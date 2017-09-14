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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9546954795489549

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 67
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 22:59

  Игорь Алексеевич написав:Прем'єр Індії оголосив свою позицію відносно війни в Україні
https://ua.news/ua/war-vs-rf/prem-yer-i ... v-ukrayini

Более 30 лет не ездили в Украину и Польшу. И типа невзначай надумали приехать.
Значит есть реально какие то планы

Лучше посмотреть оригинал - https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-22/modi-calls-for-peace-diplomacy-ahead-of-his-visit-to-ukraine?srnd=homepage-europe. Хотя основные моменты на Униан отражены верно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 23:16





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 23:31

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 23:39

  vitaliiangel написав:

Лебедина пісня твоя? Чи до чого?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 23:52

  Бетон написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"?
Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.


так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.


https://youtu.be/rwSWsQsMHGA?feature=shared

Я не знаю, что ещё можно показать

В том же видео, ссылку на которое давал _Mykola_ - https://www.youtube.com/watch?v=TnDrGh_q-qg - есть такое:
Нижний можно смело
38:09
делать 20 я знаю это крайне непопулярная мера и многие меня осудят но реально бойцы
38:16
хорошие бойцы Это 2023 25 Это чисто изза физиологии чи
38:22
физиология плюс гормоны плюс там да Давайте прямо говорить
38:28
определённое непонимание до конца последствий того что этот самый как во второй мировой в разведку старались
38:33
после тридцати не брать потому что другой отношение к жизни и смерти поэтому Ну опять же немаловажно
38:40
Детей ещё нет то сирот не остаётся А это
38:45
тяжелейшая нагрузка на Государство и тяжелейший удар по конкретной семье поэтому эту проблему когда-то
38:51
решили ещё древние греки у них призывали в армию 18 лет на 2 года а дальше Ты служил резервист по одной простой
38:57
причине не успевали жениться и детей завести поэтому это звучит крайне цинично но по отношению к каждой
39:03
конкретной судьбе но надо понимать что на государственном уровне приходится при когда мы думаем о национальной безопасности Будет ли Украина в принципе
39:10
приходится увы оперировать такими категориями что поверьте никому не доставляет удовольствие и здесь ни Вася
39:17
ни Я не рассуждаем об этом с с прохладной улыбочкой типа как кого призвать кого освободить и так далее Это вынужденная мера мы говорим об этом не
39:25
от хорошей жизни скажем так вынуждено говорить

Надеюсь, понятно, что я хотел сказать этой цитатой.
Не буду гадать. что было бы, если бы Зеленский, а за ним Арестович, за несколько дней до войны объявили о большой войне в ближайшие дни. Кто-то, наверное, пришёл бы в военкомат, кто-то бежал со всех ног куда подальше. А, может, и никак не среагировали бы.
Знаете, почему многие евреи во время ВОВ не эвакуировались при наступлении немцев?
Старики, помнившие 1 Мировую говорили: "Немцы культурная нация. В 1 мировую ничего страшного в оккупации не было". Они ошибались, и за свою ошибку жестоко поплатились. Но тем не менее. Примерно так же многие могли бы думать в нашем случае: "Они же считают нас братским народом, ничего особенного не будет".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 23:59

  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав:Арестович професійно бреше за гроші. Слухати його, це те саме, що віддавати гроші циганам
Слушать надо всех, а вот кто их них прав, то каждый самостоятельно выбирает для себя информацию.
Про войну в 22г. ещё в мае 21 году говорил Илларионов. Одни смеялись, др. готовились к войне. Время потом показало кто был прав.

Надо внимательно слушать аргументы, а не выводы.
Если аргументы логичные и убедительные, то потом можно послушать и выводы (опять же внимательно следя за их логичностью.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 00:00

  Бетон написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И сегодня при организованной эвакуации, когда власти прямо призывают к эвакуации и настаивают, многие не хотят "покидать дом". Тоже "Арестович виноват"?
Будьте взрослее. Не стоит ответственность за свои решения перекладывать на других.


так вроде дискуссия и строилась вокруг того, что арестович своими байками влиял на принятие этого самостоятельного решения.


https://youtu.be/rwSWsQsMHGA?feature=shared

Я не знаю, что ещё можно показать

сцунвочі: "я ошипся і пайту на хронт"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 00:03

  Игорь Алексеевич написав:Прем'єр Індії оголосив свою позицію відносно війни в Україні
https://ua.news/ua/war-vs-rf/prem-yer-i ... v-ukrayini

Более 30 лет не ездили в Украину и Польшу. И типа невзначай надумали приехать.
Значит есть реально какие то планы

вибити табуретку замість Сі
flyman
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  #<1 ... 9546954795489549
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