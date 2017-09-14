RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9548954995509551

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 67
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:31

Не хочуть стріляти і йдуть з позицій». Україна втрачає території на сході, зокрема, через погану підготовку мобілізованих — Про це пише Associated Press у четвер, 22 серпня, з посиланням на інтерв'ю з українськими командирами і солдатами, які говорили на умовах анонімності.
https://apnews.com/article/russia-ukrai ... 2f79911b83
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24645
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:55

  ЛАД написав:Важный момент Камалы Харрис и послание надежды: основные выводы последнего вечера съезда Демократической партии - https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/aug/23/kamala-harris-democratic-convention-key-takeaways
Там есть и видео ее выступления, правда, возможно, не полное.
Что неприятно удивило - об Израиле и Палестине она упомянула, а Украину даже не вспомнила.

а знайдена метрика на Ямайці то каже, що вона не громадянка США
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36116
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2785 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 12:48

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24645
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Працівники ТЦК прийшли до суду визволяти свого шефа, якого затримала СБУ і у якого при обшуку вилучено 1,2 млн доларів

Згідно з інформацією з джерел Спеціальної комісії з питань протидії корупції, співробітники ТЦК 17 серпня приїхали для проведення протесту, щоб затягнути судовий розгляд.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3191
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 13:26

6 часов назад
Харрис обещает твердо стоять на стороне Украины
Вице-президент США Камала Харрис, которая этой ночью официально приняла номинацию в качестве кандидата на пост президента, заявила в своей речи на съезде Демократической партии, что в случае избрания будет продолжать поддержку Украины.

«Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — сказала она.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения России она помогала «мобилизовать глобальный ответ» для того, чтобы Украина смогла защититься от российской агрессии.

8 часов назад
«Я не работала на русских»: как украинцев наказывают за коллаборационизм
ООН заявляет, что Украина нарушает международное право в том, как она преследует обвиняемых в сотрудничестве с Россией.

С начала полномасштабной войны было вынесено около 1800 приговоров за коллаборационизм, включая и «разглашение военных секретов», и «оправдание вторжения в интернете».

Критики считают, что людей часто наказывают несправедливо – просто за то, что они продолжали жить под оккупацией.

Корреспондент Би-би-си в Украине Джеймс Уотерхаус посетил тюрьму на востоке страны, чтобы поговорить с осужденной за коллаборационизм.

https://www.bbc.com/russian/live/cerv3417007t
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29813
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:09

  ЛАД написав:Важный момент Камалы Харрис и послание надежды: основные выводы последнего вечера съезда Демократической партии - https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/aug/23/kamala-harris-democratic-convention-key-takeaways
Там есть и видео ее выступления, правда, возможно, не полное.
Что неприятно удивило - об Израиле и Палестине она упомянула, а Украину даже не вспомнила.

ЛАД, ну нельзя же так лажать вбросами )

Кандидат на пост президента США Харрис дала обещание насчет Украины
Такое обещание чиновница дала, когда объявляла, что принимает номинацию на пост лидера Штатов, сообщает "Голос Америки". "Как президент, я буду поддерживать Украину и наших партнеров по НАТО... Как главнокомандующая, я обеспечу, чтобы Америка имела самую сильную и смертоносную силу в мире", - сказала вице-президент.

Харрис официально приняла номинацию от Демократической партии в президенты в Чикаго во время выступления на национальном съезде этой политсилы.

Гарріс пообіцяла підтримувати Україну у разі перемоги на президентських виборах
Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла, що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах президента. З відповідною заявою вона виступила на національному з’їзді Демократичної партії, передає The Associated Press.
...
Водночас вона розкритикувала кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа за його слова про війну в Україні.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10142
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:20

  Успіх написав:
Та й аж через тиждень-півтора, на практику в поля/посадки будемо виїжджати :wink:

вчіться хоть тут добросовістно.
Будете весілля знімати. Чи передавати привіт молодятам от друзєй шанувальників,можно передавати гарячий привіт од колег по опасному бізнесу. :lol:
похорона теж можно знімати тіки в нас люди забобонні. Ви сподіваюсь християнин і не суєвєрний? Закордоном думаю умови взагалі будуть тепличні. Десь в ірландії таких спеціалістів нема.інша справа що тут роботи буде більше.)
Всього поняти і зазубрити не мож часу дуже мало, просіть іфу на флешку чи телефон ,любу. А що пригодиться, що нафіг не надо потом розберетесь.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1224
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9548954995509551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63946
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223829
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 710163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1849)
23.08.2024 14:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.