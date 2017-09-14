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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9549955095519552>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 67
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:31

Не хочуть стріляти і йдуть з позицій». Україна втрачає території на сході, зокрема, через погану підготовку мобілізованих — Про це пише Associated Press у четвер, 22 серпня, з посиланням на інтерв'ю з українськими командирами і солдатами, які говорили на умовах анонімності.
https://apnews.com/article/russia-ukrai ... 2f79911b83
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:55

  ЛАД написав:Важный момент Камалы Харрис и послание надежды: основные выводы последнего вечера съезда Демократической партии - https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/aug/23/kamala-harris-democratic-convention-key-takeaways
Там есть и видео ее выступления, правда, возможно, не полное.
Что неприятно удивило - об Израиле и Палестине она упомянула, а Украину даже не вспомнила.

а знайдена метрика на Ямайці то каже, що вона не громадянка США
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 12:48

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Працівники ТЦК прийшли до суду визволяти свого шефа, якого затримала СБУ і у якого при обшуку вилучено 1,2 млн доларів

Згідно з інформацією з джерел Спеціальної комісії з питань протидії корупції, співробітники ТЦК 17 серпня приїхали для проведення протесту, щоб затягнути судовий розгляд.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 13:26

6 часов назад
Харрис обещает твердо стоять на стороне Украины
Вице-президент США Камала Харрис, которая этой ночью официально приняла номинацию в качестве кандидата на пост президента, заявила в своей речи на съезде Демократической партии, что в случае избрания будет продолжать поддержку Украины.

«Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — сказала она.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения России она помогала «мобилизовать глобальный ответ» для того, чтобы Украина смогла защититься от российской агрессии.

8 часов назад
«Я не работала на русских»: как украинцев наказывают за коллаборационизм
ООН заявляет, что Украина нарушает международное право в том, как она преследует обвиняемых в сотрудничестве с Россией.

С начала полномасштабной войны было вынесено около 1800 приговоров за коллаборационизм, включая и «разглашение военных секретов», и «оправдание вторжения в интернете».

Критики считают, что людей часто наказывают несправедливо – просто за то, что они продолжали жить под оккупацией.

Корреспондент Би-би-си в Украине Джеймс Уотерхаус посетил тюрьму на востоке страны, чтобы поговорить с осужденной за коллаборационизм.

https://www.bbc.com/russian/live/cerv3417007t
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:09

  ЛАД написав:Важный момент Камалы Харрис и послание надежды: основные выводы последнего вечера съезда Демократической партии - https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/aug/23/kamala-harris-democratic-convention-key-takeaways
Там есть и видео ее выступления, правда, возможно, не полное.
Что неприятно удивило - об Израиле и Палестине она упомянула, а Украину даже не вспомнила.

ЛАД, ну нельзя же так лажать вбросами )

Кандидат на пост президента США Харрис дала обещание насчет Украины
Такое обещание чиновница дала, когда объявляла, что принимает номинацию на пост лидера Штатов, сообщает "Голос Америки". "Как президент, я буду поддерживать Украину и наших партнеров по НАТО... Как главнокомандующая, я обеспечу, чтобы Америка имела самую сильную и смертоносную силу в мире", - сказала вице-президент.

Харрис официально приняла номинацию от Демократической партии в президенты в Чикаго во время выступления на национальном съезде этой политсилы.

Гарріс пообіцяла підтримувати Україну у разі перемоги на президентських виборах
Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла, що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах президента. З відповідною заявою вона виступила на національному з’їзді Демократичної партії, передає The Associated Press.
...
Водночас вона розкритикувала кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа за його слова про війну в Україні.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:20

  Успіх написав:
Та й аж через тиждень-півтора, на практику в поля/посадки будемо виїжджати :wink:

вчіться хоть тут добросовістно.
Будете весілля знімати. Чи передавати привіт молодятам от друзєй шанувальників,можно передавати гарячий привіт од колег по опасному бізнесу. :lol:
похорона теж можно знімати тіки в нас люди забобонні. Ви сподіваюсь християнин і не суєвєрний? Закордоном думаю умови взагалі будуть тепличні. Десь в ірландії таких спеціалістів нема.інша справа що тут роботи буде більше.)
Всього поняти і зазубрити не мож часу дуже мало, просіть іфу на флешку чи телефон ,любу. А що пригодиться, що нафіг не надо потом розберетесь.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:43

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:55

‼Третина населення України живе за межею бідності, — дані Світового банку.

Згідно соцопитування Центру Разумкова, кожен третій українець у 2024 році вважає себе бідним. Тих, кого задовільняє власний дохід, нині лише 14%.

Рівень безробіття за час повномасштабного вторгнення зріс майже удвічі: у 2021 році показник сягав 9,8%, у 2022 році — аж ~21% а наприкінці 2023 року вже ~18%.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 15:06

  vitaliiangel написав:
‼Третина населення України живе за межею бідності, — дані Світового банку.

Згідно соцопитування Центру Разумкова, кожен третій українець у 2024 році вважає себе бідним. Тих, кого задовільняє власний дохід, нині лише 14%.

Рівень безробіття за час повномасштабного вторгнення зріс майже удвічі: у 2021 році показник сягав 9,8%, у 2022 році — аж ~21% а наприкінці 2023 року вже ~18%.



У мужчин деревни Вилларибо длина члена 15 см, а в Виллабаджо - 25 см. Потому что в Вилларибо делали замеры, а в Виллабаджо проводили опрос.

Я ось теж вважаю себе бідним ...
pesikot
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  #<1 ... 9549955095519552>
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