detroytred написав:Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проситиме Міністерство оборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неприпустимість ситуацій, коли водіїв знімають з рейсових автобусів. Про це прем'єр заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу. «Неприпустима ситуація, коли їде рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоби такі речі не повторювалися», - сказав він. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... stimo.html
Коли ситуація неприпустима, то не просять роз'яснювати. А прямо забороняють. Якщо ситуація неприпустима.
Нема ніякої розвилки. Все вже чітко визначено і видно по діях. Фортеця ... Тільки оцей Кущ намалював чомусь найгірший її формат. Скоріше за все буде щось посередині. Треба ж бути оптимістом. Формат ПівдКореї теж колись буде. Тільки папізже.
Я не настолько мрачно настроен. Хотя более вероятен 1-й вариант (думаю, всё же в более мягкой форме, чем нарисовал Кущ), но не исключаю и второй. К сожалению, это будет зависеть не от нас, а от намерений Запада. Так же, как сейчас в значительной мере от них зависят наши возможности в войне.
ЛАД, ты ещё за Камала Харрис не принёс извинения своих вбросов Не нервничай опять )
Как бы вам, любителям России, не хотелось Корейского варианта - его не будет И причина этому - Путин. Его этот вариант не устраивает
Он уже живёт в своем мире, как и ты ЛАД А реальность вы понять не в состоянии
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 23 сер, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Вже цього достатньо, щоб показати на весь світ, що Росія - не наддержава, не імперія, місцями навіть не держава
Країни, так званого, глобального Півдня все це побачили
І тільки, наші корисні хом"ячки топлять за Росію
Не тупи. Взяття Авдіївки роками, марш пригожина і т.д. - "Вже цього достатньо, щоб показати на весь світ, що Росія - не наддержава, не імперія, місцями навіть не держава Країни, так званого, глобального Півдня все це побачили".
Не бреши. Не чув хто такий офіцер ЗСУ Глущенко, але Жорін апріорі не може "топити за Росію".
Не підмінюй предмет. Мова в обох була не стосовно оркостану, а стосовно України.
Ітого: факт -- ти побудував свою рефлексію на дурниці, брехні та підміні предмету. Почни вже нарешті або рефлексити нормально, а краще спробуй свою думку формувати хоч трохи об'єктивно.
Успіх написав: Та й аж через тиждень-півтора, на практику в поля/посадки будемо виїжджати
вчіться хоть тут добросовістно. Будете весілля знімати. Чи передавати привіт молодятам от друзєй шанувальників,можно передавати гарячий привіт од колег по опасному бізнесу. похорона теж можно знімати тіки в нас люди забобонні. Ви сподіваюсь християнин і не суєвєрний? Закордоном думаю умови взагалі будуть тепличні. Десь в ірландії таких спеціалістів нема.інша справа що тут роботи буде більше.) Всього поняти і зазубрити не мож часу дуже мало, просіть іфу на флешку чи телефон ,любу. А що пригодиться, що нафіг не надо потом розберетесь.
Та тут на телефон скидають кучу інфи🙃 хоч і так голова квадратна від тих лекцій і симуляторів🙃 Але я вже сьогодні на симуляторі нарешті вклався в норматив(декілька разів)👀 - тож по обіді вже пішов практикуватись на малесенькі fpv(там навколо пропеллерів є кільця)
п.с. Флай, я так і не зрозумів, чому і цю військову професію ти для себе відкидаєш? Ти ж, наче, ай-тішнік? А тут майже все пересікається з налагодженням/під'єднанням/прошивками і т.д., і т.п....
jump написав:......... Офіцер ЗСУ Дмитро Глущенко прямо стверджує, що українська влада придумала цей план через "ж***у на фронті і в економіці". ...................... Водночас військовий вітає принцип перенесення війни на територію ворога.
"Нехай вони рівняють "Градами" і артилерією свої міста. Підготовка в умовах секретності та організація тактики зроблена на вищому рівні. Туман війни зберігається на рівні бойових планів, що є правильним рішенням", — констатував Глущенко. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/664622- ... eobhidnist
Пан Глущенко очень непоследователен. Рассказывает, что везде жопа и просто власти "ради лайков" захотелось "щось відчебучити" и тут же "вітає принцип перенесення війни на територію ворога. Нехай вони рівняють "Градами" і артилерією свої міста. Підготовка ... зроблена на вищому рівні." Похоже на поведение некоторых персонажей на нашем форуме - с одной стороны, хочется облаять "владу", а с другой, невозможно не признать успешность операции.
