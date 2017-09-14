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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9549955095519552

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 67
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 15:07

  vitaliiangel написав:куда пропал UA? помнится вы говорили что на рф мобилизуют только молодых. вот видос. старовато выглядит их молодёжь.
https://t.me/in_factum/27548?single

Около (за) 40 только последнему. И то он морду от боли кривит.
На войне люди выглядят сильно старее своего био возраста.
Но все москали в видео крепкие кабанчики.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 15:58

  sens написав:
  Бетон написав:Працівники ТЦК прийшли до суду визволяти свого шефа, якого затримала СБУ і у якого при обшуку вилучено 1,2 млн доларів

Згідно з інформацією з джерел Спеціальної комісії з питань протидії корупції, співробітники ТЦК 17 серпня приїхали для проведення протесту, щоб затягнути судовий розгляд.

Якщо не зібрали 600 тис уо ,то можна було не збиратися.

Тю, хай скоренько об'яву дають- потрібні бажаючі на виїзд.
Гадаю за день зДеруть.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 15:58

21 серпня 2024 року набула чинності урядова постанова, видана урядом Віктора Орбана наприкінці червня, яка суттєво обмежує допомогу українським біженцям. Згідно з постановою, державне фінансування на проживання в пунктах тимчасового розміщення отримуватимуть лише біженці з України, які, як зазначено в постанові, походять із "зон бойових дій: адміністративно-територіальних одиниць України, що безпосередньо постраждали від воєнних дій". Вирішальним фактором тут є поточна українська адреса реєстрації відповідної особи.
https://www.dw.com/uk/ak-urad-ugorsini- ... l-3816-xml
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 16:03

  Water написав:Я то думаю, шож ти на самокаті мотаєшся, а ти, бідненька, ще й сісти не можеш.
ты ублюдок с уголовным юмором.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 16:04

  Ukrainian написав:Згідно з постановою, державне фінансування на проживання в пунктах тимчасового розміщення отримуватимуть лише біженці з України, які, як зазначено в постанові, походять із "зон бойових дій

Та цигані переїдуть ще десь.
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