Дасть Бог, то цієї осені і я заспіваю...
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 07:50
Пісня-звернення фронтовика до комбрига при звільненні з ЗСУ!
Дасть Бог, то цієї осені і я заспіваю...
Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:16
Успіх
Вітаю , Успіх .
З Святом , Терпіння , Здоров,я усім, хто зараз боронить Україну .
То ви навчаєтесь працювати на старлінку , то бліндажі будуете , то на ФРВ дронах навчаєтесь і ось тобі несподіванка ......
......ви хочь не надумали новий закон с СЗЧ протестувати ?
Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:22
В Одесі зі вчора велика кількість туристів. Понеділок вихідний. Пивний фестиваль. Всіх запрошуємо святкування разом на березі чорного моря!
Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:45
Важный момент Камалы Харрис и послание надежды: основные выводы последнего вечера съезда Демократической партии -
Там есть и видео ее выступления, правда, возможно, не полное.
Что неприятно удивило - об Израиле и Палестине она упомянула, а Украину даже не вспомнила.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:47
Скільки часу треба щоб про Україну забули?
Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:56
Как только прекратятся бахи, то максимум три мес. и все СМИ будут устремлены на др. проблему в мире. Сравнение Хорватия и Албания сейчас, как развиваются и как их финансировали. Украина это будет Албания. Будут кидать нам денег, но как собакам косточки без мяса.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:59
куда пропал UA? помнится вы говорили что на рф мобилизуют только молодых. вот видос. старовато выглядит их молодёжь.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:04
следующие беспилотники ждут в славянске на кубане
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