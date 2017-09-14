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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9549955095519552

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 68
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:51

ЧИКАГО (AP) — Президент Джо Байден в понедельник совершил свой первый полет на борту современного вертолета VH-92A, который используется в качестве вертолета морской пехоты номер один после многих лет задержек программы по замене стареющих самолетов, на которых летают президент и вице-президент.
..........
Это стало важной вехой в двадцатилетнем процессе замены вертолетов времен войны во Вьетнаме, которые использовались для перевозки президентов в некоторых случаях с 1970-х годов.
........
Marine Helicopter Squadron One, которая эксплуатирует самолет, уже несколько лет использует вертолеты VH-92 в регулярной эксплуатации, включая испытательные полеты вокруг Вашингтона, округ Колумбия, а также для перевозки персонала и охраны Белого дома. Последний вертолет VH-92A был доставлен в начале этого месяца, предоставив Корпусу морской пехоты США 21 рабочий самолет и два для испытаний. Общая стоимость программы для 23 самолетов составила около 5 миллиардов долларов.

Новые вертолеты созданы на базе серийно выпускаемого Sikorsky S-92, они больше и имеют большую дальность полета, чем старые модели VH-3D и VH-60N

https://apnews.com/article/biden-presidential-helicopter-convention-marine-one-d260ca6dc141979003670189eaebe53b#
Это к вопросу о наших возможностях и о возможности "подготовиться к войне" за год.
5 млрд. долл., 20 лет и это не разработка принципиально нового вертолёта, а доработка серийно выпускаемого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:53

  Успіх написав:
п.с.
Флай, я так і не зрозумів, чому і цю військову професію ти для себе відкидаєш?
Ти ж, наче, ай-тішнік? А тут майже все пересікається з налагодженням/під'єднанням/прошивками і т.д., і т.п....

Іншими словами - "якої тобі ще військової професії не вистачає?"© :mrgreen:

Наш дев"ятикласник зміг єкстерном закінчити 10 клас, тепер у нього починають з"являтись трохи розумних думок )

Все ж таки, освіта має значення )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:05

  UA написав: просить, а не вимагає...


*«Я прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу», - заявив очільник уряду.
За словами Шмигаля, якщо трапляються ситуації, коли поранених захисників відправляють на ВЛК, «система не працює».
Прем'єр-міністр наголосив, що всі необхідні документи, за якими ВЛК має приходити до поранених військовослужбовців, ухвалені.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... a-vlk.html

То він вважає, що ВЛК сама до поранених приходить (повинна проходити) після тогорічного спрощення проходження ВЛК???
Невже й вправду так вже?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 19:07

  Успіх написав:
  sens написав:порівнювати не доречно
При чім тут гонорар?

Я кажу про сумісництво професій!

Є ж різниця - посадити за кермо, щоб керувати автобусом водія легкової машини і посадити за кермо автобуса швеця, чи кравця, чи пекаря, чи бариста - які ніколи не здавали на права/ніколи не керували транспортним засобом!? :lol:

Мені зрозуміло до чого Ви намагаєтесь посилатися проте вам пояснюють інше , я наприклад жодного разу не бачив директора Укрпошти щоб він був поштарем або водієм або сидів на відділенні. Він директор і зп отримує гідну його фаху і сподіванням.
sens
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