Ukrainian написав:21 серпня 2024 року набула чинності урядова постанова, видана урядом Віктора Орбана наприкінці червня, яка суттєво обмежує допомогу українським біженцям. Згідно з постановою, державне фінансування на проживання в пунктах тимчасового розміщення отримуватимуть лише біженці з України, які, як зазначено в постанові, походять із "зон бойових дій: адміністративно-територіальних одиниць України, що безпосередньо постраждали від воєнних дій". Вирішальним фактором тут є поточна українська адреса реєстрації відповідної особи. https://www.dw.com/uk/ak-urad-ugorsini- ... l-3816-xml
Отмечается, что Русская православная церковь в Чехии является филиалом Московского патриархата, возглавляемого патриархом Кириллом. Ранее чешское правительство уже ввело санкции в отношении него из-за его публичной поддержки войны России в Украине.
Недавно чешские власти также выслали из страны российского православного священнослужителя Николая Лищенко, которого обвинили в создании структур влияния в поддержку интересов России. ... В частности отмечается, что Русскую Православную Церковь и номинально независимую Православную Церковь в Чешских землях могут лишить регистрации, если подтвердится, что они нарушают законы.
"Свободой религии и ассоциаций нельзя злоупотреблять для незаконного влияния враждебного иностранного государства", - сказал председатель комитета Павел Фишер.
ВЕРХОВНА РАДА ПІДТРИМАЛА ЗБІЛЬШЕННЯ ШТРАФІВ ЗА НЕПОВАГУ ДО СУДУ ДО 6800 ГРН, ЗА НЕЯВКУ ДО СУДУ – ДО 12 ТИСЯЧ ГРН
Штрафи за неповагу до суду будуть підвищені. Відповідний законопроєкт 11387 про внесення змін до КУпАП, ККУ та КПК щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом, 22 серпня Верховна Рада прийняла за основу.
⚖️ Так, у статті 185-3 КУпАП, яка передбачає відповідальність за прояв неповаги до суду або КСУ, підвищуються штрафи. Неповагою можна визнати, зокрема злісне ухилення від явки до суду.
💰 За прояв неповаги до суду будуть штрафувати до 3400 грн, за повторне порушення – 6800 грн. За неповагу до КСУ зможуть оштрафувати до 6800 грн.
Змінюються і розміри грошових стягнень за неприбуття на виклик у ст. 139 КПК.
🏢 Так, якщо підозрюванй, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичноі особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення.
🚓 Так, у разі неприбуття на виклик слідчого такі особи мають сплатити до 3028 грн (за чинним КПК – до 1514 грн у 2024 році), а у разі неприбуття на виклик судді – до 12 112 грн (наразі – до 6056 грн).
По большому счету, мы стоим сейчас на развилке. И не в контексте войны, а в контексте послевоенной битвы за цивилизацию и состояние нормальности. Поэтому, или статус прокси, острия, с акцентом на депопуляцию, деиндустриализацию, ЧВК, воюющие по всему земному шару, от Африки до Азии и полями конопли. Амортизация прежнего демографического потенциала, а также систем энергетики и критической инфраструктуры почти в ноль. Отмена географии, страна-тупик. Плюс тотальный легалайз всего и вся в остатках мегаполисов, которые будут превращаться в концентрацию дезориентированного маргинализированного населения (смесь Восточно-Евпопейской Патайи и Сирии одновременно).
Или возвращение к нормальности: репатриация населения, новая индустриализация и сопутствующая ей реанимация спроса на науку, образование, инновации, знания и компетенции. Свободные, чартерные города с качественным жизненным пространством и раскованной энергией ее жителей. Восстановление географической транзитивности, страна-мост, страна-хаб. В общем, аналог Восточно-европейской Южной Кореи. И самое опасное, что среднего варианта уже нет. https://t.me/Analityka_Kush/2015
Нема ніякої розвилки. Все вже чітко визначено і видно по діях. Фортеця ... Тільки оцей Кущ намалював чомусь найгірший її формат. Скоріше за все буде щось посередині. Треба ж бути оптимістом. Формат ПівдКореї теж колись буде. Тільки папізже.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проситиме Міністерство оборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неприпустимість ситуацій, коли водіїв знімають з рейсових автобусів. Про це прем'єр заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу. «Неприпустима ситуація, коли їде рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоби такі речі не повторювалися», - сказав він. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... stimo.html
Коли ситуація неприпустима, то не просять роз'яснювати. А прямо забороняють. Якщо ситуація неприпустима.
"Саме від того, як ця кампанія буде завершена, які там кінцеві цілі стоять.Тому що те, що відбувається зараз, - це, безумовно, успіх і плюс для нас. Але все це рівно до того моменту, поки ми не вирішимо, як ми будемо її закінчувати. Чи ми там будемо утримуватись, чи ми будемо далі просуватися? Від цього насправді все залежить. І від того, як буде далі просуватися [наступ], насправді і буде [зрозуміло] основний ефект, і оцінку можна буде дати тому, що відбувається в Курській області", - сказав Жорін. За його словами, на цей момент наступ на Курщині майже ніяк не вплинув на ділянки фронту в Україні. Ті сили ворога, які тут були, тут і залишилися, тому, відповідно, напруга нікуди не поділася, не змінилася. Але наступ на Курщині вплинув на морально-психологічний стан всієї країни. "Причому в деяких випадках навіть затьмарив сприйняття того, що відбувається. [Вплинув] і на військових, на багатьох - безумовно, позитивно в морально-психологічному сенсі", - заявив екскомандир Азову. Він зауважив, що в перші дні операції ще можна було говорити про те, що трохи зменшилась кількість авіації, КАБів, але на сьогодні абсолютно жодного впливу на жодну з ділянок фронту вона не має. "Це, дійсно, історична операція і однозначно, в будь-якому випадку, вона увійде в історію. Але більше, мабуть, навіть політичні наслідки вона має. Проте практичних… На жодну з ділянок вона майже не вплинула", - сказав Жорін. https://www.unian.ua/war/kurska-operaci ... 35570.html
Питання лише в тому навіщо він це сказав? Да ще й саме отаке. Отже ж Жорін чудово розуміє, що він не хфорумчанин з гілки ..., де менш сотні учасників патякають язиками (обмінються думками)). Що всі його заяви тиражуються ЗМІ. ___________________________________ Дві гарні новини: 1. Завдяки зниженню споживання, виходу з ремонту атомного енергоблока та активній роботі сонячної генерації Україна із 25 серпня планує відновити експорт електроенергії. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ergii.html 2. Наголошується, що конгресмени Роб Віттман, від республіканської партії, та демократ Девід Трон входять до комітету Палати представників США зі збройних сил, яка контролює процеси надання зброї та сприяє тому, щоб воєнна допомога вчасно надходила в Україну. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ktori.html https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... nikiv.html