RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9549955095519552>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 68
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:19

  detroytred написав:Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проситиме Міністерство оборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неприпустимість ситуацій, коли водіїв знімають з рейсових автобусів.
Про це прем'єр заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.
«Неприпустима ситуація, коли їде рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоби такі речі не повторювалися», - сказав він.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... stimo.html

Коли ситуація неприпустима, то не просять роз'яснювати. А прямо забороняють.
Якщо ситуація неприпустима.

Секретарка Рената просить, а не вимагає...
UA
 
Повідомлень: 8633
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 2261 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:25

  ЛАД написав:
  detroytred написав:По большому счету, мы стоим сейчас на развилке.
...............
https://t.me/Analityka_Kush/2015

Нема ніякої розвилки.
Все вже чітко визначено і видно по діях. Фортеця ...
Тільки оцей Кущ намалював чомусь найгірший її формат.
Скоріше за все буде щось посередині. Треба ж бути оптимістом.
Формат ПівдКореї теж колись буде. Тільки папізже.

Я не настолько мрачно настроен.
Хотя более вероятен 1-й вариант (думаю, всё же в более мягкой форме, чем нарисовал Кущ), но не исключаю и второй. К сожалению, это будет зависеть не от нас, а от намерений Запада. Так же, как сейчас в значительной мере от них зависят наши возможности в войне.

ЛАД, ты ещё за Камала Харрис не принёс извинения своих вбросов
Не нервничай опять )

Как бы вам, любителям России, не хотелось Корейского варианта - его не будет
И причина этому - Путин. Его этот вариант не устраивает

Он уже живёт в своем мире, как и ты ЛАД
А реальность вы понять не в состоянии
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 23 сер, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10141
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:25

  pesikot написав:Вже цього достатньо, щоб показати на весь світ, що Росія - не наддержава, не імперія, місцями навіть не держава

Країни, так званого, глобального Півдня все це побачили

І тільки, наші корисні хом"ячки топлять за Росію

Не тупи.
Взяття Авдіївки роками, марш пригожина і т.д. - "Вже цього достатньо, щоб показати на весь світ, що Росія - не наддержава, не імперія, місцями навіть не держава
Країни, так званого, глобального Півдня все це побачили".

Не бреши.
Не чув хто такий офіцер ЗСУ Глущенко, але Жорін апріорі не може "топити за Росію".

Не підмінюй предмет.
Мова в обох була не стосовно оркостану, а стосовно України.

Ітого: факт -- ти побудував свою рефлексію на дурниці, брехні та підміні предмету.
Почни вже нарешті або рефлексити нормально, а краще спробуй свою думку формувати хоч трохи об'єктивно.
detroytred
 
Повідомлень: 29961
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:27

А что там Индийский король передал послания от пуйла? Или приехал борща похавал и уехал?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8176
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:28

Вчора був баристою, а завтра вже радіо-технік))

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Та й аж через тиждень-півтора, на практику в поля/посадки будемо виїжджати :wink:

вчіться хоть тут добросовістно.
Будете весілля знімати. Чи передавати привіт молодятам от друзєй шанувальників,можно передавати гарячий привіт од колег по опасному бізнесу. :lol:
похорона теж можно знімати тіки в нас люди забобонні. Ви сподіваюсь християнин і не суєвєрний? Закордоном думаю умови взагалі будуть тепличні. Десь в ірландії таких спеціалістів нема.інша справа що тут роботи буде більше.)
Всього поняти і зазубрити не мож часу дуже мало, просіть іфу на флешку чи телефон ,любу. А що пригодиться, що нафіг не надо потом розберетесь.
Та тут на телефон скидають кучу інфи🙃 хоч і так голова квадратна від тих лекцій і симуляторів🙃
Але я вже сьогодні на симуляторі нарешті вклався в норматив(декілька разів)👀 - тож по обіді вже пішов практикуватись на малесенькі fpv(там навколо пропеллерів є кільця)

п.с.
Флай, я так і не зрозумів, чому і цю військову професію ти для себе відкидаєш?
Ти ж, наче, ай-тішнік? А тут майже все пересікається з налагодженням/під'єднанням/прошивками і т.д., і т.п....

Іншими словами - "якої тобі ще військової професії не вистачає?"© :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6758
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 940 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:29

  jump написав:.........
Офіцер ЗСУ Дмитро Глущенко прямо стверджує, що українська влада придумала цей план через "ж***у на фронті і в економіці".
......................
Водночас військовий вітає принцип перенесення війни на територію ворога.

