни Вася 39:17 ни Я не рассуждаем об этом с с прохладной улыбочкой типа как кого призвать кого освободить и так далее Это вынужденная мера мы говорим об этом не 39:25 от хорошей жизни скажем так вынуждено говорить
Надеюсь, понятно, что я хотел сказать этой цитатой. Не буду гадать. что было бы, если бы Зеленский, а за ним Арестович, за несколько дней до войны объявили о большой войне в ближайшие дни. Кто-то, наверное, пришёл бы в военкомат, кто-то бежал со всех ног куда подальше. А, может, и никак не среагировали бы. Знаете, почему многие евреи во время ВОВ не эвакуировались при наступлении немцев? Старики, помнившие 1 Мировую говорили: "Немцы культурная нация. В 1 мировую ничего страшного в оккупации не было". Они ошибались, и за свою ошибку жестоко поплатились. Но тем не менее. Примерно так же многие могли бы думать в нашем случае: "Они же считают нас братским народом, ничего особенного не будет".
sergey_sryvkin написав:Арестович професійно бреше за гроші. Слухати його, це те саме, що віддавати гроші циганам
Слушать надо всех, а вот кто их них прав, то каждый самостоятельно выбирает для себя информацию. Про войну в 22г. ещё в мае 21 году говорил Илларионов. Одни смеялись, др. готовились к войне. Время потом показало кто был прав.
Надо внимательно слушать аргументы, а не выводы. Если аргументы логичные и убедительные, то потом можно послушать и выводы (опять же внимательно следя за их логичностью.
ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"? Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.
так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.