Додано: П'ят 23 сер, 2024 17:11

"Саме від того, як ця кампанія буде завершена, які там кінцеві цілі стоять.Тому що те, що відбувається зараз, - це, безумовно, успіх і плюс для нас. Але все це рівно до того моменту, поки ми не вирішимо, як ми будемо її закінчувати. Чи ми там будемо утримуватись, чи ми будемо далі просуватися? Від цього насправді все залежить. І від того, як буде далі просуватися [наступ], насправді і буде [зрозуміло] основний ефект, і оцінку можна буде дати тому, що відбувається в Курській області", - сказав Жорін.За його словами, на цей момент наступ на Курщині майже ніяк не вплинув на ділянки фронту в Україні. Ті сили ворога, які тут були, тут і залишилися, тому, відповідно, напруга нікуди не поділася, не змінилася. Але наступ на Курщині вплинув на морально-психологічний стан всієї країни."Причому в деяких випадках навіть затьмарив сприйняття того, що відбувається. [Вплинув] і на військових, на багатьох - безумовно, позитивно в морально-психологічному сенсі", - заявив екскомандир Азову.Він зауважив, що в перші дні операції ще можна було говорити про те, що трохи зменшилась кількість авіації, КАБів, але на сьогодні абсолютно жодного впливу на жодну з ділянок фронту вона не має."Це, дійсно, історична операція і однозначно, в будь-якому випадку, вона увійде в історію. Але більше, мабуть, навіть політичні наслідки вона має. Проте практичних… На жодну з ділянок вона майже не вплинула", - сказав Жорін.Питання лише в тому навіщо він це сказав? Да ще й саме отаке.Отже ж Жорін чудово розуміє, що він не хфорумчанин з гілки ..., де менш сотні учасників патякають язиками (обмінються думками)). Що всі його заяви тиражуються ЗМІ.___________________________________Дві гарні новини:1. Завдяки зниженню споживання, виходу з ремонту атомного енергоблока та активній роботі сонячної генерації Україна із 25 серпня планує відновити експорт електроенергії.2. Наголошується, що конгресмени Роб Віттман, від республіканської партії, та демократ Девід Трон входять до комітету Палати представників США зі збройних сил, яка контролює процеси надання зброї та сприяє тому, щоб воєнна допомога вчасно надходила в Україну.