"Нехай вони рівняють "Градами" і артилерією свої міста. Підготовка в умовах секретності та організація тактики зроблена на вищому рівні. Туман війни зберігається на рівні бойових планів, що є правильним рішенням", — констатував Глущенко.
https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/664622- ... eobhidnist

Пан Глущенко очень непоследователен.
Рассказывает, что везде жопа и просто власти "ради лайков" захотелось "щось відчебучити" и тут же "вітає принцип перенесення війни на територію ворога. Нехай вони рівняють "Градами" і артилерією свої міста. Підготовка ... зроблена на вищому рівні."
Похоже на поведение некоторых персонажей на нашем форуме - с одной стороны, хочется облаять "владу", а с другой, невозможно не признать успешность операции.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29817
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:35

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Та й аж через тиждень-півтора, на практику в поля/посадки будемо виїжджати :wink:

вчіться хоть тут добросовістно.
Будете весілля знімати. Чи передавати привіт молодятам от друзєй шанувальників,можно передавати гарячий привіт од колег по опасному бізнесу. :lol:
похорона теж можно знімати тіки в нас люди забобонні. Ви сподіваюсь християнин і не суєвєрний? Закордоном думаю умови взагалі будуть тепличні. Десь в ірландії таких спеціалістів нема.інша справа що тут роботи буде більше.)
Всього поняти і зазубрити не мож часу дуже мало, просіть іфу на флешку чи телефон ,любу. А що пригодиться, що нафіг не надо потом розберетесь.
Та тут на телефон скидають кучу інфи🙃 хоч і так голова квадратна від тих лекцій і симуляторів🙃
Але я вже сьогодні на симуляторі нарешті вклався в норматив(декілька разів)👀 - тож по обіді вже пішов практикуватись на малесенькі fpv(там навколо пропеллерів є кільця)

п.с.
Флай, я так і не зрозумів, чому і цю військову професію ти для себе відкидаєш?
Ти ж, наче, ай-тішнік? А тут майже все пересікається з налагодженням/під'єднанням/прошивками і т.д., і т.п....

Іншими словами - "якої тобі ще військової професії не вистачає?"© :mrgreen:

Айтішника і тебе порівнювати не доречно, неможливо також порівнювати юриста з Інфоксводоканал та Ростислава Кравця. Підказка - різні гонорари.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17469
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:36

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:По большому счету, мы стоим сейчас на развилке.
...............
https://t.me/Analityka_Kush/2015

Нема ніякої розвилки.
Все вже чітко визначено і видно по діях. Фортеця ...
Тільки оцей Кущ намалював чомусь найгірший її формат.
Скоріше за все буде щось посередині. Треба ж бути оптимістом.
Формат ПівдКореї теж колись буде. Тільки папізже.

Я не настолько мрачно настроен.
Хотя более вероятен 1-й вариант (думаю, всё же в более мягкой форме, чем нарисовал Кущ), но не исключаю и второй. К сожалению, это будет зависеть не от нас, а от намерений Запада. Так же, как сейчас в значительной мере от них зависят наши возможности в войне.

ЛАД, ты ещё за Камала Харрис не принёс извинения своих вбросов
Не нервничай опять )

Как бы вам, любителям России, не хотелось Корейского варианта - его не будет
И причина этому - Путин. Его этот вариант не устраивает

Он уже живёт в своем мире, как и ты ЛАД
А реальность вы понять не в состоянии

Реальністю треба навчитись оперувати тобі. Бо поки ти, як пуйло отой рефлексиш.

Якщо ти хотів спростувати ЛАДа, то треба було знайти і показати де в отому посиланні від нього були слова Харріс.
Тим паче, що ЛАД сам же вказав *Там есть и видео ее выступления, правда, возможно, не полное.*
А потім сам же додав, що
*6 часов назад
Харрис обещает твердо стоять на стороне Украины
Вице-президент США Камала Харрис, которая этой ночью официально приняла номинацию в качестве кандидата на пост президента, заявила в своей речи на съезде Демократической партии, что в случае избрания будет продолжать поддержку Украины.
«Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — сказала она.
По ее словам, после начала полномасштабного вторжения России она помогала «мобилизовать глобальный ответ» для того, чтобы Украина смогла защититься от российской агрессии.*
Пт 23 авг, 2024 12:26


Ти ж вистрибнув стосовно вбросу в Пт 23 авг, 2024 13:09.
Після доповнення самого ЛАДа.
Ну це ж факти.
Ось вони на цих сторінках, дві назад сторінки.
Будь-який може перевірити.

Песікот, не можна бути таким брехуном....
detroytred
 
Повідомлень: 29961
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:40

  detroytred написав:.........
Ітого: факт -- ти побудував свою рефлексію на дурниці, брехні та підміні предмету.
Почни вже нарешті або рефлексити нормально, а краще спробуй свою думку формувати хоч трохи об'єктивно.

Он иначе не умеет.
"Думок" у него нет. Единственное, что он умеет, это искать "5 колонну" и "разоблачать врагов" на форуме. Ему бы на 90 лет назад, вот бы он развернулся.
Я Вам уже советовал отправить его в чс, но Вы почему-то не хотите. Ничего толкового Вы у него не прочитаете. Кроме брызгания слюной.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29817
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:47

Вчора був трактористом, а завтра вже маєш стати хірургом!))

  sens написав:порівнювати не доречно
При чім тут гонорар?

Я кажу про сумісництво професій!

Є ж різниця - посадити за кермо, щоб керувати автобусом водія легкової машини і посадити за кермо автобуса швеця, чи кравця, чи пекаря, чи бариста - які ніколи не здавали на права/ніколи не керували транспортним засобом!? :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6758
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 940 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
  #<1 ... 9549955095519552>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63977
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223893
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 710231
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1333)
23.08.2024 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.