Не хочуть стріляти і йдуть з позицій». Україна втрачає території на сході, зокрема, через погану підготовку мобілізованих — Про це пише Associated Press у четвер, 22 серпня, з посиланням на інтерв'ю з українськими командирами і солдатами, які говорили на умовах анонімності. https://apnews.com/article/russia-ukrai ... 2f79911b83
6 часов назад Харрис обещает твердо стоять на стороне Украины Вице-президент США Камала Харрис, которая этой ночью официально приняла номинацию в качестве кандидата на пост президента, заявила в своей речи на съезде Демократической партии, что в случае избрания будет продолжать поддержку Украины.
«Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — сказала она.
По ее словам, после начала полномасштабного вторжения России она помогала «мобилизовать глобальный ответ» для того, чтобы Украина смогла защититься от российской агрессии.
8 часов назад «Я не работала на русских»: как украинцев наказывают за коллаборационизм ООН заявляет, что Украина нарушает международное право в том, как она преследует обвиняемых в сотрудничестве с Россией.
С начала полномасштабной войны было вынесено около 1800 приговоров за коллаборационизм, включая и «разглашение военных секретов», и «оправдание вторжения в интернете».
Критики считают, что людей часто наказывают несправедливо – просто за то, что они продолжали жить под оккупацией.
Корреспондент Би-би-си в Украине Джеймс Уотерхаус посетил тюрьму на востоке страны, чтобы поговорить с осужденной за коллаборационизм.
Такое обещание чиновница дала, когда объявляла, что принимает номинацию на пост лидера Штатов, сообщает "Голос Америки". "Как президент, я буду поддерживать Украину и наших партнеров по НАТО... Как главнокомандующая, я обеспечу, чтобы Америка имела самую сильную и смертоносную силу в мире", - сказала вице-президент.
Харрис официально приняла номинацию от Демократической партии в президенты в Чикаго во время выступления на национальном съезде этой политсилы.
Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла, що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах президента. З відповідною заявою вона виступила на національному з’їзді Демократичної партії, передає The Associated Press. ... Водночас вона розкритикувала кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа за його слова про війну в Україні.
Успіх написав: Та й аж через тиждень-півтора, на практику в поля/посадки будемо виїжджати
вчіться хоть тут добросовістно. Будете весілля знімати. Чи передавати привіт молодятам от друзєй шанувальників,можно передавати гарячий привіт од колег по опасному бізнесу. похорона теж можно знімати тіки в нас люди забобонні. Ви сподіваюсь християнин і не суєвєрний? Закордоном думаю умови взагалі будуть тепличні. Десь в ірландії таких спеціалістів нема.інша справа що тут роботи буде більше.) Всього поняти і зазубрити не мож часу дуже мало, просіть іфу на флешку чи телефон ,любу. А що пригодиться, що нафіг не надо потом розберетесь.