21 серпня 2024 року набула чинності урядова постанова, видана урядом Віктора Орбана наприкінці червня, яка суттєво обмежує допомогу українським біженцям. Згідно з постановою, державне фінансування на проживання в пунктах тимчасового розміщення отримуватимуть лише біженці з України, які, як зазначено в постанові, походять із "зон бойових дій: адміністративно-територіальних одиниць України, що безпосередньо постраждали від воєнних дій". Вирішальним фактором тут є поточна українська адреса реєстрації відповідної особи. https://www.dw.com/uk/ak-urad-ugorsini- ... l-3816-xml
Ukrainian написав:Згідно з постановою, державне фінансування на проживання в пунктах тимчасового розміщення отримуватимуть лише біженці з України, які, як зазначено в постанові, походять із "зон бойових дій