Успіх написав: Та й аж через тиждень-півтора, на практику в поля/посадки будемо виїжджати
вчіться хоть тут добросовістно. Будете весілля знімати. Чи передавати привіт молодятам от друзєй шанувальників,можно передавати гарячий привіт од колег по опасному бізнесу. похорона теж можно знімати тіки в нас люди забобонні. Ви сподіваюсь християнин і не суєвєрний? Закордоном думаю умови взагалі будуть тепличні. Десь в ірландії таких спеціалістів нема.інша справа що тут роботи буде більше.) Всього поняти і зазубрити не мож часу дуже мало, просіть іфу на флешку чи телефон ,любу. А що пригодиться, що нафіг не надо потом розберетесь.
Та тут на телефон скидають кучу інфи🙃 хоч і так голова квадратна від тих лекцій і симуляторів🙃 Але я вже сьогодні на симуляторі нарешті вклався в норматив(декілька разів)👀 - тож по обіді вже пішов практикуватись на малесенькі fpv(там навколо пропеллерів є кільця)
п.с. Флай, я так і не зрозумів, чому і цю військову професію ти для себе відкидаєш? Ти ж, наче, ай-тішнік? А тут майже все пересікається з налагодженням/під'єднанням/прошивками і т.д., і т.п....
Нема ніякої розвилки. Все вже чітко визначено і видно по діях. Фортеця ... Тільки оцей Кущ намалював чомусь найгірший її формат. Скоріше за все буде щось посередині. Треба ж бути оптимістом. Формат ПівдКореї теж колись буде. Тільки папізже.
Я не настолько мрачно настроен. Хотя более вероятен 1-й вариант (думаю, всё же в более мягкой форме, чем нарисовал Кущ), но не исключаю и второй. К сожалению, это будет зависеть не от нас, а от намерений Запада. Так же, как сейчас в значительной мере от них зависят наши возможности в войне.
ЛАД, ты ещё за Камала Харрис не принёс извинения своих вбросов Не нервничай опять )
Как бы вам, любителям России, не хотелось Корейского варианта - его не будет И причина этому - Путин. Его этот вариант не устраивает
Он уже живёт в своем мире, как и ты ЛАД А реальность вы понять не в состоянии
Реальністю треба навчитись оперувати тобі. Бо поки ти, як пуйло отой рефлексиш.
Якщо ти хотів спростувати ЛАДа, то треба було знайти і показати де в отому посиланні від нього були слова Харріс. Тим паче, що ЛАД сам же вказав *Там есть и видео ее выступления, правда, возможно, не полное.* А потім сам же додав, що *6 часов назад Харрис обещает твердо стоять на стороне Украины Вице-президент США Камала Харрис, которая этой ночью официально приняла номинацию в качестве кандидата на пост президента, заявила в своей речи на съезде Демократической партии, что в случае избрания будет продолжать поддержку Украины. «Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — сказала она. По ее словам, после начала полномасштабного вторжения России она помогала «мобилизовать глобальный ответ» для того, чтобы Украина смогла защититься от российской агрессии.* Пт 23 авг, 2024 12:26
Ти ж вистрибнув стосовно вбросу в Пт 23 авг, 2024 13:09. Після доповнення самого ЛАДа. Ну це ж факти. Ось вони на цих сторінках, дві назад сторінки. Будь-який може перевірити.
detroytred написав:......... Ітого: факт -- ти побудував свою рефлексію на дурниці, брехні та підміні предмету. Почни вже нарешті або рефлексити нормально, а краще спробуй свою думку формувати хоч трохи об'єктивно.
Он иначе не умеет. "Думок" у него нет. Единственное, что он умеет, это искать "5 колонну" и "разоблачать врагов" на форуме. Ему бы на 90 лет назад, вот бы он развернулся. Я Вам уже советовал отправить его в чс, но Вы почему-то не хотите. Ничего толкового Вы у него не прочитаете. Кроме брызгания слюной.
Є ж різниця - посадити за кермо, щоб керувати автобусом водія легкової машини і посадити за кермо автобуса швеця, чи кравця, чи пекаря, чи бариста - які ніколи не здавали на права/ніколи не керували транспортним засобом!?