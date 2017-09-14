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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9547954895499550

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 67
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 07:50

Пісня-звернення фронтовика до комбрига при звільненні з ЗСУ!

Дасть Бог, то цієї осені і я заспіваю... :D
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:16

Успіх

Вітаю , Успіх .
З Святом , Терпіння , Здоров,я усім, хто зараз боронить Україну .

То ви навчаєтесь працювати на старлінку , то бліндажі будуете , то на ФРВ дронах навчаєтесь і ось тобі несподіванка ......
......ви хочь не надумали новий закон с СЗЧ протестувати ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:22

  холява написав:Успіх

Вітаю , Успіх .
З Святом , Терпіння , Здоров,я усім, хто зараз боронить Україну .

То ви навчаєтесь працювати на старлінку , то бліндажі будуете , то на ФРВ дронах навчаєтесь і ось тобі несподіванка ......
......ви хочь не надумали новий закон с СЗЧ протестувати ?

В Одесі зі вчора велика кількість туристів. Понеділок вихідний. Пивний фестиваль. Всіх запрошуємо святкування разом на березі чорного моря!
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:47

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 08:53

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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:45

Важный момент Камалы Харрис и послание надежды: основные выводы последнего вечера съезда Демократической партии - https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/aug/23/kamala-harris-democratic-convention-key-takeaways
Там есть и видео ее выступления, правда, возможно, не полное.
Что неприятно удивило - об Израиле и Палестине она упомянула, а Украину даже не вспомнила.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:47

  ЛАД написав:Важный момент Камалы Харрис и послание надежды: основные выводы последнего вечера съезда Демократической партии - https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/aug/23/kamala-harris-democratic-convention-key-takeaways
Там есть и видео ее выступления, правда, возможно, не полное.
Что неприятно удивило - об Израиле и Палестине она упомянула, а Украину даже не вспомнила.


Скільки часу треба щоб про Україну забули?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:56

  sens написав:
  ЛАД написав:Важный момент Камалы Харрис и послание надежды: основные выводы последнего вечера съезда Демократической партии - https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/aug/23/kamala-harris-democratic-convention-key-takeaways
Там есть и видео ее выступления, правда, возможно, не полное.
Что неприятно удивило - об Израиле и Палестине она упомянула, а Украину даже не вспомнила.


Скільки часу треба щоб про Україну забули?
Как только прекратятся бахи, то максимум три мес. и все СМИ будут устремлены на др. проблему в мире. Сравнение Хорватия и Албания сейчас, как развиваются и как их финансировали. Украина это будет Албания. Будут кидать нам денег, но как собакам косточки без мяса.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 10:59

куда пропал UA? помнится вы говорили что на рф мобилизуют только молодых. вот видос. старовато выглядит их молодёжь.
https://t.me/in_factum/27548?single
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:04

следующие беспилотники ждут в славянске на кубане

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