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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 07:50
Дасть Бог, то цієї осені і я заспіваю...
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:16
Успіх
Вітаю , Успіх .
З Святом , Терпіння , Здоров,я усім, хто зараз боронить Україну .
То ви навчаєтесь працювати на старлінку , то бліндажі будуете , то на ФРВ дронах навчаєтесь і ось тобі несподіванка ......
......ви хочь не надумали новий закон с СЗЧ протестувати ?
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холява
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:22
холява написав:Успіх
Вітаю , Успіх .
З Святом , Терпіння , Здоров,я усім, хто зараз боронить Україну .
То ви навчаєтесь працювати на старлінку , то бліндажі будуете , то на ФРВ дронах навчаєтесь і ось тобі несподіванка ......
......ви хочь не надумали новий закон с СЗЧ протестувати ?
В Одесі зі вчора велика кількість туристів. Понеділок вихідний. Пивний фестиваль. Всіх запрошуємо святкування разом на березі чорного моря!
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:53
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